З нагоди 100-річчя Фатімських об’явлень єпископи РКЦ закликали вірних подумати, чи виконані прохання Матері Божої

28 квітня 2017, 11:07 | РКЦ в Україні | 0 |   | Код для блогу |  | 

З нагоди 100-річчя Фатімських об’явлень єпископи РКЦ оприлюднили 27 квітня послання, в якому оголосили, що від 13 травня до 13 жовтня 2017 року для Церкви в Україні триватиме «Ювілейний Фатімський Час Благодаті».

В цьому часі відбуватимуться урочистості в кожній дієцезії, а спільна для всієї України подячна урочистість з участю Конференції Єпископів та паломників запланована на 16 липня 2017 року в Національному Санктуарії в Бердичеві. Очолюватиме цю молитву Кардинал Зенон Ґрохолевський з Ватикану.

«Великий Ювілей 100-ліття Фатімських об’явлень – це запрошення для кожного з нас, щоб на ново задуматися над Фатімським посланням, над фатімською побожністю в парафіях. Потрудімося над тим, щоб оживити Фатіму, поглибити її зрозуміння, а це принесе плід для всіх вірних, Церкви і світу...

Фатіма й надалі залишається актуальною, як і раніше є для нас закликом до конкретних душпастирських ініціатив. Адже Фатімське послання містить в собі умову, слово «якщо» з’являється в ньому багаторазово, тому не можемо про це забувати. Бог запрошує нас до співпраці, а Фатімські обітниці сповняться, якщо ми виконаємо те, про що нас просить Божа Мати», – йдеться серед іншого у посланні Конференції Римо-Католицької Церкви в Україні, яке поширив КМЦ.

Текст: Пастирське послання Конференції Римсько-Католицьких Єпископів в Україні з нагоди Ювілейного року Сторіччя Фатімських об'явлень

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теги до статті:Конференція римо-католицьких єпископів України,Фатімська Богородиця
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