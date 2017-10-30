“Чи боятися Бога?”, — тема про страх і трепет Божий у листопадовій “Кані”

Цей номер “Кани” особливий тим, що відкриває шостий рік життя журналу.

Чи тема “Чи боятися Бога?” — актуальна? Видається, що тема страху Божого актуальна завжди. Бо те, як ми спостерігаємо Бога, які в нас стосунки з Ним, визначає все інше у нашому житті. Тому розмова Іванки Рудакевич з о.Михайлом Димидом мала б кожного небайдужого до справ віри якось “зачепити”.

Цікавими та зірковими у листопадовій “Кані” виявилися буквально всі рубрики.

“До родини на гостину” журналісти “Кани” завітали до родини Білоногів. Це прізвище може видатись знайоме тим, хто вже читав "Семиярусну гору" Томаса Мертона, — бо її власне й переклала Марина Білонога.

Вже традиційні у “Кані” духовні роздуми о.Миколи Лучка — цього разу про безпровідний інтернет і силу молитви.

Далі — інтерв’ю із Ґжеґожем Касдепке, найвідомішим польським дитячим письменником. А також інтерв’ю з одним із найпопулярніших україномовних інстаграм-блогерів Леонідом Мартинчиком.

Історична подорож на глибину 50-тилітньої історії часопису “Патріархат”, патріархального руху в УГКЦ і всіх тих, які були біля його витоків на чолі з Йосифом Сліпим. А також подорож сучасним Китаєм, із врахуванням особливостей менталітету і побуту цієї Піднебесної.

А чи знали Ви, що існують релігійні настільні ігри? Принаймні про одну в “Кані” точно можна прочитати. А також отримати чергову порцію блогів, рецензій книг та кінооглядів, і навіть уривок із книжки спогадів “Блаженніший вуйко Любко” — до кави, для довгих осінніх вечорів та загалом для особистісного зросту.

Тож приємного всім читання! Тепла Вам і любові!

Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).

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