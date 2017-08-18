Держсекретар Ватикану нагадав Лаврову про незаконну анексію Криму

23 серпня 2017, 10:01 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

22 серпня у Москві відбулась зустріч Держсекретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліном з міністром закордонних справ Сєрґєм Лавровим.

У ході спільної прес-конференції, яка відбулась після цієї зустрічі, кардинал Паролін нагадав владі РФ про те, що поведінка РФ стосовно Криму не відповідає міжнародному праву, повідомляє Католицький оглядач з посиланням на інформаційне агенство Папського інституту закордонних місій AsiaNews.

Держсекретар Ватикану закликав РФ перестати порушувати міжнародне право і шукати виходу, який би задовольнив сусідні держави і цілу міжнародну спільноту.

Кардинал Паролін висловив незгоду Ватикану з позицією РФ у цьому питанні.

 

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теги до статті:Окупація Криму,П'єтро Паролін,Сергій Лавров
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