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“Чи боятися Бога?”, — тема про страх і трепет Божий у листопадовій “Кані”
1 листопада 2017, 16:41 | Огляд видань | 0 | | Код для блогу | |
Цей номер “Кани” особливий тим, що відкриває шостий рік життя журналу.
Чи тема “Чи боятися Бога?” — актуальна? Видається, що тема страху Божого актуальна завжди. Бо те, як ми спостерігаємо Бога, які в нас стосунки з Ним, визначає все інше у нашому житті. Тому розмова Іванки Рудакевич з о.Михайлом Димидом мала б кожного небайдужого до справ віри якось “зачепити”.
Цікавими та зірковими у листопадовій “Кані” виявилися буквально всі рубрики.
“До родини на гостину” журналісти “Кани” завітали до родини Білоногів. Це прізвище може видатись знайоме тим, хто вже читав "Семиярусну гору" Томаса Мертона, — бо її власне й переклала Марина Білонога.
Вже традиційні у “Кані” духовні роздуми о.Миколи Лучка — цього разу про безпровідний інтернет і силу молитви.
Далі — інтерв’ю із Ґжеґожем Касдепке, найвідомішим польським дитячим письменником. А також інтерв’ю з одним із найпопулярніших україномовних інстаграм-блогерів Леонідом Мартинчиком.
Історична подорож на глибину 50-тилітньої історії часопису “Патріархат”, патріархального руху в УГКЦ і всіх тих, які були біля його витоків на чолі з Йосифом Сліпим. А також подорож сучасним Китаєм, із врахуванням особливостей менталітету і побуту цієї Піднебесної.
А чи знали Ви, що існують релігійні настільні ігри? Принаймні про одну в “Кані” точно можна прочитати. А також отримати чергову порцію блогів, рецензій книг та кінооглядів, і навіть уривок із книжки спогадів “Блаженніший вуйко Любко” — до кави, для довгих осінніх вечорів та загалом для особистісного зросту.
Тож приємного всім читання! Тепла Вам і любові!
Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).
Також “Кану” можна передплатити на 2018 рік – для себе, своїх рідних чи друзів. Передплатити можна у будь-якому відділенні Укрпошти або онлайн. Передплатний індекс 68747
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