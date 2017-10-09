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Громада села продає пам'ятник Леніну для добудови церкви
9 жовтня 2017, 16:19 | #НеФормат | 0 | | Код для блогу | |
Громада села Коржі проводить продаж пам'ятника Леніну для добудови бані церкви. Таке оголошення громада розмістила в мережу продажів OLX.
«Бронзовий пам'ятник Леніна. Розмір 2000/1300/1000. Зображено по пояс. Є пошкодження не значні при демонтажі. Ціна 280 000 грн».
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