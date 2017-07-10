РІСУ починає #НеФормат

Портал РІСУ поповнився ще одним розділом. Незліченну кількість разів редакція зустрічалася з ситуацією, що тема чи матеріал на релігійну тему були надто легкими і не підходили до формату інформаційно-аналітичного порталу, який РІСУ обрала 16 років тому. Однак релігійне життя України настільки багате, що його важко передати лише у форматі новин, репортажів, інтерв’ю, аналітичних, пізнавальних, довідкових статей, фото- і відеогалереї.

Фактично, ми вже давно пробували цей формат, коли почали публікувати релігієзнавчі матеріали, вести електронну бібліотеку чи розповідати про сакральні перлини нашого краю у підпорталі «Релігійний туризм».

Нам віддавна хотілося розповісти про святкову кухню (про це вже неодноразово писали) і побутові традиції, про «побожні забобони» і клерикальні таємниці, поділитися приватними порадами і спостереженнями тощо. Одним словом, говорити про серйозні речі не зовсім серйозно. ☺

Тому цей новий розділ так і назвали — #НеФормат.

Запрошуємо наших читачів допомагати формувати цей розділ, пропонувати теми і готові матеріали, рекомендувати нам авторів, а наші матеріали популяризувати на своїх соціальних сторінках.

Обіцяємо, що не дамо вам нудьгувати!

Починаємо цей розділ з теми, напряму пов’язаної з першим чудом Ісуса Христа у Кані Галилейській та встановленим Ним Таїнством Євхаристії. Поговоримо про те, яке вино використовують для Літургії у найбільш виноградному регіоні України — Закарпатті. Саме звідси полюбляють брати виноматеріали представники різних конфесій.

І вже наступна тема також пов’язана з історією з Кани — розповімо про весільні традиції, але у мусульман. Тим більше, що нещодавно було одне зіркове весілля з дотриманням необхідних для Ісламу норм.