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“Як знайти свою дитину?”, — тема про всиновлення у жовтневій “Кані”
26 вересня 2017, 13:59 | Огляд видань | 0 | | Код для блогу | |
Усиновлення – важлива суспільна тема, над якою редакція журналу “Кана” міркувала вже давно, але ніяк не могли до неї “підійти”. Хтось може подумати: але мене це не стосується. Насправді? Хіба Ви не живете в країні, де кількість подружніх пар, які змагаються з проблемою відсутності власних нащадків, зростає з кожним роком, і де водночас багато дітей чекають на своє родинне щастя за дверима інтернатів?
“Кана” пише про усиновлення, розуміючи, що тема стосується нас усіх – незалежно від того, чи ми одружені, чи маємо дітей, чи батьківство через усиновлення є нашим покликанням чи ні, незалежно, чи живемо у великому “анонімному” місті чи в місцевості, де “всі знають одне про одного все”. Тема стосується нас усіх, тому що в нашому суспільстві ще дуже багато табу щодо усиновлення. Тому що багато хто із нас не знає, як поводитися, що сказати, коли, наприклад, знайомі усиновлюють дитину. Таких “тому” є дуже багато...
Гість журналу о. Юрій Саквук висловив цікаву думку: “Якщо замислитися, то усиновлення є в суті християнства, адже сам Ісус був усиновлений!” Цікаво? Заохочуємо Вас прочитати, як отець Юрій пояснює це твердження, яке може допомогти змінювати і долати ці закоренілі табу щодо усиновлення.
А крім актуальної теми у журналі, як завжди, зустрічі з цікавими людьми. Особливо запрошуємо у захопливий світ тих, які відкрили свій дар творити прекрасне – це Катерина Щоткіна, журналістка, яка творить зі слів, та Ольга Турецька, мисткиня, що творить зі скла. А ще є Люба Крук, фанатка кулінарії, яка створює чудові страви, є Олег Дорожовець, мандрівник, що талановито описує свої враження з подорожей. Зрештою, кожен з нас має цей дар – творити прекрасне. Треба тільки відкрити – з чого.
Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).
Також “Кану” вже можна передплатити на 2018 рік – для себе, своїх рідних чи друзів. Передплатити можна у будь-якому відділенні Укрпошти або онлайн: (http://presa.ua/catalog/product/view/id/161265/s/kana/category/251/) Передплатний індекс 68747
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Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло? |
- 25 вересня 2017, 18:40
Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу. |
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