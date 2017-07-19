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В Єрусалимі помітили знак приходу Месії: зі стін храму потекла вода
19 липня 2017, 13:58 | #НеФормат | 0 | | Код для блогу | |
В Єрусалимі стався загадковий феномен: із Західної стіни храму потекла вода. Першим феномен поточної води помітив місцевий житель Джош Вандер, який облюбував собі це місце і часто приходив туди молитися, про це повідомляють "Подробиці" з посиланням на "Breaking Israel News".
Поточну воду він виявив на 17-й день єврейського місяця Таммуза. Про побачене Джош повідомив рабинам, проте до з'ясування джерела поточної із стіни води жодних офіційних заяв про чудо не буде. Якщо ж вода тече зі стіни не через мирські причини, то тоді це буде розглянуто як один із знаків, що передрікають прихід Месії.
"... і з дому Хашем вийде фонтан і омиє долину Шіттім", - Йоіл 4:18
"Потім привів мене назад до дверей храму, аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв обличчям на схід, і вода текла з-під правого боку храму, в південну бік жертовника", - Єзекіїль 47: 1
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