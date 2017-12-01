Архиерейский Собор РПЦ ограничил самостоятельность УПЦ

1 грудня 2017, 09:55 | Суспільство-дайджест | 0 |   | Код для блогу |  | 

"Релігія в Україні", 30 листопада 2017

Поправки в Устав РПЦ, предложенные Архиерейскому Собору РПЦ митрополитом Онуфрием, которые помогали бы выглядеть УПЦ (МП) более самостоятельной церковью в Украине, были утверждены Собором, но в такой редакции, которая сужает самостоятельность УПЦ (МП) еще больше, сообщает корреспондент портала "Религия в Украине"

Архиерейский Собор РПЦ ограничил самостоятельность УПЦ

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) предложил Архиерейскому Собору РПЦ переформулировать некоторые положения устава РПЦ "во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской Православной Церкви в глазах миллионов украинцев". Он захотел "подчеркнуть особый статус" УПЦ, для чего предложил собору выделить для УПЦ отдельную главу в уставе РПЦ, вписав в нее, что:

1) «Украинской Православной Церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении, согласно Определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 25-27 октября 1990 года.

2) Украинская Православная Церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии.

3) В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об Украинской Православной Церкви 1990 года, Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом об управлении Украинской Православной Церкви».

Однако в принятом Архиерейским Собором РПЦ определении «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви» предложения митрополита Онуфрия "обросли" дополнениями, которые впервые за много лет отчетливо сужают самостоятельность УПЦ в рамках РПЦ/Московского Патриархата.

Так, в пункте 3 определения говорится: "В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси".

Никогда ранее РПЦ не должна была одобрять Устав УПЦ, такого пункта в уставе РПЦ не было. Устав УПЦ говорит, что он утверждается Собором УПЦ, и всё. Теперь необходимо обязательно получать одобрение в Москве. При этом возникает естественный вопрос: если центр управления УПЦ находится в Киеве, как на этом настаивает митрополит Онуфрий, поддержанный Архиерейским Собором РПЦ, почему Устав УПЦ должен проходить процедуру одобрения в Москве?

Далее в соборном определении утверждается: "Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси". Ранее такого требования в уставе РПЦ не было. Теперь утверждено прямое требование устава РПЦ о поминовении патриарха РПЦ во всех храмах УПЦ. Этот пункт, по-видимому, внесен самим патриархом Кириллом, который болезненно воспринимает свое непоминание в целом ряде храмов УПЦ.

Далее тексте документа отмечается: "Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую Православную Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются ее Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором".

Следует учитывать, что Архиерейский Собор в данном контексте — это именно Собор РПЦ (в Уставе УПЦ отсутствует такое понятие как Архиерейский Собор, вместо которого есть Собор епископов). Ранее в уставе РПЦ такого пункта тоже не было. Хотя Архиерейские Соборы РПЦ утверждали создание епархий в пределах УПЦ, но это была скорее традиция, официально не зафиксированная в уставе. Теперь это стало обязательной нормой.

Следующий, 10-й пункт определения гласит: "Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви". Это тоже новая прописанная в уставе РПЦ норма. Ранее многие решения московских соборов, исходя из местной ситуации, систематически игнорировались и не исполнялись в УПЦ. Теперь открывается новая интрига в отношениях между РПЦ и УПЦ.

11-й пункт: "Решения Священного Синода действуют в Украинской Православной Церкви с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления". Данная формулировка выглядит произволом в отношении нынешнего Устава УПЦ. В УПЦ есть свой Синод, и ранее по умолчанию считалось, что Синод РПЦ не занимается украинскими делами. Теперь это уже не так (хотя и с оговорками).

Другие пункты также закрепляют зависимость УПЦ от РПЦ (в частности, подтверждается, что УПЦ "получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси").

Некоторым успехом УПЦ в демонстрации своей самостоятельности является пункт 12-й соборного определения: "В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция". Однако далее говорится: "При этом суд Архиерейского Собора (имеется в виду РПЦ - ред.) является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви".

Церковный суд РПЦ и ранее де-факто не действовал в УПЦ. Еще патриарх Алексий (Ридигер) письменно это гарантировал тогдашнему предстоятелю УПЦ митрополиту Владимиру (Сабодану). Теперь существующая ситуация формально закреплена в уставе РПЦ.

Единственным очевидным достижением УПЦ на соборе является прямая декларация определения Архиерейского Собора РПЦ о том, что центр управления УПЦ находится в Киеве (пункт 4-й). Надо полагать, эта запись была сделана, чтобы формально обезопасить УПЦ от действия закона о ''церкви с центром в стране-агрессоре", проект которого рассматривается в парламенте Украины. Однако другие пункты соборного определения слабо коррелируют с этой поправкой.

Таким образом, если ранее в уставе РПЦ была явная двусмысленность по отношению к УПЦ, позволявшая двояко интерпретировать положения устава, в новом определении Архиерейского Собора РПЦ эта двусмысленность снята в пользу фактического центра управления в Москве.

Принятое определение Архиерейского Собора РПЦ в отношении УПЦ уже подвергают критике в самой УПЦ.

Напомним, завтра, "1 декабря Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ и примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018 года" — такой анонс поставлен на сайте Администрации президента РФ.

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теги до статті:РПЦ,УПЦ (МП)
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