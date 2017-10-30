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Анонс: у Львові пройде конференція про історію відновлення студійського монашества
30 жовтня 2017, 12:20 | Анонси наукових подій | 0 | | Код для блогу | |
Постуляційний центр монастирів Студійського уставу УГКЦ, Свято-Іванівська лавра Студійського уставу, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Громадська рада «Святий Юр» до 150-ліття від дня народження Блаженного Климентія Шептицького проводять Міжнародну наукову конференцію «Засновники і монахи Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ 1927-1946 рр.»
Конференція відбудеться 17-19 листопада 2017 р. у виставковій залі Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Львів, вул. Чернеча Гора, 1). Розпочнеться Літургією 17 листопада, поч. о 8:00.
Протягом трьох сесій конференції будуть розкриті питання історії студійського монашества, роль братів Шептицьких у його відновленні (зокрема, доповідь єрм. д-р Юстина Бойка «Новий погляд на задум відновлення cтудійського чернецтва праведним митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі нововідкритих архівних документів»), про долю ігумена Климента Шептицького, порятунок євреїв студитами під час Другої світової війни, заснування Свято-Івагівської лаври і її перетворення на Музей народної архітектури і побуту, іконографічну спадщину студитів тощо.
Телефони для довідок:
- 067 989 72 75, єрм. Юстин Бойко, керівник Постуляційного центру монастирів Студійського уставу УГКЦ;
- 067 607 56 84 Христина Кутнів, архівіст Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ.
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