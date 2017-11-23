Віталій Кривицький, єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ в Україні. Народився 19 серпня 1972 р. в Одесі. 1987 року розпочав підпільну формацію в рідному місті під проводом салезіянина о. Тадеуша Хоппе. 1990 року вступив до Салезіянського Згромадження святого Івана Боско. Після навчання у Краківській духовній семінарії, 24 травня 1997 року прийняв священиче рукоположення. Закінчив Люблінський католицький університет. 1997-2004 рр. — парафіяльний вікарій в Одесі. Від 2004 до 2012 року очолював парафію та салезіянську спільноту в Коростишеві на Житомирщині. Потім упродовж двох років служив у Перемишлянах на Львівщині, а від 2014 року — настоятель парафії святого Петра в Одесі.

30 квітня 2017 року Папа Римський Франциск призначив о. Віталія Кривицького єпископом Києво-Житомирської дієцезії в Україні. Єпископські свячення відбулися в Києві 24 червня 2017 року в соборі св. Олександра. Головним святителем був Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Гуджеротті. Володіє українською, російською, англійською та польською мовами.