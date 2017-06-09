Мер Білгорода-Дністровського пообіцяла таки виділити землю для храму УПЦ КП

9 червня 2017, 11:54 | Земельні і мaйнові проблеми | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак заявила, що питання про будівництво храму УПЦ КП в місті розглянуть вже на найближчій сесії міської ради. Чиновниця запевнила, що на наступній сесії детальний план території за адресою вул. Олімпійська, 27 ухвалять неодмінно.

Як інформує портал "Думская", 8 червня відправили у відставку секретаря міськради, представницю «Опозиційного блоку» Ольгу Ципуленко. Саме вона, виконуючи обов'язки мера під час хвороби Алли Гінак, зняла з порядку денного сесії міськради питання про будівництво храму УПЦ КП.

Нагадаємо, що у Білгороді-Дністровському 18 травня стався конфлікт через питання про будівництво храму УПЦ КП в місті Незважаючи на те, що восени минулого року депутати міськради виділили (під тиском, щоправда) земельну ділянку на Олімпійській вулиці, виконком зборів вдруге відмовився погоджувати розробку детального плану цієї території, що передбачає зведення культової споруди.

Це обурило присутніх на засіданні представників низки українських громадських організацій, які облили Василя Кащу, представника "Нашого краю" в міськраді, зеленкою і намагалися кинути в сміттєвий контейнер. У конфлікт змушена була втрутитись поліція.

Відзначимо, що жодного храму УПЦ КП в Білгороді-Дністровському немає, хоча віруючих, що належать до цієї релігійної організації, чимало.

 

 

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теги до статті:УПЦ КП в Одесі
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

  • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

    Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

  • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

    " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

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