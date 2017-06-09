Мер Білгорода-Дністровського пообіцяла таки виділити землю для храму УПЦ КП

| Репортажі | | В Ірпені дискутували про майбутнє місії у пострадянських країнах Євангельський протестантизм в пострадянських країнах непомітно для себе пройшов двадцятип'ятилітню позначку життя без СРСР. За цей час євангельські церкви не тільки зросли, але також і зіткнулися з проблемами самоідентифікації та подальшого розвитку. Про це йшла мова на круглому столі «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков», який відбувся 2 червня 2017 в Ірпені.

| Журналістські розслідування | | СБУ зацікавилося фінансуванням Московського Патріархату в Одесі Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти одеської міської ради. Серед ознак злочину фігурує порушення ст. 101-2 Кримінального кодексу України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

| Свята і звичаї | | Пентекосте у вірменській мініатюрі Зображення Царства Небесного, а також храму, престолу, потира як символів заснованої Церкви – це далеко не всі особливості самобутнього тлумачення традиційної іконографії «Зіслання Святого Духа на апостолів» у вірменській художній традиції.

| Події та люди Блаженніший Любомир умів бачити людей наскрізь Я була неймовірно вражена спілкуванням з владикою Гузаром. Було відчуття, що спілкуюсь з мудрим батьком і професором водночас. І цей професор формулював мої думки, надаючи їм цілісності і завершеності, таким чином, що самооцінка зростала і з’являлося дивовижне відчуття абсолютної підтримки і впевненості…