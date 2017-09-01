“Як знайти свою дитину?”, — тема про всиновлення у жовтневій “Кані”

Усиновлення – важлива суспільна тема, над якою редакція журналу “Кана” міркувала вже давно, але ніяк не могли до неї “підійти”. Хтось може подумати: але мене це не стосується. Насправді? Хіба Ви не живете в країні, де кількість подружніх пар, які змагаються з проблемою відсутності власних нащадків, зростає з кожним роком, і де водночас багато дітей чекають на своє родинне щастя за дверима інтернатів?

“Кана” пише про усиновлення, розуміючи, що тема стосується нас усіх – незалежно від того, чи ми одружені, чи маємо дітей, чи батьківство через усиновлення є нашим покликанням чи ні, незалежно, чи живемо у великому “анонімному” місті чи в місцевості, де “всі знають одне про одного все”. Тема стосується нас усіх, тому що в нашому суспільстві ще дуже багато табу щодо усиновлення. Тому що багато хто із нас не знає, як поводитися, що сказати, коли, наприклад, знайомі усиновлюють дитину. Таких “тому” є дуже багато...

Гість журналу о. Юрій Саквук висловив цікаву думку: “Якщо замислитися, то усиновлення є в суті християнства, адже сам Ісус був усиновлений!” Цікаво? Заохочуємо Вас прочитати, як отець Юрій пояснює це твердження, яке може допомогти змінювати і долати ці закоренілі табу щодо усиновлення.

А крім актуальної теми у журналі, як завжди, зустрічі з цікавими людьми. Особливо запрошуємо у захопливий світ тих, які відкрили свій дар творити прекрасне – це Катерина Щоткіна, журналістка, яка творить зі слів, та Ольга Турецька, мисткиня, що творить зі скла. А ще є Люба Крук, фанатка кулінарії, яка створює чудові страви, є Олег Дорожовець, мандрівник, що талановито описує свої враження з подорожей. Зрештою, кожен з нас має цей дар – творити прекрасне. Треба тільки відкрити – з чого.

Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).

Також “Кану” вже можна передплатити на 2018 рік – для себе, своїх рідних чи друзів. Передплатити можна у будь-якому відділенні Укрпошти або онлайн: (http://presa.ua/catalog/product/view/id/161265/s/kana/category/251/) Передплатний індекс 68747