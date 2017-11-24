Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 10. Херсонская епархия

Херсонская область поделена между двумя епархиями УПЦ МП — Херсонской (и Таврической) и Новокаховской. Руководит Херсонской епархией митрополит Иоанн (Сиопко), уроженец г. Ровно.

Внешне Херсонская епархия выглядит довольно миролюбиво, никаких глобальных скандалов за ней не числится. Но это только на первый взгляд. В этом тихом омуте много чего интересного водится. Херсонская область наряду с другими причерноморскими областями интересна и важна постольку, поскольку она включена в резервный план под названием «сухопутный коридор в Крым», если Керченский мост не справится с задачей восстановления крымской логистики.

Ситуация в этом регионе чем-то напоминает Запорожье. Местная епархия УПЦ МП тесно переплелась с различными силовыми структурами (МВД, ГАИ, прокуратура), у которых всегда есть для защиты специально обученные люди. Однако своя специфика тоже имеется — это многочисленные организации «по охране общественного порядка» (вроде запорожского «Радомира», о котором мы писали здесь). Но все эти структуры непосредственно связаны с силовиками области или местными депутатами. Нет нужды напоминать, что Херсонской епархии УПЦ МП всегда благоволила местная власть, которая по южной традиции во времена оные почти сплошь состояла из членов Партии регионов. После событий 2014 года херсонские регионалы формально разбрелись кто куда: в «Оппозиционный блок», Радикальную партию Олега Ляшко, «Наш край», БПП и др. Но при этом все устоявшиеся схемы и связи, а также политические позиции были сохранены. Кроме того, в экономическом плане Херсон — это фактически филиал «Смарт-холдинга» Вадима Новинского, главного спонсора УПЦ МП, поэтому недостатка в меценатах местная епархия Московского патриархата пока не испытывает.

«Твердыня Херсонщины»

Это наиболее известная общественная организация (код 40848503), но широкая публика о ней услышала только в конце 2016 года, когда мэр Херсона Владимир Миколаенко подписал решение о выделении «Твердыне» из местного бюджета 195 тыс. грн.

Долгое время руководителем «Твердыни» был один из её учредителей — Руслан Захаров. Таких в народе называют «качок». Он же — помощник депутата Сергея Белоковыленко от Радикальной партии Ляшко. В протоколе собрания учредителей «Твердыни» указано, что это общественное формирование будет заниматься охраной общественного порядка и ни много ни мало — государственной границы. На уставе стоит гриф и.о. начальника Нацполиции Херсона, так что всё законно. «Твердыня» имеет 14 учредителей, среди которых есть и спортсмены, и общественные деятели.

«Твердыня» выполняет много всяких защитно-охранных функций — например, охраняет мэра Херсона от народа и депутатов горсовета. С помощью «Твердыни» Владимир Миколаенко в прямом смысле спасался бегством из зала заседаний Херсонского горсовета, когда на «тарифной» сессии в феврале 2017 года он не смог обеспечить голосование за повышение платы за проезд в маршрутках. А ещё «Твердыня» принимает участие в разборках между хозяйствующими субъектами — например, аграриями, то есть выполняет роль эдакого решалы. Или же занимается разборками на местном рынке. Вообще, оказалось, что для Херсона вполне обычно привлекать общественные организации для осуществления функций, возложенных исключительно на властные структуры: совместных патрулирований, рейдов и даже задержаний правонарушителей.

Теперь что касается «охраны государственной границы». В своё время херсонские активисты тщательно изучили страницы основателей «Твердыни» в соцсетях. Увы, возникают сомнения, на чьей именно стороне выступят эти крепкие ребята, если произойдёт нарушение государственной границы в рамках создания сухопутного коридора в Крым. Вот, к примеру, Руслан Захаров отличился «вподобайками» видео с красноречивыми подписями «Бандеровские выродки — допелись» и «Майдауны! Знайте своих кукловодов!». Аналогичные агрессивно-антиукраинские пристрастия в своё время обнаружились и у других соучредителей «Твердыни».

После скандала, поднятого в прессе по этому поводу, Руслан Захаров благоразумно отошёл на задний план, а руководителем «Твердыни» стал Максим Горох, участник АТО и участник боевых действий. Правда, местные активисты утверждают, что, юрист по образованию, Горох «принимает активное участие в организации незаконной торговли по улице 200 лет Херсона, где действует большой стихийный рынок».

И вот именно помощью этих крепких ребят в кожаных куртках и иногда балаклавах не брезгует пользоваться Херсонская епархия УПЦ МП. «Твердыня» сопровождает крестные ходы этой юрисдикции и охраняет порядок внутри храмов во время богослужений. Надо сказать, что в Херсоне есть любители потроллить и тех, и других, снимая диалоги с охранниками на телефон.

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А ещё УПЦ МП в Херсоне использует спортсменов Херсонской областной организации Федерации бокса Украины. Так, во время визита митрополита Онуфрия, главы УПЦ МП, в этот славный город в декабре 2016 года случилась драка между боксёрами и активистами местного Майдана, которые проводили пикет возле храма.

«Во дворе перед собором нас ждали молодые люди спортивного телосложения, это были "титушки". Они нам сразу сказали, что если мы плакаты свои не уберём, то они нас "положат". После чего завязалась потасовка. Одному парню дали в лицо и схватили за шею. Также была потасовка с журналистом». Впоследствии выяснили, что роль «титушек» играли не члены «Твердыни Херсонщины», а спортсмены-боксёры. Вот как выглядят эти современные ангелы-хранители церковного мира и порядка.

