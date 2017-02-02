Що прочитати на Великий піст: пропозиції від «Свічадо»

Великий піст – це шлях, який треба пройти християнинові, щоби достойно зустріти світле свято Воскресіння Христового.

Єромонах Макарій зі Святоуспенської Унівської Лаври своїми проповідями допоможе зрозуміти глибину Великого посту, його значення для кожного християнина. Книжка “Проповіді на Великий піст ієромонаха Макарія” буде цікавою як богопосвяченим особам, так і мирянам, що прагнуть духовного вдосконалення.

Під час Великого посту ми, зазвичай, намагаємося частіше ходити до церкви, довше молитися. І саме в часі Великого посту ми проказуємо молитву святого Єфрема Сирійського. “Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем” над словами молитви св. Єфрема стануть гарною великопосною наукою для сучасного християнина. Т еми, які розкриває автор у своїх роздумах, близькі кожному: чому я живу, що таке Божа любов і як її досвідчити. Книжка для широкого кола читачів.

140 молитовних роздумів на щодень у книжці с. Юліани Андрусів “Повернення до раю” також спонукають до глибокого пережиття Великого посту і Пасхального періоду. Кожна з цих молитов передає неповторний досвід простого спілкування людини з Богом. Читач має нагоду заглибитися в їхній зміст, щоб вчитися переживати та досвідчувати цю унікальну зустріч із Господом.

У книжці “Піст пророка Даниїла. Здорове харчування” дізнаєтесь все про Даниїлів піст: як приготуватися до нього; що збагатить ваше тіло, душу й духа; отримаєте чимало рецептів поживних страв. Також навчитесь впроваджувати молитву у своє життя як дієве знаряддя духовного розвитку. Автор книжки, Сюзан Грегорі, започаткувала блог про Даниїлів піст у грудні 2007 року. Відтоді її сайт відвідали мільйони користувачів.

Нагадуємо також про книжку “Великодній кошик. Обряди і страви Великодніх Свят” відомих авторів “Свічада” Ольги Вербенець і Віри Манько. Завдяки книжці господині зможуть якнайліпше приготуватися до свята Великодня, опанувати секрети приготування великодніх страв, більше дізнатися про народні звичаї та обряди. Книжка стане у пригоді не лише молодим жінкам, досвідчені господині теж знайдуть в ній чимало цікавих “родзинок” та невідомих варіантів знаних їм рецептів.

А для поціновувачів і майстрів з писанкарства справжньою знахідкою стануть “Писанки Ганни Косів. Трипільські мотиви”. Традиційні писанки з трипільськими мотивами автора Ганни Косів захоплюють з першого погляду.

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