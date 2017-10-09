Громада села продає пам'ятник Леніну для добудови церкви

9 жовтня 2017, 16:19 | #НеФормат | 0 |   | Код для блогу |  | 

Громада села Коржі проводить продаж пам'ятника Леніну для добудови бані церкви. Таке оголошення громада розмістила в мережу продажів OLX.

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«Бронзовий пам'ятник Леніна. Розмір 2000/1300/1000. Зображено по пояс. Є пошкодження не значні при демонтажі. Ціна 280 000 грн».

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