Православные галлы в Риге

Православный священник и бизнесмен основал на Украине миссию католической галликанской церкви, а затем благотворительный фонд с представительством в Латвии

Первого апреля 2016 года в Риге на улице Патверсмес, 19-3 была зарегистрирована религиозная организация International Christian Charitable «Baltic Fonds Church of Gauls of France» — Международный христианский благотворительный «Балтийский фонд Церкви галлов Франции». По данным Crediweb, вплоть до 29 августа 2016 года им управлял Вадим Слимак, гражданин Украины с латвийским персональным кодом и правом единоличного представительства, затем его сменила латвийский директор Анна Марчак. В организации остались еще двое украинцев — члены правления Александр Амельчаков и Павел Капитонюк, оба с латвийскими ID.

Материнская организация — украинский «Міжнародний християнський благодійний фонд Церкви галлів Франції», объявляет своей миссией помощь детям-сиротам, пожилым людям и инвалидам. Сообщается, что в Латвии открыт дочерний европейский фонд, и указан номер его счета в Norvik Banka.

На лицевой странице сайта рассказана история о том, как «архимандрит украинской православной церкви в 2013 году стал епископом Церкви галлов Франции для стран Востока». История начинается с замужества дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Киевской, ставшей королевой Франции в 1051 году. Утверждается, что брак ее с Генрихом I Капетингом был освящен епископом не Римской католической, а более древней галликанской церкви. Именно поэтому в июне 2013 года «архимандрит Украинской православной церкви» Вячеслав Петрович Миськов, теперь именующий себя Его превосходительством монсеньором Викентием, «в знак возврата к истокам прибыл во Францию, чтобы принять сан епископа от Его Превосходительства Франка-Вильяма Шаффнера, архиепископа-примаса церкви галлов Франции, в примациальном храме Святого Андрея».

Франк-Вильям Шаффнер

На украинском портале коммерческой информации Youcontrol Вячеслав Миськов числится учредителем нескольких обществ. Это уже упомянутый фонд, деятельность которого обозначается как «оказание социальной помощи без обеспечения проживания», этот статус на Украине соответствует латвийской «организации общественного блага». Согласно Youcontrol, он был основан задолго до французской хиротонии отца Викентия, в 1998 году, и управлялся им почти все время. Судя по совпадению регистрационных номеров, раньше он назывался «Международный христианский благотворительный фонд святого Феодосия Печерского». С 2005 по 2009 год им руководила Наталья Шевчук, ныне — председатель фонда памяти умершего в 2015 году предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Мефодия. Мы связались с Натальей по телефону, и она объяснила, что МХБФ святого Феодосия учреждался тремя православными церквями Украины как межконфессиональный, но в этом качестве так и не начал работать.

Далее, согласно Youcontrol, Вячеслав Миськов руководит религиозной организацией «Миссия Церкви галлов Франции в Украине», зарегистрированной в 2014 году, как и фонд, по улице Кудрявской, 23А. Это киевская достопримечательность, так называемый «Дом Ягимовского» — прекрасный образец стиля модерн. Миськов также возглавляет организацию с длинным названием «Религиозная община Украинской автокефальной церкви парафия Святого архистратига Михаила в Соломянском районе города Киева», основанную в 2003 году в квартире жилого дома. С ее учредителем в Youcontrol возникла путаница: сообщается, что это «Украинская автокефальная православная церковь», но при переходе по ссылке открывается досье «Киевской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата». Год основания — 1998-й, историческим учредителем значится патриарх Филарет. Однако единый реестр минюста ее не выдает, а в досье Филарета, то есть, Денисенко Михаила Антоновича, есть только одна организация — «Киевская патриархия УПЦ КП». Она имеет другой регистрационный номер и основана в 1991 году, хоть и по тому же адресу. Это Владимирский собор, главный храм УПЦ КП.

