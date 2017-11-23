Ян СОБІЛО, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ в Україні. Народився 31 травня 1962 р. в Ніско (Польща). Висвячений на священика 13 грудня 1986 р. в Любліні. 1986–1990 — вікарій парафії Стружа буля Красника (Польща). 1990–1991 — вікарій парафії Святого Хреста в Замосці (Польща). 1991 року як місіонер переїхав в Україну, два роки служив в Хмельницький області. 25 березня 1992 р. інкардинований в новостворену Замойсько-Любачівську дієцезію. Від 1993 року почав служіння в Запоріжжі, де розпочав створення парафії та деканату, побудував парафіяльний будинок та теперішню катедру Бога Отця Милосердного. Від 2007 р. — почесний канонік прокафедрального Капітули у Любачеві, 14 квітня 2008 р. — почесний капелан Папи Римського Бенедикта XVI. 30 жовтня 2010 р. призначений Бенедиктом XVI Харківсько-Запорізьким єпископом-помічником. Хіротонія відбулася 8 грудня 2010 р. консекрований у Харківській катедрі.