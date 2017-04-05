Анонс: у Луцьку пройде Міжнародна науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на Волині»

5 квітня 2017, 13:31 | Анонси наукових подій | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Наприкінці жовтня 2017 р. у рамках відзначення 500-річчя протестантської Реформації в Луцьку відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на Волині».

Органызатори: Луцький національний технічний університет та Волинський обласний міжконфесійний оргкомітет з відзначення 500-літтю Реформації за підтримкою та у співпраці з Волинською обласною державною адміністрацією, з Волинською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Волинським краєзнавчим музеєм, Центром українсько-німецьких досліджень Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (Люнебург, ФРН), Ґеттінґенським дослідницьким центром (Ґеттінґен, ФРН), Історичним товариством «Волинь» (Вюрцбург, ФРН), Інститутом теології та історії (Бонн, ФРН).

Під час конференції пропонується обговорення таких аспектів:

  • Реформація та її вплив на соціально-економічне, культурно-освітнє та церковно-релігійне життя України і Волині;
  • джерела та історіографія історії протестантизму на Волині;
  • розповсюдження перших протестантських ідей та розвиток раннього протестантизму на Волині у ХVI-XVII ст.;
  • колонізаційні процеси та поява нових протестантських течій на Волині у кінці XVIIІ-ХІХ ст.;
  • поширення пізнього протестантизму на Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.);
  • протестантські церкви на Волині у міжвоєнний період та роки Другої світової війни;
  • становище протестантських конфесій на Волині у радянський період;
  • протестанти Волині в умовах незалежної України;
  • видатні постаті в історії протестантської церкви на Волині.

Збірник матеріалів конференції планується видати до початку її роботи, тому Оргкомітет просить зацікавлених надіслати заявки і тексти статей до 15 червня 2017 р.

Робочі мови конференції: українська, німецька, російська, англійська.

Відбір учасників конференції буде проводитись Оргкомітетом на основі поданих заявок і текстів статей. Учасники, відібрані для участі в роботі конференції, отримають запрошення. Доповіді тих, хто не буде брати безпосередньої участі у роботі конференції, також будуть опубліковані.

Детальнішу інформацію про участь в конференції можна отримати на сайті університету.

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теги до статті:Історія протестантизму,Історія протестантизму в Україні,Реформація
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Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

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  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

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  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

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