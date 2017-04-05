Що означає «час для себе» — розповідає «Кана» в липні

8 липня 2017, 17:12 | Огляд видань | 0 |   | Код для блогу |  | 

"Кана" у липні«Якщо Ви зараз сидите чи лежите десь у літньому затінку, попиваєте холодний чай і тримаєте в руках цей журнал – то майже певне, що Ви знайшли час для себе. Я Вас вітаю!», — говорить Анна Пецюх, шеф-редактор журналу «Кана».

Бо, виявляється, вміння знаходити, а потім ще й корисно проводити час для себе не є таким очевидним надбанням сучасної людини. Про цю проблему у розмові з отцем Якубом Ґонцяжем та психологом Володимиром Станчишиним. І обидва співрозмовники погодилися, що час для себе є необхідним для здорового функціонування будь-кого. Навіть апостоли, які невтомно ходили за Ісусом, а потім і самі проповідували, дбали про те, щоб відійти від натовпу і наповнити свої внутрішні ресурси. Зрештою, і сам Ісус дбав про це – Він не нехтував відпочинком чи то на самоті, чи то в колі друзів.

Усі герої цього номера – родина Заславських, владика Ян Собіло, редактори Credo і навіть суперсимпатичний кіт Інжир – це ті, хто багато працює, але і вміє відпочивати. І просто радіти життю. Бо живемо ми для того, “щоб наша радість була повна”, про що нагадує наш постійний автор отець Микола Лучок.

І хоч отець Якуб стверджує, що в Святому Письмі “такого нема, щоби хтось прямо сказав: «Мусиш мати час для себе». Немає такої заповіді чи блаженства – блаженні, які знаходять час для себе”, то все ж думаємо, що справді блаженні ті, що знаходять цей час.

У «Кані» нагадують, що у серпні журнал не виходить. «Це місяць нашого редакційного відпочинку. Заохочені словами психолога, постараємося наповнити наші внутрішні ресурси так, щоб восени “Кана” стала ще кращою і цікавішою для Вас. До зустрічі у вересні!», — каже пані Анна Пецюх.

Купити журнал можна на сайті “Свічадо”, у кіосках преси “Інтерпрес” та храмах Львова. Слідкувати за анонсами матеріалів журналу та спілкуватися на актуальні теми можна  на сторінці “Кани” у Фейсбуці.

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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

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    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

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    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

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    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

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    • батюшка | 6 липня 2017, 22:25

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