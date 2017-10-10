«Плачемо всією сім’єю, а донечка каже, що у неї рак-неборак», - батьки просять допомогти вилікувати їх Діанку-веселунку

Діанці Геряк діагностували страшну хворобу – рак ока. Батькам дуже потрібна допомога усіх небайдужих. Саме зараз вониу пошуках надійної клініки та збирають кошти на обстеження, — повідомляє Форпост.

«Сльози котяться горохом, важко повірити у це, здається, що це страшний сон. Нашій Діаночці, яка неймовірно позитивна і дуже енергійна дитина і надалі, виявили у понеділок страшну хворобу-Ретинобластому… На УЗД діагноз підтвердили. У нашу сім’ю прийшов рак... Дізнавшись... земля під ногами провалювалася, в той момент йдучи по вулиці, я кричала зі сльозами на очах, що це не правда, хотілося від болю кричати так, щоб тебе почув всесвіт… Ми з чоловіком обнялися і ридали як малі діти... Вона ще настільки маленька... Дивлячись на неї, яка вона веселунка, ми мусимо триматися і допомогти їй вибратися з лап цієї страшної хвороби. Плачемо всією сім’єю, а донечка каже, що у неї рак-неборак», - розповідає мама дівчинки Іванна Геряк.

«Лікарі радять подавати запити у клініки закордон, там є більші шанси врятувати очко і зберегти зір Діаночки. Саме тому ми зараз займаємось збором та перекладом всіх необхідних документів. Подаватимемо в кілька клінік одразу, і сподіватимемось, що в найближчі дні котрась з них дасть відповідь. І тоді ми зможемо готуватись до виїзду за кордон. Багато хто з вас питає - яку суму грошей нам потрібно зібрати. Наразі збираємо гроші на обстеження, бо інакше нас не прийме жодна з клінік. Думаємо, що в подальшому йтиметься про велику суму, адже лікування там надзвичайно дороге. Дякуємо всім, хто за ці два дні вже нас підтримав і морально, і фінансово. Надаємо копії офіційних документів, а також реквізити для переказів. Також просимо про молитву за здоров'ячко Діаночки...» - просить мама Діанки.

Карткові реквізити:

4149 4996 4883 4594 Геряк Іван Михайлович