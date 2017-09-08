Народний артист України Павло Дворський допомогає збирати гроші на храм у Волновасі

Народний артист України Павло Дворський долучився до збору коштів на будівництво храму Всіх Святих землі Волинської у Волновасі УПЦ КП, що на Донеччині. З ціє метою він планує провести благодійний концерт у Луцьку. Народний артист, як зазначає ВолньРоst, уже вдруге бере участь в акції зі збору грошей на церкву у Волновасі.

Ініціатором будівництва святині виступив колишній Луцький міський голова Микола Романюк.

22 травня 2014 року під Волновахою загинули бійці 51-ї окремої механізованої бригади. Храм мають намір звести на честь усіх волинських воїнів, які віддали життя на Сході Україні.

За словами одного з членів робочої групи з будівництва святині Віталія Іваницького, співак і композитор Павло Дворський одразу ж відгукнувся на пропозицію долучитися до збору коштів на спорудження церкви на честь захисників Україні від агресії Росії.

На благодійний аукціон, який проходив у Луцьку 6 липня цього року, він виставив виткану на полотні і гаптовану золотом копію відомої ікони Божої Матері Зарваницької. Під час цієї акції організатори зібрали понад 550 тисяч гривень, що стало вагомою лептою у скарбничку будівництва.

Нині ж митець сам виявив бажання ще раз допомогти зі збором грошей. І вже 18 вересня у Луцьку відбудеться концерт Павла Дворського, кошти за квитки на який підуть на потреби гуманітарної місії, яку взялися реалізовувати на Донеччині волиняни.