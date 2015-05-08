Церква, суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення

25 травня 2017, 22:48 | Соціологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” 24 травня 2017р., організованого Центром Разумкова за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні і підтримки ВРЦіРО.

Церква, суспільство, держава у протистоянні  викликам і загрозам сьогодення (.pdf)

 

 

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теги до статті:Соціологічні дослідження,Центр Разумкова
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