И наконец, Миськов числится сооснователем фирмы «Златогор», зарегистрированной в 2001 году в поселке Дымер Киевской области и ликвидированной в 2005 году. Изначально она вела деятельность, весьма необычную для участвующего в ней церковнослужителя, — занималась добычей драгоценных металлов, затем руд цветных металлов, затем переквалифицировалась на обслуживание оргтехники. Интересен и состав учредителей. По 17% процентов акций принадлежат Миськову и Константину Антоновичу Кучеру, бывшему замминистра промышленной политики при Януковиче, а затем главе Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Он подозревается в том, что украл 1,5 млн долларов у КБ Харьковского танкового завода, государственного предприятия. В 2012 году генпрокуратура открыла на него уголовное дело, однако он опередил своих преследователей, в 2011 году улетев в Пекин, и навсегда покинул родину. В этом году он получил статус беженца во Франции, и поэтому не может быть выдан украинским правоохранителям.

Еще один соучредитель «Златогора» (16,30%) – Юрий Лагно, один из руководителей ветеранской организации «Общевоинский союз Украины». По данным СМИ, в конце 90-х он руководил агентурной сетью Главного управления разведки МО Украины. Однако бывший высокопоставленный служащий ГУР, пожелавший сохранить анонимность, на вопрос, как называлась должность Лагно, сообщил следующее: «Лагно служил на Камчатке в военной контрразведке, перевелся в Украину в 1991-1992 годах, затем перешел в военную разведку на невысокую должность, после 1997 года у него не заладилось, и он начал манипулировать. На посту, о котором вы спрашиваете, никогда не был». И он, и еще один из шести акционеров компании Сергей Вакулюк были помощниками застреленного в апреле 2015 года депутата от Партии регионов (2006-2007 годы), председателя «Общевоинского союза», организатора киевского «антимайдана» Олега Калашникова.

Откуда у святого отца друзья из оборонной сферы? И как архимандрит православной церкви стал епископом церкви католической? За ответами на эти вопросы мы отправились в Киев к спикеру Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископу Черниговскому и Нежинскому, секретарю Священного Синода УПЦ КП отцу Евстратию (Зоре).



отец Евстратий

— Действительно, Викентий Миськов когда-то был священнослужителем Московского патриархата, потом Киевского патриархата, но ни в той, ни в другой церкви он давно уже священнослужителем не является. Знаю, что он себя представляет епископом этой фантастической «Церкви галлов». Я думаю, причина только в том, что никакая другая более серьезная религиозная организация не захотела с ним иметь дела.

Почему? За что его выгнали?

Он был наместником именно в этом монастыре, где мы сейчас находимся — в Феодосиевском (находится прямо напротив входа в Киево-Печерскую лавру — М. К.). Ситуация развивалась постепенно, но дошло до того, что Викентий из монастыря разогнал всех монахов, а в его помещении организовал нелегальное ювелирное производство. Здесь стояли печи, станки и выпускались изделия из драгоценных металлов без клейма. Это была последняя капля, но до этого было много эпизодов, которые, в конце концов, привели к такому решению. Например, в середине 90-х несколько больших грузовиков с гуманитарной помощью прибыли на адрес монастыря. Миськова не было на месте, присутствовал руководитель Киевской епархии, который здесь жил, и люди обратились к нему. Так мы узнали, что помощь вообще направлялась. Очевидно, Миськов изначально планировал ее приватизировать и использовать в своих целях. Но еще более вопиющий случай был, когда правоохранительные органы в подвале обнаружили взрывное устройство. Позднее эту историю связывали с тем, что он оставил в дураках партнера по какому-то нелегальному бизнесу, не исполнил какие-то свои обязательства, и этот партнер решил ему отомстить. Бомбу подложили в подвал под тем местом, где он жил. А сам он, зная, что у него проблемы, на это время сбежал, и милиция остановила его в дороге с оружием в багажнике и задержала. Как уж он потом выкрутился, не знаю. Патриарх принял решение лишить его должности наместника и исключить из числа священнослужителей Киевского патриархата. Он задействовал тогда высокопоставленных лиц. Например, об уровне его взаимодействия свидетельствует факт, что в его кабинете стоял телефон правительственной спецсвязи, так называемая «сотка». Когда патриарх издал это решение, к нему приходили высокопоставленные лица из правительства и просили за Миськова. Я точно помню, что звучала фраза: а вы не боитесь, что с вами что-то произойдет? Так что его бизнес лет двадцать назад, видимо, был связан с людьми достаточно влиятельными. С кем он связан сейчас, я не знаю. Его имя здесь в прессе уже никак не звучит. Скорее всего, его реальное влияние минимально. Но очевидно, что находятся люди, которые ему верят. В том и состоит талант афериста, что он умеет убеждать, вызывать к себе доверие.



