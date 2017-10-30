Анонс: у Львові пройде конференція про історію відновлення студійського монашества

30 жовтня 2017, 12:20 | Анонси наукових подій | 0 |   | Код для блогу |  | 

Отці студитиПостуляційний центр монастирів Студійського уставу УГКЦ, Свято-Іванівська лавра Студійського уставу, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Громадська рада «Святий Юр» до 150-ліття від дня народження Блаженного Климентія Шептицького проводять Міжнародну наукову конференцію «Засновники і монахи Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ 1927-1946 рр.»

Конференція відбудеться 17-19 листопада 2017 р. у виставковій залі Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Львів, вул. Чернеча Гора, 1). Розпочнеться Літургією 17 листопада, поч. о 8:00.

Свято-Іванівська лавраПротягом трьох сесій конференції будуть розкриті питання історії студійського монашества, роль братів Шептицьких у його відновленні (зокрема, доповідь єрм. д-р Юстина Бойка «Новий погляд на задум відновлення cтудійського чернецтва праведним митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі нововідкритих архівних документів»), про долю ігумена Климента Шептицького, порятунок євреїв студитами під час Другої світової війни, заснування Свято-Івагівської лаври і її перетворення на Музей народної архітектури і побуту, іконографічну спадщину студитів тощо.

Телефони для довідок:

  • 067 989 72 75, єрм. Юстин Бойко, керівник Постуляційного центру монастирів Студійського уставу УГКЦ;
  • 067 607 56 84 Христина Кутнів, архівіст Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ.

Детальна програма конференції

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теги до статті:Андрей Шептицький,Климентій Шептицький,Музей народної архітектури і побуту у Львові,Студити
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