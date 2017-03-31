Для Станіславчика потрібно терміново зібрати кошти на лікування

Батьки та друзі просять допомогти зібрати кошти на лікування 4-літнього Станіслава Лисенка з смт. Катеринопіль Черкаської області. Терміново — за 2 тижні — потрібно зібрати 110 тис. доларів.

Хлопчику поставили страшний діагноз: Tumor у ділянці Варолієвого моста та довгастого мозку з компресією суміжних структур головного мозку, іншими словами пухлина мозку. Таку пухлину не можливо прооперувати в Україні.

Лікарня LIV у м. Стамбул (Туреччина) згодилася провести оперативне втручання та радіотерапію пухлини, вартість операції складає 110 тисяч доларів.

30 березня при повторному МРТ виявили, що пухлина збільшується у розмірі. Лікарі дали 2 тижні! Батьки звернулись вже на ТБ-канали, до ЗМІ, на Українську Біржу Благодійності і тд.

Контакти мами: Тищенко Юлія Миколаївна (адреса: вул. Дружби, 6, смт. Катеринопіль, Катеринопільський р-н, Черкаська обл., тел: +38(098)9275901)

Картка Приватбанку:

4149 4978 5409 5157

Група ВКонтакте: https://vk.com/club138684995

Група на Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/1819339188331121/