- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Нариси з історії Галичини: релігійно-суспільний аспект
31 липня 2017, 17:23 | Огляд видань | 0 | | Код для блогу | |
Відомий історик, автор РІСУ, Ігор Чорновол нещодавно видав чергову книжку. До видання, розміром понад 430 сторінок, увійшли науково-публіцистичні статті автора, які друкувалися з 1997 р. у різних періодичних та наукових виданнях. Представляючи різні аспекти історії Західної України, він значну увагу приділяє релігійно-суспільним процесам.
Книжка «Нариси з історії Галичини» містить 8 розділів. У першому розділі Ігор Чорновол зосереджується на понятті регіональної історії, зокрема, історії Галичини і окремих її районів. Науковець звертає увагу на проблему краєзнавства. «Це єдина дисципліна української історіографії, позбавлена своєї теорії й здебільшого віддалена на відкуп аматорам і дилетантам. Натомість кваліфіковані («захищені») історики передовсім займаються «Центрами», що мимоволі сприяє ототожненню Києва з історією всієї України, Львова — всієї Галичини». Він звертає увагу на політичні наслідки такої уваги до одних регіонів та міст і на брак загальнонаціональної уваги до інших. «Неукраїнські форми національної ідентичності найбільш популярні в регіонах саме на тих територіях, які дуже мало представлені в існуючих наративах історії України — це Південь зі Сходом та Закарпаття. На цій підставі важко уникнути припущення, що слабкість української національної тотожності в названих регіонах … базується саме на слабкому уявленні місця цих регіонів в існуючих загальних наративах та схемах історії України», — цитує автор відомого історика Олександра Галенка. Більше того, південь та схід представлені «ворогами українців та України».
Ігор Чорновол детально аналізує, як до складу нинішньої Галичини увійшли такі сусідні території, як Белзька земля, Поділля, Покуття. Особливо цікавими є екскурси в історію формування певних невеликих регіонів, про деякі з них прийнято говорити як про щось «споконвічне», хоча вони є «творінням» радянського періоду – адміністративні одиниці. Наприклад, нинішні Яворівщина чи Дрогобиччина.
Не менш цікавими є дослідження певних аспектів українсько-польських відносин, у яких важливу роль відігравали священики УГКЦ чи РКЦ. Багато уваги приділено діяльності відомого історика і громадського діяча Володимира Антоновича, промотора українсько-польського порозуміння в Галичині в кінці ХІХ ст.
Ігор Чорновол розповідає про зближення В.Антоновича з о. Валеріяном Калінкою, представником Ордену Божого Воскресіння (Змартвихвстанців), польського католицького згромадження, до якого увійшли як римо-католики, так і греко-католики. Зокрема, змартвихвстанці заснували у Львові інтернат для виховання українських хлопців. Калінка, як і Антонович, прагнув зблизити польських та українців діячів, щоби вони виступили єдиним фронтом проти російської імперської політики. У цьому контексті також розповідається, як москвофільська партія в Галичині (серед очільників якої не бракувало греко-католицького клиру) зривала це порозуміння і доносила на діяльність Антоновича своїм російським меценатам.
Володимир Антонович співпрацював з галицькими істориками і діячами, як о. Стефан Качала, Олександр Барвінський, яких зацікавив розпочати видавати серію історичних праць під назвою «Руська історична бібліотека». Перша книжка з цієї серії — «Коротка історія Руси» (авторство приписували о. Качалі) — викликала обурення і в польських колах, і в російської цензури. В Росії серія була заборонена, а польських діячів обурила об’єктивне зауваження автора, що «наміряючи погубити Русь-Україну, поляки не розуміли, що в дійсности гублять Польщу. Поляченням русинів і нищенням їх самоуправи, копали й собі могилу. І справдилося над ними євангельське слово: “Якою міркою мірите, такою і вам міряти будуть”». До слова, ця серія історичних видань протривала доволі довго і навіть вдалося здобути для неї фінансування австрійського уряду.
Загалом галицькому клиру присвячено багато публікацій І.Чорновола. Він представляє політичну заангажованість священиків, описує їх побут — «Скошений цвіт». Володимир Барвінський про побут галицького духовенства у ХІХ ст. У статті про систему українських партій Австрійської Галичини багато сказано про явище християнських суспільно-політичних об’єднань.
Останній розділ книжки «Критика» містить відгуки І.Чорновола на різноманітні статті і книжки українських і польських авторів. Зокрема, йдеться про нові дослідження княжої історії Галичини, українсько-польські стосунки, історичну пам’ять тощо.
Придбати «Нариси з історії Галичини» Ігоря Чорновола можна у самого автора або замовити через редакцію РІСУ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Моніторинг ЗМІ
Католический епископ: "Нужно идти на Восток Украины и евангелизировать" | 31 липня 2017, 16:02 | Суспільство-дайджест
У Берегові живе і працює священик-байкер | 27 липня 2017, 10:02 | Калейдоскоп-дайджест |
Віра і вірування, Церква і магія | 26 липня 2017, 12:53 | Калейдоскоп-дайджест | |
Останні коментарі
- 31 липня 2017, 18:24
Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет, |
- 31 липня 2017, 17:16
такое служение за которое служитель церкви получает материальное вознаграждение, опять же противоречит христианской морали: даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. С другой стороны, подаяния |
- 31 липня 2017, 16:44
Если бы наши церкви были действительно христианскими как они себя декларируют, необходимости в таких законах никогда бы не было, т.к. христианская мораль более совершенна любого закона и не требует |
- 31 липня 2017, 15:53
Москвославні помалу підуть у небуття як явище у міру зникнення умов їх існування в Україні, і тоді жодних грамот не знадобиться. |
- 31 липня 2017, 13:14
Якщо на данний момент цьому пану невідома Конституція, то може купити йому та почитати в періадах натхнення? Такі от "експерти" крім таких заяв та куплених дипломів не розуміються ні в |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 23 липня 2017, 12:23
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 27 липня 2017, 09:19
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
Коментарі