«Місія до народів»: народження нової парафії у місті Рівному

Три роки тому у Рівному розпочалося будівництво нового римо-католицького храму. Наразі церква ще недобудована, але минулої неділі, 22 жовтня, у ній відбулося перше Богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії Віталій Скомаровський. Чим особлива нова парафія святого Івана Павла ІІ?

Будівництво храму розпочалося з ініціативи братів з неокатехуменальних спільнот міста Рівного. Їхніми стараннями була придбана земельна ділянка під будівництво храму та розроблений проект. Нова парафія отримала назву парафії святого Івана Павла ІІ. Перше Богослужіння у ній відбулося саме в Урочистість цього святого.

«Ця парафія носить ім'я святого Івана Павла ІІ, котрий перший у церкві сказав про потребу Нової Євангелізації. Тому перша ікона, яку помістили у храмі – це цей Папа, який любив Україну, приїжджав сюди і говорив чудові речі, говорив про важливість євангелізації цього народу», – зазначив у привітальному слові отець Раймунд Пупковський, відповідальний за неокатехуменальну дорогу в Україні.

На прохання єпископа Віталія Скомаровського, який доручив неокатехуменальній дорозі провадити цю парафію, Папа Франциск послав місію Ад Джентес.

Місія Ад Джентес («Ad Gentes» – лат. «До народів») – це спільнота, яка складається із 4-ох чи 5-ти сімей, які разом із пресвітером (священиком) служать у тих країнах, куди їх призначено на місію, залишаючи свої родини за кордоном. Це звичайні люди з малими дітьми, які починають вчити нову мову, вивчають культуру, шукають роботу та винаймають житло, щоб свідчити тим, котрі не знали Христа або були недостатньо посвячені у зрілу віру. Вони дослівно виконують слова папи Франциска, сказані на Аудієнції розіслання 270-ти родин по цілому світу 18 березня 2016 року: «Євангелізуючи як родини, живучи в єдності та простоті — це вже є благовіщенням життя, прекрасне свідоцтво, за яке я вам дуже вдячний. Я дякую від себе і від всієї Церкви за цей жест — вирушити, але вирушити в незнане та страждати, тому що там буде страждання, але також там буде радість слави Божої, слави, котра є на Хресті. Я супроводжую вас і додаю відваги... Я залишаюсь тут, але серцем моїм — іду з вами».

«Цей досвід, який ми тут розпочали разом – це щось таке дуже нове, – підкреслив під час першого Богослужіння єпископ Віталій Скомаровський. – Не тільки у Рівному, і не тільки, мені здається, в Україні. І від того, яким цей досвід буде, буде залежати дуже багато для нашої церкви, для нашої спільноти. Тому ми повинні молитися, щоб дійсно ця парафія була Божою парафією, католицькою парафією, щоб тут люди знаходили Бога, щоб чули Слово Боже, наверталися. І цього для всіх вас, для себе, для священиків бажаю».

Як зародилась ця місія саме у Луцькій Дієцезії?

«Отець єпископ звернувся до Кіко і Кармен, ініціаторів неокатехуменальної дороги, щоб послати сюди місію Ад Джентес. Папа Франциск минулого року послав 57 місій по всьому світу, у тому числі і до міста Рівного. І отець єпископ у червні минулого року затвердив цю місію, – розповів отець Раймунд. – Вони приїхали сюди не як заможні люди, щоб оплатити це будівництво – вони приїхали сюди як останні убогі, щоб допомагати тут, залишаючи свій дім, роботу, забезпечення, афекти, культуру, мову».

На сьогоднішній день в Україні живуть і працюють 46 сімей з Іспанії, Італії, Польщі, України, США, Коста-Ріки, Парагваю та Бразилії.

Місію Ад Джентес Святого Якова Меншого у Рівному очолює отець Ілля Борячук, який одночасно є настоятелем нової парафії святого Йоана Павла ІІ.

В урочистій Службі Божій взяли участь священики, вірні з парафії Петра і Павла з Рівного разом з отцем деканом Владиславом Чайкою, «Домашня Церква» з руху Світло і Життя з отцем Василем Плахоткою, парафіяни з Хмельницького з отцем Анатолієм Білоусом, парафіяни з Києва і Козятина, та ректор місійної семінарії Редемпторіс Матер з Києва Роман Грек разом із семінаристами. Харцери приготували для близько 300 гостей гарячий борщ.

У подячному слові настоятель о. Ілля запросив усіх гостей до участі у житті нової парафії: «Це ваш дім, де Господь вас чекає. Де можете завжди зустрітися з Ним, який вас любить і віддав за вас своє життя».

Римо-католицький храм святого Івана Павла ІІ розташований по вулиці Гагаріна, 18 (поблизу Автостанції «Чайка») у місті Рівному. З огляду на продовження будівництва Служба Божа наразі відбуватиметься щонеділі о 17:00 год. Перед Службою о. Ілля чекатиме охочих поспілкуватися та познайомитися із місіонерами.

Інформацію надано парафією святого Йоана Павла ІІ у Рівному