Грузинская православная церковь уходит на Запад

Олег Панфілов "Крим.Реалії", 4 грудня 2017

Еще недавно невозможно было представить большую часть Синода Грузинской православной церкви стоящей в зале Библиотеки Конгресса США и поющих «Мравалжамиер» (Многие лета) – песню, которую поют в честь дорогого и уважаемого человека. Или в честь события: впервые в истории ГПЦ в Вашингтон прилетели высокопоставленные иерархи. Почему?





Среди многих обывателей Грузинская православная церковь считается пророссийской. Конечно, никто никаких исследований на этот счет не проводил, но часто можно услышать, как священники говорят об «единоверии» и «братской любви» с российским народом, что обычно для христианства, но непонятно в адрес оккупантов двадцати процентов территории. У РПЦ и ГПЦ «ровные отношения» – Католикос-Патриарх Илиа II несколько раз посещал Москву, на днях в Тбилиси приезжал председатель отдела внешних церковных связей архиепископ Волоколамский Иларион, который получил подтверждение, что глава ГПЦ посетит Москву вновь – на мероприятия, посвященные 100-летию восстановления патриаршества в России.

В Грузии посчитали, что результатом визита Илариона стало назначение Илией II патриаршим местоблюстителем выпускника российских духовных заведений – Московской духовной академии и Тихоновского богословского института, митрополита Шио (Муджири), епископа Сенакской и Чкороцкуйской епархии, управляющего грузинскими приходами в Австралии. Процедура вполне обычная, тем более Католикос-Патриарх ГПЦ давно жалуется на здоровье, но в кругах настоятелей назначение вызвало тихий ропот. Совпадение это или нет – покажет время, но в Вашингтоне вдруг оказалась вся элита ГПЦ.

Формально, никаких особых причин, чтобы говорить о разногласиях с РПЦ нет, кроме двух оккупированных территорий – Абхазии и «Южной Осетии», где усилиями раскольников были созданы Абхазская православная церковь и Аланская епархия в «Южной Осетии», входящая в юрисдикцию неканонической Церкви истинно-православных христиан Греции. Юридически РПЦ признает оккупированные территории владениями ГПЦ, однако в Москве закрывают глаза, к примеру, на строительство храма РПЦ в Цхинвали, где, по словам «уполномоченного при президенте по вопросам религии Сони Хубаевой», «когда храм будет построен и его двери будут открыты для всех православных, богослужения будут проводить представители московской патриархии». Она же уточнила, что «уже сейчас священники Русской православной церкви окормляют паству в Южной Осетии, представитель РПЦ отец Сергий (Кокоев) проводит богослужения в храме РПЦ в честь Иоанна Крестителя», подчеркнув, что «ни разу не слышала, чтобы во время богослужения упоминался Илия Второй».

В этих отношениях существует принцип преемственности событий – когда одна из древнейших христианских церквей была практически уничтожена в 1811 году, когда генерал от кавалерии Александр Толмасов представил императору Александру I проект лишения Грузинской церкви автокефалии и ее переустройства. 21 июня 1811 года Святейший Синод снял Католикоса-Патриарха Антония II с должности, а епархии были подвергнуты административному и территориальному изменению. С 30 июня 1811 года церковь в Грузии имела статус Грузинского экзархата Российской Церкви, звание Католикоса было упразднено, взамен была утверждена должность церковного генерал-губернатора – экзарха. Первым экзархом стал этнический грузин Варлаам (Эристави), но далее все экзархи были назначенцами из Санкт-Петербурга.

Грузинская церковь пострадала от российских оккупантов не только морально – было запрещено моление на грузинском языке, запрещено церковное многоголосие, духовное обучение на грузинском языке, перестраивались или к древним храмам пристраивались колокольни в «русском стиле», сбивались или штукатурились средневековые церковные фрески, поверх которых русскими художниками святые изображались в «русском стиле». Российская империя убивала грузинский дух, который церковь сохраняла с 4 века, с того времени, когда царь Мириан принял христианство государственной религией. Автокефалию ГПЦ восстановили только в 1917 году, тогда же московский патриарх Тихон был разражен «самовольностью» ГПЦ, но большевики уравняли всех – спустя четыре года, в 1921 году, Грузия вновь была оккупирована. На этот раз Красной армией.

Дискуссия о российско-грузинских отношениях всегда была неудобной для грузинских церковников: во-первых, большая часть из них получили сан еще в советское время и даже учились в России. Во-вторых, часть их откровенно занимается политикой и даже участвует в предвыборных кампаниях. В-третьих, в церкви существует консервативная группировка, которая не приемлет западных ценностей и по-прежнему называет Россию «старшим братом» и страной, где живут «единоверцы». Однако российские «единоверцы» публично так и не извинились за то, что армия ее страны разрушала церкви и монастыри, а в августе 2008 года пострадал монастырь в Никози, подвергшийся бомбардировке. «Единоверцы» молчат и по поводу того, как в Абхазии и «Южной Осетии» самовольно перестраиваются древние грузинские храмы, превращаемые в подобие русских церквей.

