В Ужгороді на сесії міськради побилися священики УПЦ (МП) та військовий

Сьогодні, 30 березня, мер Ужгорода Богдан Андріїв зняв з розгляду сесії спірний проект рішення про поділ земельної ділянки між громадами УАПЦ та УПЦ (Московського Патріархату).

Після виступів численних активістів різних церковних громад і учасників АТО сесія Ужгородської міської ради підтримала порядок денний сьогоднішнього засідання, в якому не було обговорення питання про поділ земельної ділянки між громадами УАПЦ та УПЦ (Московського Патріархату). «За» такий порядок денний сесії проголосували 34 депутати, повідомляє на 0312.ua.

Почувши заяву про зняття з розгляду сесії проект рішення про поділ земельної ділянки між громадами УАПЦ та УПЦ (Московського Патріархату), священики УПЦ (МП) підійшли до президії ради та з криками "Ми не підемо звідси, поки ви не проголосуєте за це рішення!", заблокували трибуну, на якій вже стояли військові.



Між сторонами почалася перепалка, яка переросла у масову штовханину та бійку між одним з військовослужбовців та священиками УПЦ (МП). Після втручання правоохоронців та колег військового, бійку розв'язали.

Мер Ужгорода попросив присутніх у залі заспокоїтися, припинити конфліктувати і оголосив 30-хвилинну перерву, після чого разом з депутатами покинув приміщення. Військові вийшли, однак священики УПЦ (МП) продовжують стояти біля трибуни, співаючи молитви.

Перерва у засіданні тривала кілька годин. Потім засідання сесії міської ради, перерване після бійки священиків Московського Патріархату з військовими, продовжилося.

Нагадаємо, що недавно Карпатська єпархія УАПЦ висловила обурення тим, що ужгородська влада планує надати землю храму Мукачівської єпархії УПЦ (МП) без складання технічної документації та до винесення рішення суду.