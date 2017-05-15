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Через церковне питання депутата облили зеленкою
19 травня 2017, 11:15 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
У Білгороді-Дністровському 18 травня знову стався конфлікт через питання про будівництво храму Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Про це повідомляє Думська.
Незважаючи на те, що восени минулого року депутати міськради виділили (під тиском, щоправда) земельну ділянку на Олімпійській вулиці, виконком зборів вдруге відмовився погоджувати розробку детального плану цієї території, що передбачає зведення культової споруди.
На минулому засіданні проти УПЦ КП виступила секретар міськради, «оппоблоковец» Ольга Ціпуленко, а 18 травня - Василь Кащі, представник «Нашого краю» і директор будівельного підприємства. Член виконкому заявив, що не голосуватиме за храм Київського Патріархату через свою етнічну приналежність - він, мовляв, болгарин. На пряме запитання про національну приналежність Криму Кащі сказав, що півострів «належить людям».
Це обурило присутніх на засіданні представників низки українських громадських організацій, які облили Кащі зеленкою і намагалися кинути в сміттєвий контейнер. Його відбила і відвезла поліція.
Мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак пообіцяла, що питання будівництва храму сесія міськради розгляне 30 травня. Крім того, на неї винесуть питання про відставку секретаря зборів і обрання нового складу міськвиконкому.
Відзначимо, що жодного храму УПЦ КП в Білгороді-Дністровському немає, хоча віруючих, що належать до цієї релігійної організації, чимало.
Під час засідання виконкому українські активісти заявили буквально наступне: «Раз ви не хочете дати нам можливість побудувати український храм, ми прийдемо молитися у московський».
Через це по місту поповзли чутки про можливий напад патріотів на церкву Іоанна Сочавського. Настоятель храму б'є на сполох, збираючи віруючих.
Тим часом, ніяких «ворогів православ'я» біля культової споруди не спостерігається. Благочинний білгород-дністровського округу Одеської єпархії УПЦ МП протоєрей Руслан Виходцев підтвердив «Думській», що зараз на вулиці Перемоги все спокійно:
«Ми зібрали віруючих і перебуваэмо всередині храму, тому що ці люди заявили на виконкомі, що будуть спалювати міські церкви», - сказав священик.
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Останні коментарі
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
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Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
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