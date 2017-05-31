- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Проект Закону (№4128) про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)
31 травня 2017, 10:14 | Законопроекти | 0 | | Код для блогу | |
Номер, дата реєстрації:
- 4128 від 23.02.2016
Сесія реєстрації:
- 4 сесія VIII скликання
Включено до порядку денного:
- 1852-VIII від 21.02.2017
Редакція законопроекту:
- Основний
Рубрика законопроекту:
- Гуманітарна політика
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
- Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
- Єленський Віктор Євгенович (VIII скликання)
- Войцеховська Світлана Михайлівна (VIII скликання)
- Кишкар Павло Миколайович (VIII скликання)
- Тарута Сергій Олексійович (VIII скликання)
- Лозовой Андрій Сергійович (VIII скликання)
- Герасимов Артур Володимирович (VIII скликання)
- Подоляк Ірина Ігорівна (VIII скликання)
Головний комітет:
- Княжицький М.Л. Комітет з питань культури і духовності
Інші комітети:
- Гопко Г.М. Комітет у закордонних справах
- Павелко А.В. Комітет з питань бюджету
- Соболєв Є.В. Комітет з питань запобігання і протидії корупції
- Іонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:
- Проект Закону 23.02.2016
- Подання 23.02.2016
- Пояснювальна записка 23.02.2016
- Порівняльна таблиця 23.02.2016
Документи, пов'язані із роботою:
- Висновок Головного науково-експертного управління 16.03.2016
- Висновок щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства 30.03.2016
- Висновок комітету 01.06.2016
Джерело: сайт РАДА
Рейтинг
0
0