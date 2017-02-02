Релігійна тематика в архівах України: Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО)

Володимир Мороз

Понад 3600 архівних фондів і понад 768 тис. архівних справ зберігають у Державному архіві Івано-Франківської Області (ДАІФО). Адреса установи – вул. Сагайдачного, 42А, Івано-Франківськ, тел. (0342) 54-90-77.





Архівні документи ДАІФО поділено за двома великими групами. Перша з них – документи, створені у період до 1939 р., друга – створені пісня цієї дати, тобто після включення Західноукраїнських земель до складу тодішньої УРСР. Документи першої групи формують 578 фондів, до яких входять матеріали часів Речі Посполитої, Австрії та Австро-Угорщини, Першої світової війни, Західноукраїнської Народної Республіки, міжвоєнного періоду.

У Державному архіві Івано-Франківської області представлено наступні фонди, що стосуються релігії та історії Церкви:

1. Греко- і римо-католики краю

Історію ГКЦ/УГКЦ та РКЦ на теренах сучасної Івано-Франківщини можна вивчати в ДАІФО, відштовхуючись передусім від фондів, які містять документи Станіславівської греко-католицької єпархії та Коломийського римо-католицького деканату:

Фонд 504, Станіславська греко-католицька єпископська консисторія, місто Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства.

Крайні дати 1788-1944 рр., 1199 одиниць зберігання (далі скорочено – од. зб.).

Фонд 594, Коломийський римо-католицький деканат, місто Коломия Коломийського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1769-1938, 115 од. зб.

Фонд 627, Марійська конгрегація жінок і дівчат парафії Станіслав-Гірка, місто Станіславів Станіславівського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1935-1939, 1948-1949, 1 од. зб.

Звісно, що вказаними фондами інформація про релігійно-церковне життя краю не вичерпується. Адже цікаві дані на цю тему можна знайти і в фондах громадських об’єднань: «Просвіта» – 8 фондів; «Рідна школа» – 2 фонди; «Союзу українок» – Ф. 373; Станіславівського воєводського «Секретаріатупорозуміння польських суспільних організацій» – Ф. 358 та інших.

2. Євреї (юдеї) на Станиславівщині (Івано-Франківщині)

Оскільки життя єврейських спільнот традиційно було і залишається тісно пов’язаним із юдаїзмом, то про історію останнього на Івано-Франківщині можуть розповісти фонди, що стосуються не тільки стисло конфесійного характеру, а й громадських та інших організацій зі Станіславова, Заболотова, Княгиничів, Отинії, Тлумача. Такими у ДАІФО є фонди:

Фонд 320, Єврейська релігійна громада у місті Коломия Коломийського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1931-1939, 16 од. зб.

Фонд 321, Єврейська релігійна громада у місті ЗаболотівСнятинського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1931-1939, 8 од. зб.

Фонд 322, Єврейська релігійна громада у містечку КнягиничіРогатинського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1931-1938, 7 од. зб.

Фонд 325, Єврейська релігійна громада у місті Станіславів Станіславівського повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1919-1938 рр., 22 од. зб.

Фонд 503, Єврейська релігійна громада у місті Тлумач Тлумацького повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1931-1936, 6 од. зб.

Фонд 524, Єврейська релігійна громада у містечку ОтиніяТлумацького повіту Станіславівського воєводства.

Крайні дати 1925-1928, 2 од. зб.

3. Держава і Церква: від тоталітаризму до демократії

Державно-церковні відносини, зокрема радянські репресії щодо релігії Церкви, їх буття в незалежній Україні у фондах ДАІФО представлені дуже широко. Дослідникам, які прагнуть вивчати ці питання, слід орієнтуватися на:

Фонд Р-388, оп. 1. Виконавча Рада по справах релігійних культів при виконкомі Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих.

Крайні дати 1945-1983 рр., 48 од. зб.

Фонд Р-388, оп. 1-Д. Управління у справах національностей, міграції та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, місто Івано-Франківськ. Особові справи священиків.

481 од. зб.

Фонд Р-388, оп. 2. Виконавча Рада по справах релігійних культів при Раді Міністрів СССР по Станіславській області.

Крайні дати 1944-2007 рр., 342 од. зб.

Фонд Р-388, оп. 3. Уповноважений Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР в Станіславській області, місто Станіслав, з 1962 року в Івано-Франківській області, місто Івано-Франківськ, крайні дати 1944-1999 рр. Відділ в справах релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, з 1993 р. – в справах національностей, міграції та культів, з 1996 р. – національностей та міграції, крайні дати 1992-1998 рр. Управління в справах національностей, міграції та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, місто Івано-Франківськ. Крайні дати 08.1998-2007 рр. Загальна кількість 611 од. зб.

Фонд Р-389, оп. 1. Уповноважений Ради по справах Руської Православної Церкви при виконкомі Ради депутатів трудящих.

Крайні дати 1950-1965 рр., 25 од. зб.

Фонд Р-389, оп. 2. Уповноважений Ради по справах Руської Православної Церкви при Раді Міністрів СССР по Станіславській області.

Крайні дати 1944-1966 рр., 76 од. зб.

Всі вказані фонди висвітлюють історію релігії та церкви на території Станіславського воєводства, Станіславської області, Івано-Франківської області. Фонди вирізняються хронологічними межами та тематикою. Всі вони містять цінну історичну інформацію історико-дослідницького характеру.

На основі фондів ДАІФО дослідники написали чимало наукових та науково-популярних праць, статей та дописів. Серед них працівники ДАІФО вирізняють праці Олега Єгрешія «Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадського-політичного діяча», ВасиляКурищукв «Духовні святині Яблунівщини», ІванаТиміва «Історія церкви в селі Бортники (XVI-XX ст.)», Віри Гембарської «Церква Різдва Христового у Галичі», ІванаДрабчука «З вірою у серці» та інші.

4. Матеріали про протестантизм розсіяні по різних фоондах

З огляду на те, що у 2017 р. триває відзначення 500-річчя Реформації на загальнодержавному рівні, ми поцікавилися в архіві і матеріалами про протестантизм.

«Документи які містять відомості про протестантизм, зокрема лютеранство та кальвінізм, а також біографію засновника Української Лютеранської Церкви Теодора Ярчука (життя й діяльність якого були тісно пов’язані з теренами теперішньої Івано-Франківщини – Володимир Мороз), до держархіву області не надходили, – відповіли нам в ДАФІО. – Проте у поодиноких справах вказаних вище фондів є відомості про такі релігійні течії як адвентизм, баптизм, євангелізм.

Фонди з історії релігії та церкви у ДАІФО не оцифровано.Проте в планах архіву на 2017-2018 роки передбачили оцифрування документів матеріалів цієї тематики. Це робитимуть в рамках створення фонду користування документами Національного архівного фонду України.