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РКЦ і надалі наполягатиме на поверненні їй костелу у Рівному
31 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Комунальна комісія облради Рівненської області відмовилася повернути храм католицькій громаді. Ситуацію прокоментував ординарій Луцької дієцезії та апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії єпископ Віталій Скомаровський.
«Це храм святого Антонія або Різдва Божої Матері, який стоїть на вулиці Соборній у центрі Рівного. Він діяв до 1956 року. Служив у ньому Слуга Божий отець Серафим Кашуба OFMCap. Тому він особливо нам дорогий. Можливо, це останній храм, який працював на Волині, коли радянська влада здійснила закриття культових споруд . Храм відібрали у вірян і перетворили у зал органної музики. І ми звернулися до рівненської влади з проханням повернути його нам», – розповів єпископ в інтерв’ю Католицькому медіа-центру.
В РКЦ, як стверджує владика Ваталій Скомаровський, і наділі наполягатимуть на вирішенні цього питання.
На запитання, про можливе проєднання Богослужінь та проведення концертів, владика наголосив, що «це тимчасове розв’язання, адже храм має належати господареві».
«Мене вражає логіка деяких представників сьогоднішньої влади, особливо директора філармонії. Зал органної музики розташований у чужому приміщенні, і пан Орешко дивується, що католики на нього претендують. Але храм збудований руками вірян. Ми не хочемо відібрати у когось те, що належить йому, ми лише повертаємо своє».
На прохання прокоментувати заклик пана директора філармонії Миколи Орешка звернутися для розв’язання проблеми до Росії – як правонаступниці СРСР, за часів якого було відібрано храм, єпископ Скомаровський відповів: «Якщо директор обласної філармонії, людина, яка очолює культурну організацію, може таке говорити своїм співгромадянам, то це глибоко обурює мої почуття як християнина та як громадянина України. Тим паче зараз, коли триває війна на сході України. З іншого боку, ситуація з поверненням святині взагалі і слова чиновників мене зовсім не дивують. В нас лише зовсім недавно пройшла декомунізація назв міст, сіл і вулиць, знесли комуністичні пам’ятники, але в головах зробити це набагато важче».
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