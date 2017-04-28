Пастирське послання Конференції Римсько-Католицьких Єпископів в Україні з нагоди Ювілейного року Сторіччя Фатімських об'явлень

„Моє Непорочне Серце буде твоїм прибіжищем і дорогою,

яка приведе тебе до Бога”.

Шановні Священики і Богопосвячені Особи!

Улюблений Люде Божий!

Розпочинаючи святкування сотої річниці Фатімських об’явлень, пригадаймо Йоана Павла ІІ, заглиблюючись думкою і серцем над величчю його понтифікату та багатством його повчання. Всі ми усвідомлюємо, що день 13 травня 1981 р., в якому була вчинена спроба його вбивства, звернув увагу світу на Послання Божої Матері з Фатіми. Так само день його смерті 2 квітня, тобто перша субота місяця, є для нас особливим знаком. Адже, згідно з повчанням Йоана Павла ІІ, немає нічого випадкового, усе діється згідно з планом Божого Провидіння. У цьому ювілейному році ще раз погляньмо на Фатіму через призму віри.

Багато вже сказано і написано про Фатіму, адже минає 100 років від часу, коли Божа Мати об’явилася в Фатімі у 1917 році. Однак слід поставити питання, що стосується Фатімського послання: на чому воно полягає і чи варто сьогодні до нього повертатися?

Перш ніж Матір Божа з’явилася трьом пастушкам, Її прихід попередив Ангел. Він приходив до дітей кілька разів, приносячи їм з неба Святе Причастя. Це було приготуванням до події, яка відбулася 13 травня 1917 року. Саме в цей день кілька хвилин по сімнадцятій годині ясне небо над долиною, де діти пасли овець, освітила блискавка і вдарив грім. За мить явище повторилося, викликаючи в дітях страх. Невдовзі на невеликому молодому дубі з’явилася біла хмаринка. Коли діти підійшли ближче, хмаринка розхилилася і діти побачили Прекрасну Жінку, яка сказала: «Не бійтеся! Я – Мати Божа Святого Розарію!» Потім діти почули, що мають приходити на це місце кожного тринадцятого дня місяця, бо Вона також приходитиме сюди.

Перше прохання Марії до дітей, яке й сьогодні є для нас актуальним, стосувалося молитви на розарії в намірах миру у світі та про навернення, як сказала Марія, «бідних грішників». Вона також просила покутувати за гріхи власні і світу. Богородиця розповіла дітям, що якщо світ навернеться до Бога, настане мир, а якщо ні, то незабаром вибухне наступна війна, ще страшніша. Нажаль, це попередження здійснилося через 22 роки, 1 вересня 1939 року.

Марія в Фатімі говорить також про дві інші важливі справи. Вона просить дітей молитися про навернення Росії. Попереджає, що якщо Росія не навернеться, з неї вийдуть помилкові погляди, які поширяться по всьому світі. Діти не знали що таке Росія, думали, що це якась жінка, яка потребує навернення. Попередження Матері Божої прозвучало кілька місяців перед вибухом більшовицької революції в Росії, який стався кілька днів після останнього об’явлення.

Друге прохання Марії стосувалося посвячення папою Росії Її Непорочному Серцю, яке повинно було стримати розповсюдження зла. Це прохання повністю виконав лише святий Йоан Павло ІІ 25 березня 1984 року. На цей день треба було довго чекати.

Улюблені Брати і Сестри!

Цей загальний погляд на усе Фатімське послання свідчить про те, що в його суті маємо дуже конкретні заклики, актуальні й для нашого часу. Це також ствердив папа Бенедикт XVI 13 травня 2010 року, коли говорив про Фатіму так: «Помиляється той, хто вважає, що пророча місія Фатіми завершилася».

Сьогодні, як і в 1917 році, ситуація світу залишається драматичною. Триває, як говорить папа Франциск, ІІІ світова війна: «Вона йде ще етапами, але може вибухнути й у вигляді глобального конфлікту». Розвиваючи цю думку, папа згадує воєнні події на Близькому Сході, в Африці чи в Україні. Святіший Отець пригадав також про справжню війну проти сім’ї. Одним словом, сьогодні через Європу і світ йде хвиля антихристиянської, неомарксистської революції. Натхнена масонством та контрольована невідомим центром, вона веде невидиму боротьбу з Церквою. Ліберали і атеїсти атакують різноманітні форми присутності Церкви в світі та історії. Фальсифікують історію Церкви, створюють ліберальні конституції та цивільні і кримінальні кодекси. Розбещують дітей і підлітків шляхом розповсюдження порнографії, сексуалізму, гедонізму, наркоманії, алкоголізму, через відмову від самовиховання і самодисципліни. Допомагають в цьому відповідно керовані засоби масової інформації.

