Натільний хрестик: що варто знати кожному і що забороняє Церква

Натільний хрестик – це зовсім не прикраса, а показник приналежності до християнської віри. Хрест є священним символом, а тому і поводитися з ним слід відповідно.

Як вибрати натільний хрестик?

Православна церква закликає всіх вірних не ставитися до натільного хрестику як до прикраси, оскільки хрест таким не є. Тому не варто прагнути будь-що-будь придбати дорогий золотий хрестик, всипаний коштовним камінням. Розкіш і хвастощі тут зовсім ні до чого.

Священики не радять купувати натільний хрестик без особливої ​​потреби. Наприклад, через його красу або просто від того, що вам захотілося купити новий. Так можна робити тільки зі звичайними аксесуарами: каблучками, сережками або браслетами. А от у випадку, якщо старий хрестик став непридатним, поміняти його на інший навіть необхідно.

Освячення хрестика

Православні священики закликають віруючих в жодному разі не освячувати натільні хрести самостійно, навіть в тому випадку, якщо ви знаєте необхідні молитви і дії. Обряд освячення може провести тільки священик. Адже існують такі молитви, які дозволені до прочитання тільки служителям церкви.

Як носити хрестик?

Наші предки ніколи не носили хрести поверх одягу. Навіть сорочки на Русі шили з косим коміром для того, щоб хрестик не випадав назовні. Так чому ж хрестик повинен бути прихований одягом? По-перше, тому, що це не намиста і не кольє, які надягають для прикраси.

А, по-друге, віру не прийнято виставляти напоказ. Справа в тому, що, на думку церкви, таким чином людина ніби як хвалиться своєю приналежністю до релігії, пишається нею. А гординя, згідно з Біблією, є страшним гріхом.

Хрести поверх одягу носять тільки священики. Але ці Хрест не натільні, а наперсні. Натільний хрестик і у священиків захований під одягом так само, як у прихожан.

Служителі церкви, не рекомендують знімати натільний хрестик без особливої ​​потреби. Про це знали і наші предки. На Русі навіть існували спеціальні лазневі хрестики з дерева. Їх одягали замість металевого, коли відправлялися в парну. Якщо з якої-небудь причини вам довелося-таки зняти хрестик, прочитайте молитву, коли будете знову надягати його.

Не варто носити на одному ланцюжку з хрестиком будь-які амулети або знаки зодіаку, так як це ні що інше як марновірство. А, значить, теж гріх.

Священики не радять носити натільний хрестик в сумці, у вусі у вигляді сережки або на браслеті. Це вважається блюзнірством.

Що робити зі зламаним хрестиком?

Якщо хрестик зламався або ще з якихось причин став непридатним, його не можна викидати як звичайне сміття. Жоден з освячених предметів, кажуть служителі церкви, будь то бутель з-під святої води або церковний календар, не повинен бути потоптаний ногами. Тому якщо хрестик ще можна полагодити, не забороняється віднести його в звичайну ремонтну майстерню. Але якщо це вже неможливо, краще просто передати хрестик до церкви.

Джерело:

http://osoblyva.com/