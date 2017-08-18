- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Держсекретар Ватикану нагадав Лаврову про незаконну анексію Криму
23 серпня 2017, 10:01 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
22 серпня у Москві відбулась зустріч Держсекретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліном з міністром закордонних справ Сєрґєм Лавровим.
У ході спільної прес-конференції, яка відбулась після цієї зустрічі, кардинал Паролін нагадав владі РФ про те, що поведінка РФ стосовно Криму не відповідає міжнародному праву, повідомляє Католицький оглядач з посиланням на інформаційне агенство Папського інституту закордонних місій AsiaNews.
Держсекретар Ватикану закликав РФ перестати порушувати міжнародне право і шукати виходу, який би задовольнив сусідні держави і цілу міжнародну спільноту.
Кардинал Паролін висловив незгоду Ватикану з позицією РФ у цьому питанні.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 23 серпня 2017, 10:21| Коментувати коментар
Невже нагадав?
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вандали розбили старовинний склеп та намагались пограбувати церкву у Трускавці | 23 серпня 2017, 19:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У День Державного Прапора у Львові молилися за колишніх і новітніх героїв України | 23 серпня 2017, 15:57 | Національно-релігійні питання |
Відомий рожевий православний собор у Чернівцях перефарбують | 23 серпня 2017, 15:17 | Релігія та культура | |
Сьогодні - Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму | 23 серпня 2017, 15:09 | Світові |
Росія використовує Церкву у війні проти України – Леонід Кравчук | 23 серпня 2017, 14:41 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 23 серпня 2017, 22:46
Алена, Ви з якої планети? Та керівництво УГКЦ, під тиском папської курії, мало не в засос цілюється з УПЦ |
- 23 серпня 2017, 16:04
Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых |
- 23 серпня 2017, 13:36
Папський посланець прибув до Маскви щоб урегулювати питання Путінських мільярдів у Ватиканському банку, Вони під загрозою замороження через американський 180-денний ультиматум. Україну він бачив в |
- 23 серпня 2017, 10:21 |
- 22 серпня 2017, 19:53
Навряд чи Ватикан цікавить вартість годинника патріарха Кирила. |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 22 серпня 2017, 17:23
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі