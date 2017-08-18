Патріарх Кирил розповів Держсекретарю Ватикану, якою має бути Церква в Україні

У Москві, в патріаршій резиденції монастиря св. Даниїла, 22 серпня відбулася зустріч державного секретаря Ватикану П'єтра Пароліна з Патріархом Московським Кирилом. Головні теми обговорення стосувалися співпраці двох Церков для підтримки християн на Близькому Сході. Йшлося про паломництво мощей святого Миколая, не було жодної розмови про можливість зустрічі Папи Франциска та Патріарха Кирила. Говорили і про Україну.

«Спільна підтримка християн на Близькому Сході допоможе зблизити Католицьку Церкву та Російську Православну Церкву на найвищому рівні", - заявив Патріарх Московський і всієї Русі Кирил під час зустрічі з державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Слова Патріарха Кирила передає інформагентство Аsianews.it.

«Наша Церква активно бере участь у наданні гуманітарної допомоги жертвам конфлікту в Сирії та інших країнах Близького Сходу, і в цій роботі дуже важливо розраховувати на найширшу підтримку всього християнського світу. Я вірю, що взаємні відносини між Православною Церквою та Католицькою Церквою у забезпеченні гуманітарної допомоги на Близькому Сході стануть важливим об'єднуючим фактором. Наші спільні позиції дають нам можливість зробити конкретні плани у цьому сенсі», - сказав Кирил.

Під час зустрічі йшлося про ситуацію в Україні. За повідомленням Відділу зовнішніх Церковних стосунків РПЦ, Патріарх Кирил наголосив, що Церква повинна стати чинником примирення, а не втягуватися в конфлікт: «Церква не може грати ніякої ролі, крім миротворчої, коли люди знаходяться в конфлікті одна з одною». Патріарх підкреслив, що це принципова позиція Церкви, яка здійснюється Українською Православною Церквою Московського Патріархату в сучасній Україні. «Дуже багато людей з величезною вдячністю відносяться саме до миротворчої позиції Церкви. Ми з задоволенням відзначаємо близькість позицій наших Церков у питанні ролі Церкви в конфлікті в Україні», - на закінчення констатував Кирил.

Про слова Держсекретаря Ватикану щодо ситуації в Україні під час зустрічі з Кирилом у повідомленні Відділу зовнішніх Церковних стосунків РПЦ нічого не сказано, однак нагадаємо, що у ході спільної прес-конференції, яка відбулась 22 серпня після зустрічі з Лавровим кардинал Паролін нагадав владі РФ про те, що поведінка РФ стосовно Криму не відповідає міжнародному праву. Держсекретар Ватикану закликав РФ перестати порушувати міжнародне право і шукати виходу, який би задовольнив сусідні держави і цілу міжнародну спільноту.

Під час зустрічі з Патріархом Кирилом, сторони обмінялися думками щодо результатів паломництва мощей святителя Миколая, паломництво яких Патріарх Кирил та Папа Франциск узгодили на засіданні в Гавані в лютому 2016 року. Як зазначив державний секретар Ватикану, ця подія мала великий вплив на відносини між двома Церквами.

"Цей аспект прискорює наш рух вперед у відносинах між нашими Церквами. Звичайно, я був дуже радий, що ця подія відбулася. Можна сказати, що одним з наслідків прибуття мощей є новий клімат, нова позитивна атмосфера, яка допомагає нам спілкуватися, невелика цегллина, яка створює нові відносини", - зазначив представник Святого Престолу.

Питання зустрічі Папи Франциска з Патріархом Московським не обговорювалося.