Вячеслав Миськов

Откуда у него друзья из оборонной сферы?

Из разговоров с ним в середине 90-х я помню, что до того как стать священнослужителем, он служил в Советской армии, и именно в десантных войсках».

Возможно, святой отец имеет отношение к Украинской автокефальной православной церкви? На этот вопрос Наталья Шевчук от имени «Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия» нам официально ответила: «Архимандрит Викентий, в миру Миськов Вячеслав Петрович — бывший клирик УПЦ Московского и Киевского Патриархатов. В свое время он действительно стремился попасть в юрисдикцию УАПЦ. Однако, по рассмотрению его дела, Предстоятелем УАПЦ Блаженнейшим Митрополитом Мефодием было принято решение воздержаться от принятия отца Викентия в состав УАПЦ в связи с его скандальной репутацией».

В телефонном разговоре Наталья Шевчук вспомнила, что в прессе того времени сообщалось о возбужденных против Миськова «уголовных делах». Она рассказала, что на заседании Комитета по делам религий при украинском правительстве представители всех православных ветвей Украины пытались лишить Миськова звания церковнослужителя и церковной неприкосновенности, однако его сторонники победили. В интервью, данном бывшему руководителю пресс-службы Украинской православной церкви Московской патриархии Василию Анисимову в 2005 году и опубликованном на сайте «Украина православная», сам Миськов рассказывает, что намеревался разместить несколько сотен миллионов долларов некого итальянского бизнесмена и мецената Марио Турисси в Банке Ватикана на счету УПЦ КП, чтобы получать проценты с этой суммы и тратить их на монастырь. Возможно, речь идет о Мариано (Марио) Турриси, доверенном лице крестного отца сицилийской мафии в Канаде Вито Риццуто. Он провел четыре года предварительного заключения в тюремной камере по обвинению в попытке легализации средств своего патрона. В интервью Анисимову Миськов признал, что Служба безопасности Украины «на основании американской информации» открыла против него уголовное дело «по факту намерений отмывания грязных денег». Якобы расследование длилось почти два года и было закрыто на основании «отсутствия события преступления». В Главном следственном управлении украинской полиции и в СБУ на вопрос, имеются ли у Вячеслава Миськова судимости и фигурировал ли он в качестве обвиняемого в уголовных делах, нам отказали в предоставлении информации, сославшись на закон о защите персональных данных.

Среди ближнего окружения Вячеслава Миськова выделяется Михаил Карачевский-Вовк, «великий князь Киевский, Черниговский и Карачевский, родившийся в 1933 году во Франции и некоторое время проживший в Киеве. «Они хорошо знакомы и сотрудничают, — рассказывает Наталья, — и я не могу исключать и общих интересов в экономической сфере. Ведь Михаил Карачевский-Волк, который настаивает на своем происхождении от династии Рюриковичей, известен тем, что систематически «жалует», возможно, и не совсем бескорыстно, аристократические титулы украинским гражданам. Тот же господин Миськов позиционирует себя как граф. Но откуда графский титул у человека, родившегося в простой сельской семье?» Сейчас «великий князь» рекламирует «Церковь галлов».

Украинский религиовед, глава Государственного комитета по делам национальностей и религий при президенте Ющенко Александр Саган считает, что причины конфликтов отца Викентия лежат в плоскости личных взаимоотношений.

