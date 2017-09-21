На концерті Павла Дворського зібрали 100 тисяч для зведення храму у Волновасі

21 вересня 2017, 10:50 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

На зведення церкви храму Всіх Святих землі Волинської УПЦ КП у Волноваcі на Донеччині під час благодійного концерту народного артиста України Павла Дворського у Луцьку зібрали 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Вісник і К.

Ініціативна група під гаслом «Луцьк-Волноваха. Разом збудуємо храм», яка забезпечує спорудження у Волновасі Донецької області церкви УПЦ КП Миколая Чудотворця, провелав Луцьку благодійний концерт.

На ньому виступив Павло Дворський із Чернівців та луцький гурт «Чачка». Зібрано понад 100 тисяч гривень.

Народний артист уже вдруге бере участь в акції зі збору грошей на церкву у Волновасі.

6 липня цього року на благодійному аукціоні, який проходив у Луцьку, він виставив виткану на полотні і гаптовану золотом копію відомої ікони Божої Матері Зарваницької. Під час цієї акції організатори зібрали понад 550 тисяч гривень, що стало вагомою лептою у скарбничку будівництва.

Ідея будівництва храму Всіх Святих землі Волинської належить колишньму Луцькому міському голові Миколі Романюку.

22 травня 2014 року під Волновахою загинули бійці 51-ї окремої механізованої бригади. Храм мають намір звести на честь усіх волинських воїнів, які віддали життя на Сході Україні.

 

Система Orphus
теги до статті:АТО,Благодійність,Павло Дворський,УПЦ КП на Волині
Рейтинг
0
1
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    Популярні статті місяця