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Рівненська обласна рада відмовилась повертати костел римо-католикам
28 березня 2017, 12:11 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Комунальна комісія облради вирішила відмовити Луцькій дієцезії Римо-Католицької Церкви, яка просила повернути у власність костел Святого Антонія, який нині використовують як органний зал у Рівному.
Католики, власне, вже дещо змінили своє прохання. Якщо спершу просили віддати їм будівлю ХІХ століття повністю, то тепер хотіли принаймні дозволу на Богослужіння.
Представник Луцької дієцезії на комісію приїхати не зміг. Виступив перед депутатами натомість директор обласної філармонії, яка використовує нині органний зал, Микола Орешко.
Пан Орешко зазначив, що католики суперечать самі собі. Бо нині просять про Богослужіння, хоча раніше заявляли, що проводити Служби і концерти одночасно не можна.
Окрім того, директор філармонії зазначив, що католицька громада у місті нараховує близько 500 вірян і має де молитися. Окрім костелу на розі Дубенської та Соборної, у Рівному зараз будують костел на вулиці Гагаріна.
Також Микола Орешко зазначив, що костел Святого Антонія у католиків забирала радянська влада.
«Правонаступником СРСР є Росія, а не ми, туди нехай звертаються», — зазначив директор філармонії.
Проти передачі також Рівненська ОДА. Зазначають, що костел є пам'яткою архітектури, а тому законодавчо неможливо його повернути.
Депутати комунальної комісії зазначили, що відмовляють католикам, зважаючи на відсутність юридичних підстав задовольнили клопотання релігійної громади.
До слова, комісія підтримала клопотання філармонії про виділення коштів з обласного бюджету на заміну вікон в органному залі. Як зазначив пан Орешко, ззовні вікна матимуть такий же вигляд, як нині, але всередині буде енергоощадний склопакет, повідомляє Рівне вечірнє.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.