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10 зірок, які прийняли мусульманство у свідомому віці
25 вересня 2017, 09:58 | #НеФормат | 0 | | Код для блогу | |
Зірки з усього світу з різних причин йдуть в релігію.
Хтось шукає підтримки від Бога, а хтось таким чином, можливо, просто привертає увагу. У цій підбірці ми розповімо вам про десять знаменитостей, які вирішили прийняти мусульманство, передає Ukr.Media.
Майк Тайсон
Знаменитий на весь світ боксер відомий всім, на жаль, не тільки перемогами на рингу. У 1991 році Майка звинуватили в згвалтуванні. Відсидівши половину призначеного строку Тайсон вийшов на свободу, прийнявши іслам. Відтоді його життя змінилося кардинально.
Джанет Джексон
Сестра короля поп-музики прийняла іслам, вийшовши за мільярдера з Катару. Уисамм Аль-Ман, за чутками, цілих п'ять років переконував Джанет змінити віросповідання, однак вона зважилася на це тільки завагітнівши. Малюка, до речі назвали Іссой, що в перекладі з арабської означає «Ісус».
Юлія Волкова
Колишня солістка групи t.A.T.u також «змінила» віру на тлі відносин з мусульманином Парвизом Ясиновим. За словами артистки, вона прийшла в захват від східної культури і філософії Корану.
Кендра Спірс
Найпопулярніша модель вийшовши заміж за принца Рахіма Ага-хана також прийняла іслам. Чоловік, у свою чергу, принц дозволив Кендрі працювати моделлю.
Уілл Сміт
Зірка кіно, за повідомленнями деяких джерел, прийняв рішення стати мусульманином після ролі у фільмі, де грав американського боксера Мохаммеда Алі, який також прийняв іслам.
Амаль Клуні
Дівчині вдалося не тільки «окільцювати» Джорджа Клуні, але й умовити його завести дітей. Амаль сповідує іслам, так що тепер шанувальникам пари цікаво, в яку релігію будуть присвячені їх діти.
Баста Раймс
Знаменитий репер прийняв іслам більше десяти років тому, проте ділиться з громадськістю цією новиною він не поспішає. Лише один раз артист згадав про своє рішення, заявивши, що шукає у своєму житті провидіння.
Мохаммед Алі
Кассіус Клей-у 22 роки змінив своє ім'я на Мохаммед Алі, після чого суспільство дізналося, що він давно є членом організації «Нація ісламу».
Рита Ора
Співачка також сповідує іслам. Її сім'я втекла з Югославії, рятуючись від війни. Перебравшись до Британії дівчина не забула про своє походження, не раз підкреслюючи, що з великою повагою ставиться до своєї релігії.
Ліндсі Лохан
Відома своїми скандальними витівками актриса все частіше з'являється в новинах у зв'язку з тим, що вона, за чутками, прийняла іслам. Її не раз бачили на публіці з Кораном, а нещодавно Ліндсі засікли в той момент, коли вона купалася в океані одягнувши буркіні.
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