Проект Закону (№4128) про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)

31 травня 2017, 10:14 | Законопроекти | 0 |   | Код для блогу |  | 

Номер, дата реєстрації:

  • 4128 від 23.02.2016

Сесія реєстрації:

  • 4 сесія VIII скликання

Включено до порядку денного:

Редакція законопроекту:

  • Основний

Рубрика законопроекту:

  • Гуманітарна політика

Суб'єкт права законодавчої ініціативи:

  • Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту:

Головний комітет:

  • Княжицький М.Л. Комітет з питань культури і духовності

Інші комітети:

  • Гопко Г.М. Комітет у закордонних справах
  • Павелко А.В. Комітет з питань бюджету
  • Соболєв Є.В. Комітет з питань запобігання і протидії корупції
  • Іонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграції

Текст законопроекту та супровідні документи:

Документи, пов'язані із роботою:

Джерело: сайт РАДА

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