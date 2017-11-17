Едвард КАВА, єпископ-помічник Львівської архидієцезії РКЦ в Україні, титулярний єпископ Цилібії. Народився в Мостиськах, Львівська обл. Після закінчення середньої школи, 1 жовтня 1995 вступив до Ордену Братів Менших Конвентуальних в Кракові. 1995-1996 — постулат в Хенціні (Польша). 1996-1999 — формація та філосовсько-богословське навчання Кальварії Пацлавській. Від серпня 1999 р. до 1 червня 2003 р. — богословське навчання та семінарійна формація в Санк-Петербурзі. 1 червня 2003 р. – висвячений на священика в Санкт-Петербурзі. 2003-2005 — вікарій парафії Преображення Господнього в Борисполі. 2005-2009 — настоятель парафії св. Йосифа Робітника в Кременчуку, де заснував монастир. 2008-2017 — делегат провінції св. Антонія Падуанського в Україні. 2009-2010 — настоятель монастиря та душпастир парафії Преображення Господнього в Борисполі. 2010-2012 — настоятель парафії Народження Пречистої Діви Марії в Мацьківцях, де також заснував монастир. 2012-2016 — настоятель монастиря та душпастир парафії Преображення Господнього в Борисполі. 2016-2017 — настоятель монастиря та душпастир парафії св. Антонія у Львові. 13 травня 2017 року Папа Франциск призначив о. Едварда єпископом-помічником Львівської архидієцезії РКЦ в Україні. Єпископська хіротонія, яку очолив Митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький, відбулася у Львівському кафедральному соборі РКЦ 21 червня 2017 року. Єпископ Едвард Кава є 29-им Львівським єпископом-помічником РКЦ в Україні.