Громада села продає пам'ятник Леніну для добудови церкви

Громада села Коржі проводить продаж пам'ятника Леніну для добудови бані церкви. Таке оголошення громада розмістила в мережу продажів OLX.

«Бронзовий пам'ятник Леніна. Розмір 2000/1300/1000. Зображено по пояс. Є пошкодження не значні при демонтажі. Ціна 280 000 грн».