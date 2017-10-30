Різдвяна історія очима ослика. Світовий бестселлер від видавництва «Братське»

«Ослик Марії» – нова дитяча книжка від видавництва «Братське» до зимових свят. Вона створює неповторну атмосферу Різдва для дітей і дорослих та нагадує про справжній зміст цього свята.

Зворушлива різдвяна історія шведської письменниці Ґунгільд Селін завоювала серця читачів у багатьох країнах світу. Книжку видано в популярному форматі адвент-календаря з ілюстраціями Юлії Овчаренко. Класична святочна історія вийшла друком українською мовою вперше, у вишуканому перекладі Галини Кирпи.

Книжковий оглядач, літературний критик, перекладач Тетяна Гордієнко розповідає про це видання.

Життя та мета Ослика

Ґунгільд Селін є, мабуть, прикладом того, як мало буває відомо про найвидатніших людей. Її книжка «Ослик Марії» перекладена на 25 мов світу, Ґунгільд була особисто знайома з Матір’ю Терезою та Далай-ламою, отримала два ордени від короля Йорданії, але інформації про її життя дуже мало. Мабуть тому, що ця тендітна шкільна вчителька, в якої була особлива місія, ніколи не збирала скарбів земної слави, але вона була її більш ніж варта.

Історія Селін, як і історія Ослика, говорить мовою відстаней, подорожей, мовою справжнього покликання. Ґунгільд Селін народилась 10 грудня 1911 року в Екше, маленькому містечку у Швеції, а померла 1996 року в такому самому містечку Віттше, за 200 км від місця, де народилась. Закінчивши вчительські курси, 24-річна Ґунгільд стала працювати в Хьютаторпі. Зараз це таке маленьке село з автобусною зупинкою, але й у далекому 1935 році в Хьютаторпі людей було небагато. Проте там були діти, була школа, тож молода Ґунгільд стала до своїх обов’язків, піднявши державний прапор у шкільному дворі в перший день навчання. Побачивши її, директор перепитав: «Це точно вчителька, чи це наша старшокласниця?»

Невдовзі в Європі почалася війна. Ґунгільд згадувала, що у вересні 1939 року на вулицях спокійного шведського містечка жителі почули якійсь дивний, гучний і страшний звук. Звідки він йшов і що означав, ніхто не міг зрозуміти. Але згодом прийшла звістка про війну, і для багатьох той дивний і тривожний звук запам’ятався як передвісник великої біди. Деякий час Ґунгільд та її односельці збирали продукти та речі для фінських солдат, але згодом їм довелося вже проводжати власних чоловіків, братів та синів на фронт. Одна з книжок Ґунгільд Селін присвячена спогадам про сніжні зими на початку 40-х років, коли в селах залишилися самі діти, жінки та літні люди, а школу доводилося зачиняти через холоди.

У 1966 році Ґунгільд Селін поїхала дуже далеко від своїх рідних місць. Вона почала працювати у заснованій шведськими християнськими подвижниками організації Individual Human Resources, або ІМ. Лікарі, педагоги та соціальні працівники ІМ діставалися до найвіддаленіших куточків світу, щоб допомагати людям у зонах бойових дій, природних катастроф та економічної кризи. Так Ґунгільд Селін потрапила до Єрусалима, де працювала з хворими дітьми. Проте після Шестиденної війни її, захисницю найбідніших і найзнедоленіших, поставили перед фактом: Східний Єрусалим став ізраїльським, тому опікуватися арабськими дітьми тепер доведеться деінде. Ґунгільд переїхала зовсім недалеко — до столиці Йорданії Аммана, але там їй допомогли відкрити будинок для дітей з обмеженими можливостями та всіляко підтримували. Ґунгільд була незмінним керівником цієї установи, улюбленим педагогом та наставником для вихованців аж до 1989 року, поки не повернулася до рідної Швеції, віддавши все своє життя дітям.

Ґунгільд написала понад десяток книжок, переважно протягом 60-х років минулого століття. Серед її творів є і спогади про Другу світову війну, і навіяні біблійними історіями сюжети, і розповіді про долі дітей у таборах біженців. Саме діти – головні герої Селін, а чи може бути інакше для педагога з великим серцем?

Не просто популярною різдвяною історією, а світовим бестселером стала книжка Селін «Ослик Марії».

У книжки, окрім чудової різдвяної історії, є цікавинка: це ще й своєрідний адвент-календар для зворотного відліку часу до Різдва. Якщо почати читати по одному розділу в день за 24 дні до Різдва, то остання частина книжки припаде на Святвечір.

Дійовими особами книжки є традиційні персонажі різдвяного вертепу: Божа Мати, Йосип, тварини, пастухи та ангели. Прийом, коли диво народження Ісуса показано очима тваринок біля ясел, використовували різні автори з різним успіхом. Наприклад, цього року у США презентовано новий мультфільм «The Star». Його творці стверджують, що… «історію Різдва ще ніколи не розповідав віслюк!» Що ж, Ґунгільд Селін вигадала такого віслюка ще півстоліття тому. І зробила це блискуче!

У книжці Селін головним «малюком» виявляється не маленький Спаситель, а сам Ослик. Саме в цьому ледацюзі та нечупарі, у цьому маленькому упертюхові ми впізнаємо «важку» дитину, в яку ніхто не вірить, яку ніхто не любить, і яка протестує, стаючи й справді такою поганою, якою її вважають. Саме таким був і віслючок, поки його не купив Йосип, чоловік Марії. Йосип подарував тваринку дружині, адже майбутній матері Спасителя було вже важко ходити до криниці пішки. Варто було Марії заговорити до Ослика лагідно, з повагою, назвати його найгарнішим і найздібнішим осликом на світі, як наш головний герой і сам повірив у себе, і став таким, яким його нарешті побачила Марія, яким він завжди й був. Тоді всі навколо переконалися, що це працьовитий, розумний і лагідний віслючок, на якого можна покластися і в роботі, і в подорожі. А подорож, ніби й недалека: всього лише з Назарета до Віфлеєма, але ж дитя Марії має ось-ось народитися!

Місія Ослика – доправити Марію та Йосипа до безпечного місця вчасно. Чи впорається малий Ослик із завданням? Чи той самий Ослик буде поряд із Марією, Йосипом та немовлям під час втечі від Ірода до Єгипту? Адже в Ґунгільд Селін є й продовження історії про Ослика. Певно, що так! адже коли є місія та покликання, що для вас відстань і небезпека?