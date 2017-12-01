Архиерейский Собор РПЦ ограничил самостоятельность УПЦ

Поправки в Устав РПЦ, предложенные Архиерейскому Собору РПЦ митрополитом Онуфрием, которые помогали бы выглядеть УПЦ (МП) более самостоятельной церковью в Украине, были утверждены Собором, но в такой редакции, которая сужает самостоятельность УПЦ (МП) еще больше, сообщает корреспондент портала "Религия в Украине"

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) предложил Архиерейскому Собору РПЦ переформулировать некоторые положения устава РПЦ "во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской Православной Церкви в глазах миллионов украинцев". Он захотел "подчеркнуть особый статус" УПЦ, для чего предложил собору выделить для УПЦ отдельную главу в уставе РПЦ, вписав в нее, что:

1) «Украинской Православной Церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении, согласно Определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 25-27 октября 1990 года.

2) Украинская Православная Церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии.

3) В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об Украинской Православной Церкви 1990 года, Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом об управлении Украинской Православной Церкви».

Однако в принятом Архиерейским Собором РПЦ определении «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви» предложения митрополита Онуфрия "обросли" дополнениями, которые впервые за много лет отчетливо сужают самостоятельность УПЦ в рамках РПЦ/Московского Патриархата.

Так, в пункте 3 определения говорится: "В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси".

Никогда ранее РПЦ не должна была одобрять Устав УПЦ, такого пункта в уставе РПЦ не было. Устав УПЦ говорит, что он утверждается Собором УПЦ, и всё. Теперь необходимо обязательно получать одобрение в Москве. При этом возникает естественный вопрос: если центр управления УПЦ находится в Киеве, как на этом настаивает митрополит Онуфрий, поддержанный Архиерейским Собором РПЦ, почему Устав УПЦ должен проходить процедуру одобрения в Москве?

Далее в соборном определении утверждается: "Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси". Ранее такого требования в уставе РПЦ не было. Теперь утверждено прямое требование устава РПЦ о поминовении патриарха РПЦ во всех храмах УПЦ. Этот пункт, по-видимому, внесен самим патриархом Кириллом, который болезненно воспринимает свое непоминание в целом ряде храмов УПЦ.

Далее тексте документа отмечается: "Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую Православную Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются ее Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором".

Следует учитывать, что Архиерейский Собор в данном контексте — это именно Собор РПЦ (в Уставе УПЦ отсутствует такое понятие как Архиерейский Собор, вместо которого есть Собор епископов). Ранее в уставе РПЦ такого пункта тоже не было. Хотя Архиерейские Соборы РПЦ утверждали создание епархий в пределах УПЦ, но это была скорее традиция, официально не зафиксированная в уставе. Теперь это стало обязательной нормой.

Следующий, 10-й пункт определения гласит: "Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви". Это тоже новая прописанная в уставе РПЦ норма. Ранее многие решения московских соборов, исходя из местной ситуации, систематически игнорировались и не исполнялись в УПЦ. Теперь открывается новая интрига в отношениях между РПЦ и УПЦ.

11-й пункт: "Решения Священного Синода действуют в Украинской Православной Церкви с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления". Данная формулировка выглядит произволом в отношении нынешнего Устава УПЦ. В УПЦ есть свой Синод, и ранее по умолчанию считалось, что Синод РПЦ не занимается украинскими делами. Теперь это уже не так (хотя и с оговорками).

Другие пункты также закрепляют зависимость УПЦ от РПЦ (в частности, подтверждается, что УПЦ "получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси").

Некоторым успехом УПЦ в демонстрации своей самостоятельности является пункт 12-й соборного определения: "В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция". Однако далее говорится: "При этом суд Архиерейского Собора (имеется в виду РПЦ - ред.) является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви".

Церковный суд РПЦ и ранее де-факто не действовал в УПЦ. Еще патриарх Алексий (Ридигер) письменно это гарантировал тогдашнему предстоятелю УПЦ митрополиту Владимиру (Сабодану). Теперь существующая ситуация формально закреплена в уставе РПЦ.

Единственным очевидным достижением УПЦ на соборе является прямая декларация определения Архиерейского Собора РПЦ о том, что центр управления УПЦ находится в Киеве (пункт 4-й). Надо полагать, эта запись была сделана, чтобы формально обезопасить УПЦ от действия закона о ''церкви с центром в стране-агрессоре", проект которого рассматривается в парламенте Украины. Однако другие пункты соборного определения слабо коррелируют с этой поправкой.

Таким образом, если ранее в уставе РПЦ была явная двусмысленность по отношению к УПЦ, позволявшая двояко интерпретировать положения устава, в новом определении Архиерейского Собора РПЦ эта двусмысленность снята в пользу фактического центра управления в Москве.

Принятое определение Архиерейского Собора РПЦ в отношении УПЦ уже подвергают критике в самой УПЦ.

Напомним, завтра, "1 декабря Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ и примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018 года" — такой анонс поставлен на сайте Администрации президента РФ.