Письмо Филарета в российских информволнах

Илья БЕЙ "ТСН-блоги", 3 декабря 2017

Или что общего между сокращением автономии УПЦ, "покаянным" письмом Филарета и "ритуальным убийством" царской семьи.

Проходящий сейчас в Москве Собор Русской Православной Церкви следует рассматривать как один из элементов большой внутрироссийской игры, участие в которой пытаются отчасти навязать и Украине. Этим объясняются заголовки большинства российских и пророссийских средств массовой информации, освещавших события Собора.



Первая волна была вызвана выступлением Онуфрия, митрополита Киевского. Подача этого события была следующая: Киев попросил урегулировать статус УПЦ, а Москва благосклонно и единогласно на это согласилась: в устав РПЦ были внесены поправки, и УПЦ оказалась посвящена целая глава. СМИ тут же разразились реляциями о расширении автономии УПЦ. Например, один из популярных православных ресурсов — "Правмир" — сообщил: "Архиерейский Собор одобрил предоставление большей самостоятельности Украинской Православной Церкви". А вот "Московский Комсомолец" даже написал, что "РПЦ признала независимость Украинской церкви".



Украинские сателлиты не отставали от московских: официальный сайт УПЦ опубликовал новость под заголовком "Особливий статус УПЦ з центром управління в м. Києві був підтверджений та закріплений окремою главою у Статуті РПЦ".



Однако внимательный анализ внесенных в Устав РПЦ поправок, напротив, показывает, что автономия УПЦ была сужена. Девять из тринадцати пунктов новой "главы об УПЦ" повторяют уже существовавшие нормы, а еще четыре — ограничивают. Поэтому результат выступления митрополита Онуфрия для УПЦ скорее отрицательный.



Вторая волна. Очевидно, для того, чтобы читатели не успели разобраться во всех перипетиях украинской "автономии", их внимание сразу было отвлечено "покаянием Филарета". Ему тут же было приписано намерение вернуться в лоно РПЦ, которого у него никогда не было. Собор даже сформировал целую комиссию по "филаретовскому" вопросу. Следует отметить формулировку определения Собора: "Архиерейский Собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года". В риторике Москвы ранее традиционно "бывший монах Михаил Денисенко" вдруг превратился в "бывшего митрополита Филарета".



Чтобы избежать кривотолков, соборяне могли бы сразу и опубликовать обращение патриарха Филарета, а не выдернуть из него одну-единственную фразу. И тогда каждому стало бы ясно, что патриарх Филарет просто предлагал восстановить отношения, а не вернуться под московское крылышко. А ведь подобные письма он отправлял всем предыдущим Соборам РПЦ, только раньше их игнорировали. И в том, что там решили рассмотреть только одно и только сейчас — тоже виден некий умысел. Кажется, что Москва таким образом попыталась посеять в части украинского общества сомнение в искренности одной из самых патриотичных церковных структур в Украине — в Киевском патриархате. Но ложечка-то нашлась.



Однако, когда Киевский патриархат таки опубликовал это письмо, градус интенсивности освещения "покаяния" в России тут же упал. Естественно, патриарх Филарет на своей пресс-конференции опроверг приписываемое ему покаяние. Возможно, сделал это эмоционально, но иного в таких обстоятельствах от него никто и не ожидал. Знаменательно, что и после столь резких заявлений патриарха Филарета председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ (должность вроде министра иностранных дел) митрополит Волоколамский Илларион во время брифинга в Москве по-прежнему именует патриарха Филарета "бывшим митрополитом", а не "бывшим монахом". Теперь основной посыл промосковских СМИ следующий: Москва была готова принять Филарета, а он закостенел в расколе.



Третья волна мало заметна украинскому читателю. Она началась чуть раньше Собора, до первых двух волн, однако неразрывно с ними связана. Речь о бурном в российском информпространстве обсуждении на тему, было ли убийство Николая Второго ритуальным, и замешаны ли в этом евреи. Следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" сообщила: "Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи".



Вопрос о евреях хорошо ложится в повестку дня российского общества, которому для все большей милитаризации после внешнего врага находят еще и внутреннего. В самой России слова следователя были истолкованы именно в антисемистком ключе: как этническая агрессия — попытка обвинить евреев в совершении ритуальных убийств христиан. Потому-то, например, члены Вольного исторического общества осудили намерение Следственного комитета России расследовать версию "ритуального убийства" императора Николая II и его семьи. Следует отметить, что ряд околоцерковных полувоенных организаций типа казацких имеют ярко выраженную шовинистическую идеологию, а РПЦ даже не пытается вести какую-либо разъяснительную работу в этом направлении.



Попытку обелить РПЦ предпринял было епископ Тихон (Шевкунов), которого часто называют духовником Путина. Однако историки-авторы обращения, опубликованного в четверг, заявляют: "Епископ Тихон попытался сослаться на некий "неантисемитский" вариант мифа о "ритуальном убийстве царской семьи". Суть его заключается в том, что большевики убили свергнутого царя и членов его семьи, потому что рассматривали их в качестве необходимых жертв на алтарь "мировой революции"".



Заметьте, бурное обсуждение всего связанного с письмом Филарета и "неантисемитизма" РПЦ совершенно увело внимание от реального сокращения автономии УПЦ.



Зато российские СМИ донесли до своих потребителей два посыла: Москва пошла навстречу Киеву и чуть ли не признала независимость УПЦ, а Филарет — по-прежнему — старый раскольник, который собирался было покаяться, да снова рассорился с Москвой в последний момент.