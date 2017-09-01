Післявідпусткова "Кана" у вересні — про віру на два фронти

«Вересневі та жовтневі випуски завжди даються найважче. Так уже є і так буде, адже робимо ми їх у “відпустковому режимі”, тобто влітку. Важко знайти співрозмовників для інтерв’ю, бо “я вже на морі”, “я за кордоном”, “ми зараз відпочиваємо в Карпатах”... Тому особливою є вдячність до всіх, хто, попри канікульний настрій, вирішив не знехтувати запрошенням появитися на сторінках “Кани” зі своїм словом, своїми історіями, своїм життям... », - щиро зізнається і дякує Анна Пецюх, головний редактор християнського журналу для родини «Кана».

Тож у вересневому номері журналу можна поринути в цікавий світ сім’ї Максима і Галини Сахандів, захопитися історією життя місіонерки Оди Ґіє, повірити бандуристці Анастасії Войтюк, що на бандурі можна зіграти абсолютно все!

В «Актуальній темі», мабуть всім буде цікаво прочитати інтерв’ю з отцем Василем Рудейком про нашу віру «на два фронти», тобто про те, як і чому в житті тих, які іменують себе християнами, є так багато язичництва, а з ним – і забобонів. Це розмова про обереги, якими обвішані домівки християн, про червоні нитки на руці, а навіть про освячування речей без розуміння християнського змісту обрядів. Отець Василь вважає, що «люди, які ходять до церкви, дуже часто є забобонними», і відповідальність за таку ситуацію покладає на... священиків.

Нагадуємо, що придбати журнал можна на сайті та крамницях «Свічадо», у кіосках преси «Інтерпрес» та храмах Львова. А слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці «Кани» у Фейсбуці та Інстаграмі (@kana_ua).