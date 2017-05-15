УПЦ (МП) привела протестувальників під Верховну Раду

18 травня 2017, 11:13 | Протести і конфлікти | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, 18 травня, до Верховної Ради України вийшли представники УПЦ (МП), які виступають проти змін до релігійного законодавства. Протестувальники називають їх «антицерковними законами».

Йдеться, зокрема, про законопроекти № 4128 (про процедуру зміни юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для конфесій з центром в Росії).

Протестувальники почалися збиратися з 9:00 години ранку. Віряни та священнослужителі Московського Патріархату моляться, хрестяться, тримають плакати «Законопректи 4511 і 4128 – державне гоніння на Українську Православну Церкву».

На мітингу присутні віруючі з регіонів. Також під Верховною Радою були помічені деякі єпархіальні архиєреї. На молебному стоянні присутній і скандальний нардеп Новинський, якого Генпрокуратура підлозрює в спробах усунення від влади колишнього предстоятеля цієї Церкви. Мітингувальники обіцяють стояти під Парламентом до поки їм "не повідомлять, що законопроекти зняті з порядку денного". Акцію протесту посиленно охороняють правоохоронні структури.

БаховВ УПЦ (МП) стверджують, що зібрали понад 300 тис. підписів проти цих законопроектів. Впродовж всього тижня Церква активно агітувала проти зазначених документів. В Одесі намагалися агітувати інші конфесії не підтримувати законопроекти, в Запоріжжі місцевий митрополит називав нардепів «слугами диявола», а голова юридичного управління УПЦ (МП) вже подумує чи не накласти на народних депутатів анафему за неслухняність митрополії.

Скандальні документи обговорюють цілий тиждень. Глава РПЦ Патріарх Кіріл з цього приводу навіть написав листа релігійним діячам світу та лідерам Нормандської четвірки, в якому фактично шантажує у разі прийняття законопроектів, невиконанням Росією Мінських угод.

Як вже зазначалося, більшість критиків законопроекту № 4128 маніпулятивно цитують лише одну його частину (положення про самоідентифікацію), не беручи до уваги інших важливих нормативних положень тексту (про участь у релігійному житті).

Православний протест під ВРУ

Православний протест під ВРУ

Православний протест під ВРУ

Православний протест під ВРУ

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теги до статті:Вадим Новинський,ВРУ,Державно-конфесійні стосунки,Протест,Релігійне законодавство,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

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