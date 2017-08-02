У Канаді судили мормонського священика, який має 24 дружини і 145 дітей

Суд канадської провінції Британська Колумбія визнав винними у полігамії двох священнослужителів Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

Згідно з рішенням суду, Джеймс Олер мав п'ять дружин, а Вінстон Блекмор – 24, передає "Укрінформ".

Обоє чоловіків проживали в ізольованій релігійній громаді на південному сході провінції та не заперечували своїх чисельних шлюбів. Вінстон Блекмор також визнав, що мав аж 145 дітей від різних дружин.

Сторона захисту пообіцяла подати новий позов щодо конституційності заборони полігамії.

Додамо, що канадське законодавство щодо заборони полігамії є дуже нечітким. Через це перші спроби засудити Блекмора, які почалися ще у 1990-х, не увінчалися успіхом. Однак пізніше до законів були внесені зміни і чоловік врешті постав перед судом.

У самій Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів, центр якої знаходиться в американському штаті Юта, від полігамії відмовилися ще у ХХ столітті. Але випадки полігамії трапляються.

Так, у 2014 році відомий телезірка Коди Браун добився права на многоженство відповідно до своїх релігійних поглядів. Федеральний суд штату Юта дозволив полігамію, повідомляє Associated Press.

Суддя Кларк Воддупс задовільнив позов телезірки мормона Коді Брауна, який звернувся у суд після того, як окружний прокурор пообіцяв проти нього відкрити кримінальне провадження. Суддя визнав, що закон штату, який забороняє шлюб більш ніж з одною особою, порушує Першу поправку Конституції США про свободу віросповідання. На думку судді, заборона полігамії в Юті також попадає під 14 поправку до Конституції, яка забороняє владі штату позбавляти громадян свободи або власності без відповідної правової процедури.