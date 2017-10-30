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“Незрілість у подружжі” - актуальна тема грудневої “Кани”
6 грудня 2017, 15:37 | Огляд видань | 0 | | Код для блогу | |
Закінчується черговий рік. Для “Кани” це був рік, в якому вийшов у світ 50-ий номер журналу (у квітні), а потім, у жовтні, “Кані” виповнилося 5 років!
Актуальна тема грудневого номера – про зрілість до подружнього життя. Не є таємницею, що найбільше пар розходяться з причини незрілості одного або й двох подругів. Очевидно, що подружжя – незалежно чи перед державою, чи у Церкві – укладати можуть тільки дорослі, повнолітні люди. Але чи завжди разом з календарним віком приходить ця справжня особистісна зрілість? На жаль, незрілість, неготовність або й неспроможність виконувати обов’язки, закріплені за сімейною людиною, проявляється зазвичай надто пізно. Чому так відбувається, які причини і корені незрілості, як розпізнати, що біля нас незріла людина, до того як увійти в подружжя – про це читайте розмову зі студентським душпастерем о. Юрієм Остап’юком та із психотерапевтом Оленою Сазоновою.
Дуже надихаючими є історії паралімпійського чемпіона із фехтування Антона Дацка, лікарки Катерини Катращук, яка працює з біженцями в Іраку, та мисткині Дарії Альошкіної, яка творить казкові витинанки-фіранки.
“До родини на гостину” цього разу журналісти “Кани” завітали до подружжя Романа і Ганни Чернявських, стаж сімейного життя яких складає вже 38 років. У журналі не часто представлені сім’ї, які вже перейшли кілька десятків років разом, за спиною в яких багато радісних днів, але й важких випробувань та негараздів. Це подружжя дуже добре вписується у роздуми актуальної теми номера про зрілість, і можливо, молодшим парам буде що почерпнути із їхньої розповіді.
Придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).
Передплата журналу “Кана” на 2018 рік може бути чудовим подарунком для сім’ї Ваших друзів!“ Більше того, усі хто передплатять “Кану” на наступний рік до 15 грудня 2017 року і надішлють копію квитанції у приватні повідомлення фейсбук-сторінки журналу, мають можливість виграти один із шести глечиків з Кани Галилейської.
Передплатити можна у будь-якому відділенні Укрпошти або онлайн.
Передплатний індекс 68747
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