Грузинская православная церковь пользуется огромной поддержкой населения и в социологических опросах всегда находится в первой строке популярности институтов, опережая армию и полицию. Во многом это связано с глубокими традициями – последние века грузины переживали нападения и захваты воинственными соседями вместе с церковью, а церковь сохраняла и оберегала традиции и культуру. В ГПЦ появилось новое поколение священников со светским образованием, которые имеют иные взгляды на развитие современного общества и становятся популярными у населения. Но в изменениях настроений все-таки вернее предположить, что сыграл фактор обиды на РПЦ, которая не оставляет попыток оказывать влияние на грузинских священников.

Судя по всему, синдром «младшего брата» надоел, и иерархи Грузинской православной церкви, несмотря на традиционный консерватизм, решили стать более современной религией, как их братья на Балканах или в Румынии и Греции. Еще летом, когда в Тбилиси прилетал с визитом вице-президент США Майкл Пенс, Илиа II подарил ему золотой браслет с цитатой из псалма и золотой крест с драгоценными камнями, который является копией креста с жемчугом, изумрудами и рубинами, принадлежавший царице Тамар. Глава Грузинской церкви передал также подарки для президента Дональда Трампа и первой леди США Меланьи Трамп.

На самом деле, поездка религиозных деятелей в Вашингтон была уже третьей, две предыдущие грузинский Центра развития и демократии возил делегации ГПЦ в Брюссель, где они знакомились с работой Европейского Союза и НАТО. Нынешнюю поездку в Вашингтон финансировало посольство Великобритании в Грузии, в организации способствовал информационный центр НАТО в Тбилиси. Кроме 11 человек из Грузинской православной церкви в группе находились представители мусульманской общины Грузии, Католической Апостольской Церкви латинского обряда Закавказья и Грузинской Епархии Армянской Апостольской Православной Церкви. В Вашингтоне они встречались с представителями государственного и гражданского сектора, с заместителем помощника государственного секретаря по вопросам народной дипломатии Шарон Хадсон Дин и президентом Национального фонда демократии Карлом Гершманом, а также приняли участие в Международной межрелигиозной конференции «Роль религии в демократии и антизападная пропаганда», организованной Национальным фондом демократии США.

Еще находясь в Вашингтоне, хорепископ патриарха, митрополит Яков (Якобашвили) заявил в интервью телеканалу «Рустави-2», что «Америка – это наш стратегический партнер и пока единственная страна, пусть Господь увеличит их число, которая не предавала нас на том пути, на котором Россия открыто ведет с нами войну из-за нашего стремления к свободе». Он также сказал, что «США являются единственным сдерживающим фактором, чтобы не произошла оккупация наших территорий», добавив: «Мы ни за какую цену не можем продавать свободу».

Судя по высказываниям священников, их поездка была не только полезной, но и информативной. По крайней мере, несколько иерархов открыто заявили, что они нуждаются в информации, хотя бы для того, чтобы, как заявил епископ Руставский (Гамрекели), митрополит Иоанн, «понять и представить, что такая технологичная, развитая и далеко ушедшая вперед Америка, а также и Европа, как они могут проигрывать России, которая только сейчас начинает выходить на арену». Епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек (Хачидзе): «Мы должны сами предоставлять информацию пастве о том, что такое Запад, какие там ценности. Это огромные христианские страны, исторически христианские страны, отношения с ними обязательны, и мы всегда должны делать все, чтобы спасти нашу страну и единственный путь для этого – это Запад».

Организатор поездки, исполнительный директор «Центра развития и демократии» Кетеван Чачава пояснила, что происходило во время закрытых встреч священников с американскими чиновниками: «Они действительно попросили, чтобы еще активней включились США, и не только США, но и наши западные партнеры. Когда разговор идет о пропаганде, которая, как они отметили, по-прежнему не воспринимается должной проблемой, важно, справится с ней общими силами, поскольку было отмечено, что российская пропаганда также использует церковь». После встреч делегация патриархии подтвердила, что Грузинская церковь поддерживает евроатлантическую интеграцию страны и считает, что в условиях технологически развитых западных стран не должно быть засилья российской пропаганды.

Неожиданный поворот в определении прозападного пути Грузинской православной церкви будет полной неожиданностью для РПЦ, которая была до этого единственным надежным «агентом российского влияния» в Грузии. Там многим казалось раньше, но теперь, как стало очевидным, в ГПЦ поменялся идеологический вектор и теперь вряд ли возможен поворот назад, несмотря на то, что среди священников еще есть сторонники сближения с Россией. Для многих в Грузии эта поездка священников и особенно их высказывания стали обнадеживающим открытием, поскольку ранее ГПЦ не выражала свою четкую позицию насчет евроинтеграции и прозападного будущего Грузии.