Тому ми повинні поставити собі знову питання про зміст Фатімського послання або ж запитати, яка є його суть? Тоді зможемо переконатися, чи справді ми виконали прохання Матері Божої з Фатіми. Що ж є істотою Фатімських об’явлень?

Сестра Люція так пише в своїх спогадах: «Потім ми піднесли очі на нашу Пані, яка сказала нам з добротою і смутком: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх рятувати, Бог встановив на світі молебень до мого Непорочного Серця. Коли буде виконане те, про що вам говорю, багато душ врятується, на світі настане мир. Війна закінчиться. Але якщо люди не перестануть ображати Бога, то під час понтифікату Пія XI почнеться друга, гірша. Коли побачите ніч, освітлену невідомим світлом, знайте, що це великий знак, даний Богом, що Він покарає світ за його злочини через війну, голод і переслідування Церкви і Святішого Отця. Щоб уникнути цього, прийду, щоб зажадати посвячення Росії моєму Непорочному Серцю і жертвування Причастя в перші суботи на ублагання за гріхи».

Бог прагне встановлення Молебня до Непорочного Серця Марії, який виражатиметься в акті посвячення Непорочному Серцю Марії та винагородження Непорочному Серцю Марії у перші суботи місяця. Звичайно, ми не можемо забувати про заклик до навернення і покути та про щоденну особисту молитву на розарії. Цей заклик – це своєрідний вступ до основної ідеї, що становить суть Фатімського послання, а ним є Молебень до Непорочного Серця Марії, який Бог дає для спасіння людини.

Улюблені Брати і Сестри!

Фатіма й надалі залишається актуальною, як і раніше є для нас закликом до конкретних душпастирських ініціатив. Адже Фатімське послання містить в собі умову, слово «якщо» з’являється в ньому багаторазово, тому не можемо про це забувати. Бог запрошує нас до співпраці, а Фатімські обітниці сповняться, якщо ми виконаємо те, про що нас просить Божа Мати.

Звичайно, приватні об’явлення не накладають на нас обов’язку їх прийняття, в тому числі й тепер, коли мова йде про виконання просьб Марії. Однак, коли говоримо про Фатіму, маємо особливий випадок. У проповіді в Фатімі 13 травня 1982 року Йоан Павло ІІ пояснював це так: «Якщо Церква прийняла Фатімське послання, то це передусім сталося тому, що це послання містить в собі правду і заклик самого Євангелія. „Покайтеся і віруйте в Євангеліє!“ (Мк 1, 15); це перші слова, які Месія скерував до людства. Послання з Фатіми в своїй суті є закликом до покаяння і покути, як і саме Євангеліє. Цей заклик пролунав на початку ХХ століття і звідти був скерований особливо до цього століття. […] Заклик Фатімського послання настільки закорінений в Євангелії і в усій Традиції, що Церква відчуває, що це послання накладає на неї обов’язок вислухати його».

Будучи свідомими величі послання з Фатіми, в соту річницю об’явлень закликаємо усіх до прямування дорогою, яку вказала нам Марія, Матір, яка так сильно полюбила людство.

Даймо послух цьому закликові і в Україні, як спільнота Церкви, яка турбується про долю Батьківщини і прихід такого очікуваного миру. Вчинімо це на дорозі покаяння, молитви на розарії і жертвування Непорочному Серцю Марії себе самих, кожної родини і всієї України.

Розпочинаючи святкування сотої річниці Фатімських об’явлень, оголошуємо і повідомляємо, що Ювілейний Фатімський Час Благодаті для Церкви в Україні триватиме від 13 травня до 13 жовтня 2017 року. В цьому часі відбуватимуться урочистості в кожній дієцезії, а спільна для всієї України подячна урочистість з участю Конференції Єпископів та прибулих паломників, запланована на 16 липня 2017 року в Національному Санктуарії в Бердичеві. Очолюватиме цю молитву Його Високопреосвященство Кардинал Зенон Ґрохолевський з Ватикану.

Брати і сестри!

Великий Ювілей 100-ліття Фатімських об’явлень – це запрошення для кожного з нас, щоб на ново задуматися над Фатімським посланням, над фатімською побожністю в парафіях. Потрудімося над тим, щоб оживити Фатіму, поглибити її зрозуміння, а це принесе плід для всіх вірних, Церкви і світу.

На час Фатімського Року Благодаті нехай усіх Вас благословить Бог Всемогутній: Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

27 квітня 2017 року

N. 19 / 2017

Архієпископ та Єпископи

Конференції Римсько-Католицької Церкви в Україні

Джерело: КМЦ