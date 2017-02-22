У Рівному віряни УПЦ (МП) протестують проти біометричних паспортів

23 лютого 2017, 10:57 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

dfdgrfgg.jpgУ Рівному декілька десятків людей - вірян Української Православної Церкви (Московського Патріархату) пікетували облдержадміністрацію. Люди виступають проти запровадження біометричних паспортів, оскільки вважають такі новації проявом зла і обмеженням конституційних прав українців.

На транспарантах у них написано: "Електронний паспорт (ID-картка) - пропуск у пекло", "Хліб або хрест. Люди, не міняйте імена Богом дані на номера антихристиянські".

Згодом віряни УПЦ (МП) перенесли свою акцію під стіни міграційної служби, інформує РТБ.

 

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теги до статті:Біометричний паспорт,Протест,УПЦ (МП) на Рівненщині
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Останні коментарі

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

  • Любомира Гнатуш | 23 лютого 2017, 22:14

    http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/

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