Митрополит УПЦ (МП) відмежувався від вітальної телеграми «Путіну-миротворцю»

Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський УПЦ (МП) Іоасаф (Губень), який взяв участь у роботі Синоду РПЦ 6 жовтня в Москві, відмежувався від вітальної телеграми Синоду президенту Росії В. Путіну, в якій визнається вагомий внесок останнього "в утвердження ідеалів справедливості, миру і злагоди між країнами і народами ", повідомляє "Релігія в Україні".

Вітальна телеграма В. Путіну з нагоди його 65-річчя була направлена від імені Священного Синоду РПЦ, в засіданні якого брали участь два архиєрея УПЦ (МП) - митрополит Київський Онуфрій і митрополит Кіровоградський Іоасаф. Синод, зокрема, похвалив в телеграмі В. Путіна за миротворчість і спробував урізати самостійність УПЦ.

Журналісти "Першої електронної газети" з м. Кропивницький (колишній Кіровоград; єпархія УПЦ (МП) досі не перейменована) поцікавилися у митрополита, як він може пояснити миротворчість Путіна на тлі російської окупації частини України.

Крім того, 13 жовтня з відкритим листом "щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)" звернувся до керівництва області та країни єпископ Кропивницький і Голованівський Марк, єрарх УПЦ Київського Патріархату. Він назвав "верхом цинізму" участь українських архиєреїв у привітанні Путіна, який "зі своїми посіпаками розв'язав війну з Україною, вбив тисячі українських вояків і цивільних осіб". Перед місцевими чиновниками, меценатами та будівельниками храмів єпископ Марк поставив питання про доцільність підтримки єпархії УПЦ (МП).

14 жовтня "Перша електронна газета" Кропивницького опублікувала роз'яснення Кіровоградської єпархії УПЦ (МП). Під час телефонної розмови з представником єпархії журналісту спочатку порадили направити електронного листа з питаннями до митрополита. Після ознайомлення з листом журналіста запросили на бесіду, щоб митрополит особисто прокоментував ситуацію. Однак перед початком зустрічі повідомили, що владика Іоасаф не зможе бути на зустрічі. Виступити від його імені доручили секретарю - протодиякону Іоанну Ганчину. За словами останнього, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський не підписував телеграму і взагалі під час Синоду вона не обговорювалася.

"Наскільки я уточнював і мені стало відомо, текст привітання на Синоді не обговорювався і члени Синоду його не підписували. Патріарх, як глава Церкви, може вітати від всієї Церкви, у нього є такі повноваження. Він може вітати від єпископату, він може вітати від членів Синоду", - повідомив для ЗМІ о. Іоанн Ганчин.

На питання: "Тобто митрополит не знав про привітання?" представник Кіровоградської єпархії відповів: "На Синоді про це нічого не було сказано, текст не обговорювався і члени Синоду нічого не підписували. Це така інформація, якою я володію на сьогодні".

За словами протодиякона Іоанна Ганчини, відправка телеграми не пройшла протокольної процедури на засіданні Синоду і не зафіксована в журналах засідання.

Однак цю телеграму "від імені членів Священного Синоду Російської Православної Церкви» опублікував 6 жовтня офіційний сайт РПЦ. У передмові до документу прямо стверджується: "Члени Священного Синоду РПЦ направили вітальну телеграму Президенту Російської Федерації В.В. Путіну з нагоди 65-річчя від дня народження". Аналогічна інформація розміщена в офіційному повідомленні Московської Патріархії про засідання Синоду 6 жовтня.

16 жовтня офіційний сайт УПЦ (МП) з посиланням на прес-службу Кіровоградської єпархії оприлюднив відповідь єпископу Марку з УПЦ Київського Патріархату (на сайті самої єпархії відповідь не датована). У ній також наголошується, що "текст привітання на засіданні Синоду не обговорювався і члени Синоду ніякого звернення не підписували". "Що ж стосується Патріарха, то це його прерогатива говорити від імені повноти Церкви, Синоду, єпископату. Однак слід відрізняти істотні речі - «від імені Синоду» і «за дорученням» чи «за підписами членів Синоду»", - наголошується в публікації.

Таким чином, згідно з поясненнями тимчасового члена Синоду митрополита Іоасафа, Патріарх Кирил направив телеграму Путіну "від імені членів Священного Синоду Російської Православної Церкви", не погодивши її текст з Синодом, що суперечить принципу синодальної колегіальності. Примітно, що Патріарх Кирило потім відправив Путіну ще одне привітання (опубліковано 7 жовтня на сайті РПЦ) - вже від себе особисто. Так що перша телеграма принципово трактувалася як привітання не просто від Патріарха Кирила, а саме від членів Синоду РПЦ.

За Статутом РПЦ, Патріарх має право робити заяви від імені Церкви. Однак в цьому випадку мова йде про привітання від імені Синоду. Такі документи повинні обговорюватися на Синоді, і Синод може при цьому доручити Патріарху самостійно підписати такий документ і направити його адресату. При цьому завжди вказується, що таке звернення написано за дорученням Синоду. У самому тексті телеграми до Путіна чітко сказано, що члени Синоду просять Путіна "прийняти сердечні вітання", відзначаючи його вагомий внесок "в утвердження ідеалів справедливості, миру і злагоди між країнами і народами".

Очевидно, що якщо Патріарх Кирил відправив цю телеграму без узгодження з Синодом, значить в тексті телеграми і в повідомленні про засідання Синоду міститься неправдива інформація. Якщо ж погодив, то помилкова інформація знаходиться у відповіді тимчасового члена Синоду митрополита Іоасафа (Губеня), зазначає сайт.

У той же час офіційний сайт УПЦ (МП), передрукувавши роз'яснення Кіровоградської єпархії, ухилився від коментаря з боку предстоятеля УПЦ (МП) Митрополита Онуфрія, який теж брав участь у засіданні Синоду РПЦ, але вже в якості постійного члена.