Післявідпусткова "Кана" у вересні — про віру на два фронти

4 вересня 2017, 09:47 | Огляд видань | 0 |   | Код для блогу |  | 

Кана у вересні«Вересневі та жовтневі випуски завжди даються найважче. Так уже є і так буде, адже робимо ми їх у “відпустковому режимі”, тобто влітку. Важко знайти співрозмовників для інтерв’ю, бо “я вже на морі”, “я за кордоном”, “ми зараз відпочиваємо в Карпатах”... Тому особливою є вдячність до всіх, хто, попри канікульний настрій, вирішив не знехтувати запрошенням появитися на сторінках “Кани” зі своїм словом, своїми історіями, своїм життям... », - щиро зізнається і дякує Анна Пецюх, головний редактор християнського журналу для родини «Кана».

Тож у вересневому номері журналу можна поринути в цікавий світ сім’ї Максима і Галини Сахандів, захопитися історією життя місіонерки Оди Ґіє, повірити бандуристці Анастасії Войтюк, що на бандурі можна зіграти абсолютно все!

В «Актуальній темі», мабуть всім буде цікаво прочитати інтерв’ю з отцем Василем Рудейком про нашу віру «на два фронти», тобто про те, як і чому в житті тих, які іменують себе християнами, є так багато язичництва, а з ним – і забобонів. Це розмова про обереги, якими обвішані домівки християн, про червоні нитки на руці, а навіть про освячування речей без розуміння християнського змісту обрядів. Отець Василь вважає, що «люди, які ходять до церкви, дуже часто є забобонними», і відповідальність за таку ситуацію покладає на... священиків.

Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).

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теги до статті:Василь Рудейко,Журнал "Кана"
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

      Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!!

    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

      Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця.

    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

      І саме через проросійську позицію не чіпають "УПЦ МП".

    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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