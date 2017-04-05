- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Що означає «час для себе» — розповідає «Кана» в липні
8 липня 2017, 17:12 | Огляд видань | 0 | | Код для блогу | |
«Якщо Ви зараз сидите чи лежите десь у літньому затінку, попиваєте холодний чай і тримаєте в руках цей журнал – то майже певне, що Ви знайшли час для себе. Я Вас вітаю!», — говорить Анна Пецюх, шеф-редактор журналу «Кана».
Бо, виявляється, вміння знаходити, а потім ще й корисно проводити час для себе не є таким очевидним надбанням сучасної людини. Про цю проблему у розмові з отцем Якубом Ґонцяжем та психологом Володимиром Станчишиним. І обидва співрозмовники погодилися, що час для себе є необхідним для здорового функціонування будь-кого. Навіть апостоли, які невтомно ходили за Ісусом, а потім і самі проповідували, дбали про те, щоб відійти від натовпу і наповнити свої внутрішні ресурси. Зрештою, і сам Ісус дбав про це – Він не нехтував відпочинком чи то на самоті, чи то в колі друзів.
Усі герої цього номера – родина Заславських, владика Ян Собіло, редактори Credo і навіть суперсимпатичний кіт Інжир – це ті, хто багато працює, але і вміє відпочивати. І просто радіти життю. Бо живемо ми для того, “щоб наша радість була повна”, про що нагадує наш постійний автор отець Микола Лучок.
І хоч отець Якуб стверджує, що в Святому Письмі “такого нема, щоби хтось прямо сказав: «Мусиш мати час для себе». Немає такої заповіді чи блаженства – блаженні, які знаходять час для себе”, то все ж думаємо, що справді блаженні ті, що знаходять цей час.
У «Кані» нагадують, що у серпні журнал не виходить. «Це місяць нашого редакційного відпочинку. Заохочені словами психолога, постараємося наповнити наші внутрішні ресурси так, щоб восени “Кана” стала ще кращою і цікавішою для Вас. До зустрічі у вересні!», — каже пані Анна Пецюх.
Купити журнал можна на сайті “Свічадо”, у кіосках преси “Інтерпрес” та храмах Львова. Слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна на сторінці “Кани” у Фейсбуці.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Моніторинг ЗМІ
Монастирський храм на благословенній землі | 6 липня 2017, 12:43 | Калейдоскоп-дайджест | |
Тут більше не живуть. Як зникає єврейська Бершадь | 5 липня 2017, 13:04 | Калейдоскоп-дайджест | |
УПЦ/РПЦ и казаки, воевавшие против Украины, провели в Севастополе форум по казачьему единству, охране границ России и т.д. | 3 липня 2017, 16:25 | Суспільство-дайджест |
Останні коментарі
- 8 липня 2017, 12:21
то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
- 8 липня 2017, 12:16
Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
- 8 липня 2017, 10:59 |
- 7 липня 2017, 20:24
Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
- 6 липня 2017, 22:25 |
Популярні статті місяця
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 8 липня 2017, 12:16
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
25 червня 2017, 09:36 | Церква і школа | 25 червня 2017, 20:55
Коментарі