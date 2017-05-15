УПЦ (МП) привела протестувальників під Верховну Раду

Сьогодні, 18 травня, до Верховної Ради України вийшли представники УПЦ (МП), які виступають проти змін до релігійного законодавства. Протестувальники називають їх «антицерковними законами».

Йдеться, зокрема, про законопроекти № 4128 (про процедуру зміни юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для конфесій з центром в Росії).

Протестувальники почалися збиратися з 9:00 години ранку. Віряни та священнослужителі Московського Патріархату моляться, хрестяться, тримають плакати «Законопректи 4511 і 4128 – державне гоніння на Українську Православну Церкву».

На мітингу присутні віруючі з регіонів. Також під Верховною Радою були помічені деякі єпархіальні архиєреї. На молебному стоянні присутній і скандальний нардеп Новинський, якого Генпрокуратура підлозрює в спробах усунення від влади колишнього предстоятеля цієї Церкви. Мітингувальники обіцяють стояти під Парламентом до поки їм "не повідомлять, що законопроекти зняті з порядку денного". Акцію протесту посиленно охороняють правоохоронні структури.

В УПЦ (МП) стверджують, що зібрали понад 300 тис. підписів проти цих законопроектів. Впродовж всього тижня Церква активно агітувала проти зазначених документів. В Одесі намагалися агітувати інші конфесії не підтримувати законопроекти, в Запоріжжі місцевий митрополит називав нардепів «слугами диявола», а голова юридичного управління УПЦ (МП) вже подумує чи не накласти на народних депутатів анафему за неслухняність митрополії.

Скандальні документи обговорюють цілий тиждень. Глава РПЦ Патріарх Кіріл з цього приводу навіть написав листа релігійним діячам світу та лідерам Нормандської четвірки, в якому фактично шантажує у разі прийняття законопроектів, невиконанням Росією Мінських угод.

Як вже зазначалося, більшість критиків законопроекту № 4128 маніпулятивно цитують лише одну його частину (положення про самоідентифікацію), не беручи до уваги інших важливих нормативних положень тексту (про участь у релігійному житті).