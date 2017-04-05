- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Анонс: у Луцьку пройде Міжнародна науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на Волині»
5 квітня 2017, 13:31 | Анонси наукових подій | | 0 | | Код для блогу | |
Наприкінці жовтня 2017 р. у рамках відзначення 500-річчя протестантської Реформації в Луцьку відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на Волині».
Органызатори: Луцький національний технічний університет та Волинський обласний міжконфесійний оргкомітет з відзначення 500-літтю Реформації за підтримкою та у співпраці з Волинською обласною державною адміністрацією, з Волинською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Волинським краєзнавчим музеєм, Центром українсько-німецьких досліджень Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (Люнебург, ФРН), Ґеттінґенським дослідницьким центром (Ґеттінґен, ФРН), Історичним товариством «Волинь» (Вюрцбург, ФРН), Інститутом теології та історії (Бонн, ФРН).
Під час конференції пропонується обговорення таких аспектів:
- Реформація та її вплив на соціально-економічне, культурно-освітнє та церковно-релігійне життя України і Волині;
- джерела та історіографія історії протестантизму на Волині;
- розповсюдження перших протестантських ідей та розвиток раннього протестантизму на Волині у ХVI-XVII ст.;
- колонізаційні процеси та поява нових протестантських течій на Волині у кінці XVIIІ-ХІХ ст.;
- поширення пізнього протестантизму на Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.);
- протестантські церкви на Волині у міжвоєнний період та роки Другої світової війни;
- становище протестантських конфесій на Волині у радянський період;
- протестанти Волині в умовах незалежної України;
- видатні постаті в історії протестантської церкви на Волині.
Збірник матеріалів конференції планується видати до початку її роботи, тому Оргкомітет просить зацікавлених надіслати заявки і тексти статей до 15 червня 2017 р.
Робочі мови конференції: українська, німецька, російська, англійська.
Відбір учасників конференції буде проводитись Оргкомітетом на основі поданих заявок і текстів статей. Учасники, відібрані для участі в роботі конференції, отримають запрошення. Доповіді тих, хто не буде брати безпосередньої участі у роботі конференції, також будуть опубліковані.
Детальнішу інформацію про участь в конференції можна отримати на сайті університету.
Рейтинг
0
0
Моніторинг ЗМІ
Понад 500 років тому у Володимир-Волинський прийшли отці Домінікани | 5 квітня 2017, 15:00 | Релігієзнавство-дайджест |
Загадкові таємниці історії нашого краю | 5 квітня 2017, 14:49 | Калейдоскоп-дайджест
Денис Козловський, племінник утримуваного в «ДНР» ученого Ігоря Козловського | 5 квітня 2017, 13:58 | Суспільство-дайджест
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,