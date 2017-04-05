Анонс: у Луцьку пройде Міжнародна науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на Волині»

Якось один католицький єпископ вийшов виголошувати пасхальну проповідь. Він сказав: «Христос воскрес!.. Але ви все одно в це не вірите…» І мовчки сів на своє місце. Це, напевно, чи не найкоротша великодня проповідь. І питанню воскресіння Ісуса Христа присвячена основна тема квітневого числа журналу «Кана».

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Про Патріарха з перших уст

Численні конференції, круглі столи, вечори пам’яті та публікації, присвячені 125-літтю народження Патріарха Йосифа Сліпого, — це не просто спогад про особу та її діла. Це насправді, можливість говорити про всю Церкву, про її історію, про зміни, які в ній відбувалися, про характер народу і його проблеми в конкретний період, це можливість аналізувати і порівнювати, бо час, який минув, дозволяє на це.