— В противном случае вопрос о его проступке должен был бы решать церковный суд. Да, он был в одной юрисдикции, в другой, — это его право. Человек он очень умный, активный, очень коммуникабельный. Многим это нравится. В «Церкви галлов» есть и православные епископы, и католические. Были дискуссии относительно регистрации, но все-таки она произошла, и церковь имеет утвержденный устав. Речь идет о строительстве очень большого галликанского монастыря под Киевом. Это со слов отца Викентия, я там не был, но он, по крайней мере, обещал свозить нас туда, когда там уже будут какие-то строения. У нас есть униатская церковь, это очень близко: восточный обряд, но подчинение Папе римскому. Идея епископа Викентия не режет слух украинцу. И кроме того у нас сейчас много внимания уделяется Анне Ярославне.

У отца Викентия есть прихожане?

У него есть священники, и он приходил с одним из них к нам, больше я не видел, но он говорит, есть несколько общин. У нас есть Храм на Золотых воротах недалеко от Софии (надвратная церковь Благовещенья венчала главный въезд в Киев, Золотые ворота, строительство которых началось еще при Ярославе Мудром — М. К.). Они подавали заявку, чтобы им передали этот храм. Но Викентию отказали. В этом году у нас образован «Всеукраинский совет религиозных объединений», его формируют те церкви, который не вошли в основное объединение «Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций». Идет речь о том, что Церковь галлов войдет в эту параллельную организацию. Сейчас на фоне сближения Украины с Евросоюзом, наверное, эта идея имеет какую-то поддержку. Я не знаю, сколько у него прихожан, так как не был на богослужении. Думаю, что мало кто и был. Вот уже полгода мы пытаемся выехать посмотреть, но то епископа нет, то священника, то возможностей. Отец Викентий сообщил мне по телефону, что у него открывается представительство в Варшаве и в других европейских городах».

Учредитель украинской миссии — «Церковь галлов Франции», находящаяся на Лазурном берегу, в городе Антиб. Ее предстоятелем уже четыре десятка лет является архиепископ Франк-Вильям Шаффнер. Галликанская (или галльская, старофранцузская — М. К.) церковь, согласно сайту, является автокефальной и автономной, то есть, не подчиняется Папе. В ней нет целибата, женщины могут становиться низшими священниками — диакониссами, разрешены межконфессиональные браки и экуменическая практика. Франк Вильям Шаффнер занимается изгнанием бесов и является автором нескольких книг об экзорцизме и тайнах смерти и души. Французский католический священник, преподаватель духовной академии, не пожелавший афишировать своего имени, сообщил нам: «Галликанская церковь незначительна. Несколько сектоподобных церквей во Франции утверждают, что они галликанские, но, откровенно говоря, это всего лишь попытка сочетать традиционные, принятые до Второго Ватиканского собора (1962-1965 годы — М. К.) литургические обряды и модернистскую пастырскую практику». Известный французский историк, эссеист, богослов, редактор и преподаватель Жан Франсуа Колосимо в телефонном разговоре с нами был бескомпромиссен: «Это не церковь, это секта, чистой воды выдумка! Эта церковь существует только в умах небольшого количества ее последователей, ее епископы — авантюристы, которых не рукополагало ни одно признанное учреждение».

Финансовый отчет латвийского отделения фонда за 2016 год, предоставленный Lursoft, показывает нулевой баланс. Директор Анна Марчак заявила нам по телефону, что организация деятельности не ведет, возможно, начнет в следующем году. На латвийской таможне нам сообщили, что никаких незаконных либо подозрительных сделок за ним не зафиксировано. Представитель Службы госдоходов Кристине Аугсткалне-Яунберзиня сказала «Новой газете — Балтия», что латвийское отделение не получило статус организации общественного блага, а значит, не имеет права на соответствующие налоговые льготы за благотворительность и не может оперировать с гуманитарной помощью на территории Латвии.

Мы связались по телефону и с самим монсеньором Викентием и спросили, почему латвийское отделение еще не начало работать. Он ответил, что находится в процессе поиска инвесторов.