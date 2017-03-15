В Ужгороді знову загострилася міжконфесійна суперечка довкола проблемної земельної ділянки

Днями Карпатська єпархія УАПЦ заявила, що Ужгородська міська рада сприяє шахрайському захопленню та передачі їх земельної ділянки парафії Московського Патріархату.

Йдеться про ділянку за адресою вул. Минайська, 71, виділену релігійній громаді УПЦ КП ще 2003 р. (яка з 20 березня 2016 року перебуває у складі Карпатської єпархії УАПЦ). Нині на неї претендує громада Мукачівської єпархії УПЦ (Московського Патріархату). РІСУ вже розповідала детально про історію цього конфлікту.

У 2003 році громада отримала ділянку в 0,2787 га в одноосібне користування. В договорі оренди, наданому громаді керівництвом Львівської залізниці (яка пожертвувала землю) і дозволом Ужгородської міської ради прописано пункт про те, що в разі самоліквідації громади, земельна ділянка нею втрачається і на неї може претендувати інша релігійна громада. «Однак громада УПЦ КП просто змінила своє конфесійне підпорядкування, – каже протоєрей Сергій Уманців, який був священиком громади з самого початку, – залишившись тією ж юридичною особою з тим же ідентифікаційним номером, а отже й земельна ділянка – у її одноосібному користуванні донині, вже як громади УАПЦ».

Так сталося, що певний час ця громада була у складі єпархії УПЦ (МП) через сімейні обставини священика о. Сергія, але 2013 р. знову повернулася до УПЦ КП. Але не повністю — частина залишилася в УПЦ (МП) і почала претендувати на частину ділянки.

Нині, не бажаючи втрачати землю, громада УПЦ (МП) звернулася для вирішення конфлікту до тогочасного міського голови Віктора Погорєлова. Нині діючий Ужгородський мер (до слова, прихожанин УПЦ) Богдан Андріїв вирішив вдатися до Соломонового рішення, розділивши горезвісну земельну ділянку на дві частини і одну із них (порушуючи права релігійної громади УАПЦ, яка отримала у 2003 році ділянку в 0,2787 га в одноосібне користування) передати громаді УПЦ (Московського патріархату). У проекті рішення, що виставлено на сайті Ужгородської міської ради, зазначено про виділення 0,14 релігійній громаді Мукачівської єпархії УПЦ Московського патріархату під тією ж назвою, що офіційно має релігійна громада Карпатської єпархії УАПЦ (з 2002 року).

«Наразі це не випадково, – йдеться на сайті УАПЦ, – і зроблено шляхом маніпуляції назвами та документами, провівши через Закарпатську ОДА реєстрацію статуту новоствореної релігійної громади Московського Патріархату із зміненою назвою (раніше дана новостворена в 2007 році релігійна громада Мукачівської єпархії УПЦ МП іменувалась на честь святої великомучениці Варвари), аби ввести в оману депутатів Ужгородської міської ради та громадськість. Насторожує у цьому рішенні те, що землю хочуть передати без складання технічної документації із землеустрою».

Минулого тижня, 9 березня, в Ужгородській міській раді проходило чергове засідання земельної комісії.

Як розповів кореспонденту РІСУ начальник відділу землекористування міськради Олександр Чепкий, питання стосовно спірної земельної ділянки не було взагалі заплановано до розгляду. Однак присутній на засіданні о. Сергій Уманців усе ж його підняв. Перепалка, яка піднялася через це болюче питання, зачепила багатьох, і тут уже не витримав присутній інвалід війни й учасник АТО Руслан Ференці, який звернувся до членів земельної комісії міськради із запитанням: «Як ви це уявляєте, що влада виділяє землю церкві Московського патріархату, який освячує зброю для вбивства українських воїнів?» Питання стало наче ляпас і зависло в повітрі, члени комісії так до ладу на нього й не відповіли.

Олександр Чепкий розповів, що питання стосовно горезвісної земельної ділянки буде розглядатися на черговій сесії міськради наприкінці березня.

Для довідки, УПЦ (МП) має в Ужгороді понад 20 церков, у той час як для УАПЦ наразі не виділено жодної земельної ділянки.