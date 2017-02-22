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У Рівному віряни УПЦ (МП) протестують проти біометричних паспортів
23 лютого 2017, 10:57 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
У Рівному декілька десятків людей - вірян Української Православної Церкви (Московського Патріархату) пікетували облдержадміністрацію. Люди виступають проти запровадження біометричних паспортів, оскільки вважають такі новації проявом зла і обмеженням конституційних прав українців.
На транспарантах у них написано: "Електронний паспорт (ID-картка) - пропуск у пекло", "Хліб або хрест. Люди, не міняйте імена Богом дані на номера антихристиянські".
Згодом віряни УПЦ (МП) перенесли свою акцію під стіни міграційної служби, інформує РТБ.
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Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/