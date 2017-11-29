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УПЦ МП їде у Москву в режимі суперсекретності
29 листопада 2017, 13:02 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Лана Самохвалова
Опитування Укрінформу: скільки архієреїв УПЦ МП поїхали у Москву на собор та для зустрічі з Путіним
Кореспондент Укрінформу обдзвонив єпархії УПЦ МП та поцікавився, чи поїхали на собор до столиці РФ наші правлячі архієреї, та чи готові вони до зустрічі з Путіним.
Завтра в Москві розпочинає роботу собор РПЦ. За нашими даними, туди запрошений єпископат – фактично генералітет УПЦ МП. Також особливістю цього собору стане те, що, як повідомляють російські ЗМІ, на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.
У переддень собору ми вирішили обдзвонити єпархіальні управління (це як облдержадміністрації Церкви) та поцікавитися, чи поїхав туди правлячий архієрей та чи готовий він до зустрічі з президентом Росії – людиною, яка розв'язала війну проти України.
Насправді, це не був тролінг чи бажання піджартувати. Тим більше, на єпархіальних сайтах я побачила літургії та слова архієреїв щодо річниці Голодомору. У цій ситуації ми просто хотіли допомогти їхнім преосвященствам сформулювати позицію та транслювати свої очікування у гіпотетично неприємній ситуації. Адже, вони сидітимуть за столом із людиною, яка вбиває їхніх вірян!
Але дізнатися правду: чи поїхали владики в Москву – виявилося складною справою. В управліннях із цього зробили таємницю за сімома замками. Ось коротко деякі уривки з наших розмов.
Харківська єпархія.
- Алло, що вам потрібно?
- Це турбує Укрінформ. Ми хотіли би поговорити з владикою.
- Його нема. Він поїхав.
- До Москви?
- Так.
- А можна до телефону секретаря єпархії чи чергового священика?
- Можна.
Після паузи.
- Слухаю.
- Із початком Посту! Отче, а владика не казав, як він буде поводитися у Москві, якщо буде сидіти поруч із Путіним?
- Ми по телефону коментарів не даємо.
Черкаська єпархія.
- Доброго ранку. Це Укрінформ. З початком Різдвяного посту! Ми би хотіли запитати, чи поїхав владика Софроній до Москви, і чи готовий він до зустрічі з Путіним.
- Ми по телефону коментарів не даємо.
- А якщо я приїду завтра, то зможу з ним поговорити?
- А це ви подзвоніть завтра та запитайте.
- А я застану владику?
- А ви перед тим запитайте.
- То може він не поїхав?
- Хто вам сказав? - Обурено. - Може вам докладати про кожен візит владики?!
- Про кожен не треба. Тільки про візити до Москви.
Далі секретар, як Пилип з конопель, питає: чи я заміжня, і чому я цікавлюся не криміналом, а церквою?
Чернівецька єпархія.
- Алло, з Різдвяним постом! Хотіли розпитати, чи поїхав на собор ваш архієрей?
- Всі архієреї повинні з'являтися на собор. Але це не справа Лани Самохвалової.
Після цього співробітник обізвав мене «ворогом церкви» і кинув трубку.
Сумська єпархія.
Я запитала через Фейсбук правлячого архієрея, чи він не у Москві. Він відповів, що в роботі Собору участі не бере.
Балтська єпархія.
- Я не знаю, чи поїхав владика, бо він мені не доповідає. Я технічний працівник. Але оскільки ми не робили жодної підготовки, то думаю, що він на місці. Про Путіна та сам собор взагалі не чув розмов.
Олександрійська єпархія.
- Доброго дня! Це секретар єпархії?
- Так.
- Я хотіла вас запитати, чи поїхав владика до Москви, та чи готовий він до зустрічі з Путіним?
- Я не можу сказати, я маю побачити владику для цього.
- То він поїхав до Москви?
Секретар поклав трубку.
Взагалі телефони у більшості єпархій мовчали. Виглядає так, що архієреї – в Москві, а персонал, можливо, на прогулянках. Але, підсумовуючи, скажу так: я побачила позитив у цих розмовах.
Який саме? А той, що архієреї та їх підлеглі, принаймні, не козиряють тим, що їдуть до Москви та ще й на зустріч із Путіним. Їх зобов`язали з'явитися на собор, і в них нема колективної мужності відмовитися. Але, очевидно, їм соромно за це – звідси й утаємниченість, і недомовки, і роздратованість. А може не соромно, а просто бояться розголосу й реакції українського суспільства, бо суспільству це – ой, як не сподобається! Тож і пробираються до Москви таємними стежками.
Ну що ж, нема нічого таємного, що не стало би явним: чекаємо на фото з собор
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