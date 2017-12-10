Онуфрий Киевский, митрополит и ликвидатор. Как в УПЦ борются против автономии

30 ноября Собор Русской Православной Церкви после выступления Митрополита Киевского Онуфрия (Березовского) принял единогласное решение о внесении поправок в Устав РПЦ в те части, которые регулируют положение УПЦ. В промосковских СМИ сразу появились сообщения, будто «РПЦ признала независимость Украинской церкви» («Московский Комсомолец»). Москва вняла обращению Предстоятеля УПЦ, которому «представляется необходимым подчеркнуть особый статус Украинской Православной Церкви, выделив его в Уставе Русской Православной Церкви», но, как всегда, сделала это по-своему.

Глава юротдела УПЦ свящ. Александр Бахов даже заявил следующее: «30 листопада 2017 року Собор також визначив, що єдиними нормами, які регламентують буття Української Православної Церкви є рішення Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року про незалежність і самостійність УПЦ та Статут про управління УПЦ.

Окрім того, Собор підкреслив, що органами церковної влади і управління УПЦ є її Собор та Синод, який очолюється її Предстоятелем. Відповідно до внесених доповнень у Статут Руської Православної Церкви наголошується, що центр управління УПЦ знаходиться в Києві».

Было (несколько документов) Стало (Глава X Устава РПЦ) Глава XI (здесь и ниже – если не сказано иначе – подразумевается устав РПЦ). 18. (абз. 1) Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. 1. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. Без изменений. Определение об УПЦ 1990 г.: Украинской Православной Церкви предоставляется независимость и самостоятельность в её управлении. 2. Украинской Православной Церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года «Об Украинской Православной Церкви». Норма новой редакции заимствована из существовавшего ранее документа. Глава XI. 18. (абз. 2) В своей жизни и деятельности она руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси. 3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси. По старой редакции Устава РПЦ (в приведенном абзаце) УПЦ руководствовалась всего двумя документами — Томос и Уставом УПЦ, в новой к нормативным документам добавилось также Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», а «Томос» перестал называться Томосом, ему вернули указанное именно в нем название – Грамота. Глава XI. 18. 3. Органами церковной власти и управления Самоуправляемой Церкви являются Собор и Синод, возглавляемые Предстоятелем Самоуправляемой Церкви в сане митрополита или архиепископа. Определение об УПЦ 1990 г. 4. Предстоятель Украинской Православной Церкви носит титул «Митрополит Киевский и всея Украины». 5. Митрополиту Киевскому и всея Украины, в пределах Украинской Православной Церкви усвояется титул «Блаженнейший». 4. Органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви являются ее Собор и Синод, возглавляемые ее Предстоятелем, носящим титул «Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины». Центр управления Украинской Православной Церкви находится в городе Киеве. Как видно, здесь два отличия. Первое касается более пышного титула, второе конкретизирует местонахождение «центра управления». У автономных церквей ситуация следующая: «Органами церковной власти и управления Автономной Церкви являются Собор и Синод, возглавляемые Предстоятелем Автономной Церкви в сане митрополита или архиепископа». Впрочем, норма о титуле также заимствована из ранее существовавшего документа. На деле же РПЦ хочет обойти требования украинского законопроекта № 5309 (относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, признанном государством-агрессором). Глава XI. 4. Предстоятель Самоуправляемой Церкви избирается Собором из числа кандидатов, утверждаемых Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. 5. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Норма новой редакции заимствована из Устава УПЦ: «Гл. V. 2. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается пожизненно епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси». Однако из положения Устава УПЦ убрано слово «пожизненно». Очевидно, Москва резервирует за собой право неким образом «влиять» на Предстоятеля УПЦ. Но Устав УПЦ предусматривает: «Гл. V. 12. Право суда над Митрополитом Киевским и всея Украины, а также решения вопроса о его уходе на покой, в случае подачи им соответствующей просьбы, принадлежит Собору епископов Украинской Православной Церкви» Глава XI. 7. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Самоуправляемой Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси. 6. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси. Без изменений. Глава XI. 9. Архиереи Самоуправляемой Церкви избираются Синодом из кандидатов, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. 