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У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
Активісти Кропивницького та області розпочали збір підписів під відкритим листом єпископа Кропивницького і Голованівського Марка до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка, Голови Кіровоградської обласної ради Олександра Чорноіваненка, Голови Кіровоградської міської ради Андрія Райковича, щодо антиукраїнської діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ (МП). Про це повідомляє видання Гречка.
Лист опублікований на сайті Кіровоградської єпархії УПЦ КП
У зверненні йде мова про участь у засіданні Священного Синоду Російської Православної Церкви архиєреїв від УПЦ (МП) митрополита Київського Онуфрія (Березовський) та митрополита Кіровоградського (самозваний Єлісаветградський) Іоасафа (Губень). Також їх привітання для Путіна.
"Згідно з повідомленням офіційного сайту Московського Патріархату, ці архиєреї разом із іншими на чолі з Патріархом Кирилом направили президенту Росії вітальну телеграму, у якій, зокрема, відзначили вагомий вклад В. Путіна «в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами». Якщо хто забув, то потрібно нагадати, що саме Путін зі своїми посіпаками розв’язав війну з Україною, вбив тисячі українських воїнів та цивільних, ще більше наших громадян зазнало каліцтв та змушені були покинути рідні домівки. Тож виникає справедливе запитання: хіба не верхом цинізму є участь архиєреїв із України в такому вітанні? Хто в Україні солідарний із такою оцінкою діяльності Путіна, яку дали владики Онуфрій та Іоасаф разом із Синодом РПЦ? Якщо Путін – миротворець, то хто ж тоді П. Порошенко та воїнство України!?", - йдеться у листі.
Як повідомила "Гречці" волонтерка Оксана Червона, наразі відбувається збір підписів від громадських організацій.
Нагадаємо, один із учасників засідання Синоду РПЦ митрополит Кіровоградський і Новомиргородський УПЦ (МП) Іоасаф (Губень), через представника єпархії протодякона Іоанна Ганчини відмежувався від вітальної телеграми Путіну.
"На Синоді про це нічого не було сказано, текст не обговорювався і члени Синоду нічого не підписували. Це така інформація, якою я володію на сьогодні", - сказав представник єпархії.
За словами протодиякона Іоанна, відправка телеграми не пройшла протокольної процедури на засіданні Синоду і не зафіксована в журналах засідання.
Однак цю телеграму "від імені членів Священного Синоду Російської Православної Церкви» опублікував 6 жовтня офіційний сайт РПЦ. У передмові до документу прямо стверджується: "Члени Священного Синоду РПЦ направили вітальну телеграму Президенту Російської Федерації В.В. Путіну з нагоди 65-річчя від дня народження".
Аналогічна інформація розміщена в офіційному повідомленні Московської Патріархії про засідання Синоду 6 жовтня.
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- 20 жовтня 2017, 10:39| Коментувати коментар
Якщо казати прямо й однозначно, то - за нинішніх умов фактичної збройної агресії РФ проти України - будь-яка легальна діяльність в Україні (по суті і змісту, явно й прямо) ворожої - промосковської "5-ї колони", включаючи т. зв. "Опоблок" та УПЦ МП, а також усіх їхніх медіаресурсів тощо, мала б бути неодмінно ПРИПИНЕНОЮ. Одначе тут, як бачимо, дійсна ситуація далеко не така. Ну, по-перше, має місце і реалізується певний міжолігархічно-корупційний "договорняк" (2014 р.) - розподіл сфер власності і впливу. Ну а, по-друге, так виглядає, що нинішній "кондитерський" ґарант та його оточення на Банковій будь-що прагнуть продовжити своє - фактично безконтрольне й безкарне - політико-бізнесове владарювання й панування в Україні і на другий президентський термін (тобто, і після 2019 р.). А тому, аби успішно провернути всю цю "комбінацію", їм, як вони собі міркують, дуже ("позаріз") важливо провести у 2-й тур президентських виборів 2019 р. кандидата саме від колаборантсько-проросійських кіл... І якраз через це тут і маємо те, що СБУ, як і інші - відповідні компетентні держоргани й структури, наразі практично (чи майже) крізь пальці дивляться на існування (а, здебільшого, по суті, навіть і ЗАОХОЧУЮТЬ) антиукраїнську діяльність всієї цієї "5-ї колони"...
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