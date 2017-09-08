Як уникнути депресії, - поради єпископа УГКЦ

«Якщо ми не будемо з Богом онлайн, то діятимемо на власний розсуд. Ми завжди маємо свої погляди, стереотипи, знання, але це все з минулого, кожна ситуація унікальна, неповторна. У кожній ситуації ти не знаєш, як правильно чинити. І саме молитва – один із тих моментів, коли ми пізнаємо Божу волю. Тому для мене молитва – найпринциповіше з християнського життя», – розповів владика Венедикт (Алексійчук) у коментарі для Департаменту інформації УГКЦ.

Єпископ переконаний: якщо людина навчиться молитися, то з її життя зникнуть проблеми, депресії та безвихідні ситуації, тому що в Бозі нема проблем, у Ньому є відповіді на все.

«Дуже важливо, – вважає єпископ, – аби ми знаходили час перечитувати тексти молитов. Вони не придумувалися десь за письмовим столом. Молитва – це пережитий досвід людини, який закарбували й записали. І треба вдумуватися, вчитися, розважати, щоб цей досвід перейняти».

Найбільшою проблемою він вважає те, що у суспільства немає усвідомлення, що молитва є цінністю сама по собі. «Молитва – це не тільки прохання про щось, це є прослава Бога, та подяка Йому», – зазначив владика Венедикт.

Владика радить молитися разом, щоб ділитися своїм досвідом: «Звісно – це спершу буде важко, бо ми не відважні, але крок за кроком це б розвивалося. Вважаю, що і священик міг би прочитати якусь доповідь, проповідь про молитву... Дуже важливо ділитися цим. Я впевнений, що Бог, як Отець, кожному з нас дав певний досвід молитви. Тому в парафіях треба творити такі майданчики, де люди могли б переймати досвід одне одного».