7. Архиереи Украинской Православной Церкви избираются ее Синодом. Кажется, что новый Устав дает УПЦ больше свободы в выборе архиереев, но не больше, чем Китайской и Японской автономным церквям: «Архиереи Автономной Церкви избираются ее Синодом» и не больше, чем было ранее зафиксировано в самом Уставе УПЦ, где было сказано: «Гл. IV. 5. Священный Синод избирает и устанавливает епархиальных и викарных архиереев, в случае необходимости переводит их на другую кафедру, а также зачисляет за штат и увольняет на покой». Определение об УПЦ 1990 г. 7. Синод Украинской Православной Церкви избирает и поставляет правящих и викарных архиереев, учреждает и упраздняет епархии в пределах Украины. 8. Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую Православную Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются ее Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором. Новый Устав сокращает права УПЦ, предусмотренные Определением об УПЦ, так как теперь решение о создании епархий утверждается Архиерейским Собором РПЦ, тогда как ранее для этого было достаточно одного лишь решения Синода УПЦ (то есть даже не собора УПЦ). РПЦ пытается, таким образом, регулировать численность епископата УПЦ, ведь правящих архиереев не может быть больше, чем кафедр. Кроме того, не устранены и противоречия между уставами РПЦ и УПЦ. Последний в отношении границ гласит: «Гл. IV. 4. Священный Синод учреждает или ликвидирует епархии и изменяет их границы с последующим принятием Собором епископов Украинской Православной Церкви». Глава XI. 10. Архиереи Самоуправляемой Церкви являются членами Поместного и Архиерейских Соборов и участвуют в их работе в соответствии с разделами II и III настоящего Устава и в заседаниях Священного Синода. 9. Архиереи Украинской Православной Церкви являются членами Поместного и Архиерейских Соборов и участвуют в их работе в соответствии с разделами II и III настоящего Устава и в заседаниях Священного Синода. Без изменений. Глава XI. 11. Решения Поместного и Архиерейского Соборов и Священного Синода являются обязательными для Самоуправляемой Церкви. 10. Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви. Норма новой редакции Устава РПЦ входит в противоречие с нормой Устава УПЦ: «Гл. II. 1. В Украинской Православной Церкви высшая власть принадлежит Собору Украинской Православной Церкви (далее – Собор), который действует в пределах, определяемых канонами и настоящим Уставом». Коллизия между уставами осталась. Но если в старой редакции была оговорка, что рамках главы XI Устава РПЦ «Самоуправляемые церкви» на УПЦ распространялся только п. 18: «В своей жизни и деятельности она руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси», теперь появилась прямая норма, ограничивающая свободу УПЦ. Устав УПЦ, Гл. II. 1. В Украинской Православной Церкви высшая власть принадлежит Собору Украинской Православной Церкви (далее — Собор), который действует в пределах, определяемых канонами и настоящим Уставом». 11. Решения Священного Синода действуют в Украинской Православной Церкви с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления. Новая редакция предполагает, что в УПЦ верховная власть Собора УПЦ может быть ограничена Синодом РПЦ. Устав УПЦ, Гл. III. 8. Собор епископов является церковным судом высшей инстанции. 12. В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция. При этом суд Архиерейского Собора является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви. В пределах Украинской Православной Церкви такие канонические прещения, как пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана, отлучение от Церкви, налагаются епархиальным архиереем с последующим утверждением митрополитом Киевским и всея Украины и Синодом Украинской Православной Церкви. Снова противоречие между РПЦ и УПЦ. Теперь над собором епископов УПЦ как судом высшей инстанции поставлен суд Архиерейского Собора как ещё более высшая инстанция. Снова устав РПЦ ограничивает свободы УПЦ. Глава XI. 15. Самоуправляемая Церковь получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси. 13. Украинская Православная Церковь получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси. Нет изменений.

Таким образом, пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 13 новой редакции Устава РПЦ повторяют либо старую редакцию, либо другие прежде существовавшие документы РПЦ, регулировавшие статус УПЦ, а пп. 8, 10, 11 и 12, напротив, направлены на сокращение свобод УПЦ. При этом снята недоговорённость старой редакции, допускавшей двоякое толкование в пользу УПЦ.

Новая редакция вопреки ожиданиям митр. Онуфрия и восторженным реляциям промосковских СМИ привела к сокращению объема автономии УПЦ в рамках РПЦ. И хотя в новой редакции и сказано, что «центр управления УПЦ находится в Киеве», мы помним, что центр принятия решений и центр управления — зачастую совершенно разные вещи.