– Где вы находитесь? Вы в церкви находитесь или на улице? — любезно спрашивают эти одухотворённые граждане активистку, и через несколько секунд топчут ногами её телефон.

Сама областная федерация бокса подтверждает своё участие в потасовке и тот факт, что её бойцы присутствуют на церковных мероприятиях. Эта организация, по утверждению херсонских СМИ, связана с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, большим поклонником УПЦ МП.

Господин Мангер сегодня представляет партию «Батькивщина», а до неё ранее он по традиции был в Партии регионов и даже являлся помощником одиозного нардепа-сепаратиста Алексея Журавко (правда, по его словам, лишь 12 дней и для решения своих вопросов).

В любом случае понятно, что руководство и горсовета, и облсовета не поскупится на охрану «канонической церкви» силами крепких ребят спортивного телосложения.

«Единый щит», «ГБР», «Херсонский легион»

Вообще в Херсоне тьма-тьмущая различных охранных организаций и общественных формирований по охране порядка. Что дало основания депутатам горсовета печально заметить: «Деньги стабильно кидают охранным, ветеранским организациям, тем самым создавая общественные "карманные" армии».

Одна из таких структур, созданных на базе ветеранов-силовиков — «Единый щит» (код 40249485). Учредители — Алексей Соловей, Валерий Литвин, Сергей Еложенко, Юрий Сначев. Начнём с Соловья: бывший замдекана Херсонского факультета Одесской академии внутренних дел, бывший начштаба УВД в Херсонской области. Был уличён активистами в специфических политических пристрастиях в соцсетях.

Валерий Литвин — не менее (если не более) известная личность на Херсонщине. Бывший руководитель Херсонского облуправления МВД, сейчас — руководитель службы безопасности «Херсоноблэнерго».

Сергей Еложенко — бывший начальник миграционной службы Херсонской области, Юрий Сначев — старший юрисконсульт штаба УМВД Херсонской области. Все свои.

Спонсорами «Единого щита» местные СМИ называют бывших херсонских силовиков — Гукасяна Антона Петросовича (ныне руководитель ГП «Одесский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации») и Олигорского Виктора Францевича (ныне член наблюдательного совета ПАО «Херсонский судостроительный завод» и руководитель департамента безопасности «Смарт-Меритайм групп»). И Херсонский судостроительный завод, и «Смарт-Меритайм групп» относятся к «Смарт-холдингу», принадлежащему — кто бы мог подумать? — Вадиму Новинскому, главному спонсору УПЦ МП. «Единый щит» имеет непосредственное отношение к Херсонской епархии УПЦ МП. По словам Литвина, на средства херсонских милиционеров и меценатов построено минимум 2 храма. Один из них легко идентифицировать — это храм Сорока святых мучеников при УГАИ МВД в Херсонской области (в Таврическом микрорайоне Херсона).

Кстати, депутат облсовета Василий Федин, он же гендиректор ОАО «Херсонский судостроительный завод» и ООО «Смарт-Меритайм групп» — тоже давний меценат различных мероприятий, проводимых Херсонской епархией УПЦ МП.

Кроме того, при Херсонском облсовете, руководимом сторонником УПЦ МП Владиславом Мангером, есть ещё одна общественная организация, занимающаяся охраной правопорядка — «Громадська безпека та розвиток» (сокращённо ГБР). Руководитель — фигурант базы «Миротворец» Александр Гуляев, бывший руководитель херсонской ячейки «Украинского выбора» Медведчука. Упомянутый ранее «радикал» Сергей Белоковыленко, покровительствовавший «Твердыне Херсонщины», является учредителем общественного формирования «Херсонский легион» (код 39723557). Сам Мангер — основатель ещё одной общественной организации «Щит Херсона» (код 39412377), которую зарегистрировали на участника АТО и и.о. командира батальона «Херсон» Андрея Шраменко.

Ветераны-силовики Херсонщины проявляют потрясающую активность на ниве духовности. Буквально на днях стало известно о том, что депутат Херсонского облсовета Игорь Дроговоз (он же — глава форума ветеранских организаций силовых структур Херсонской области) предложил создать коммунальное предприятие «Православный храм святого Георгия Победоносца». Естественно, это благое намерение снова прикрыли интересами участников АТО, украинских патриотов и памятью о погибших героях-защитниках. Разумеется, храм должен быть в юрисдикции УПЦ МП. Решение не было принято, но активисты вывесили списки голосовавших, среди которых на кнопку «за» нажал глава облсовета Мангер — покровитель и УПЦ МП, и силовых общественных организаций города.

Под конец упомянем, что Херсонская епархия УПЦ МП при Викторе Фёдоровиче усердно помогала строительству «русского мира», её клирики участвовали в открытии Русского культурного центра в Херсоне при Херсонском госуниверситете. Это произошло с подачи известного одиозного фонда «Русский мир», тогдашнего мэра Херсона Владимира Сальдо и бывшего же ректора ХГУ Александра Ходосовцева.

Ещё один педагог — ярый приверженец УПЦ МП — Артём Кияновский. Он тоже депутат Херсонского горсовета и одновременно директор Учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда». Он же — инициатор проведения в Херсоне «Антифашистского форума» и сторонник Антимайдана. Тем не менее, после подавления пророссийских настроений в Херсоне Кияновский стал гораздо осторожнее и даже позволял своей школе сотрудничать с УПЦ Киевского патриархата на почве сбора гуманитарной помощи в зону АТО.

Кстати, на примере Кияновского можно сделать глобальный вывод о тактике херсонской власти: если не выгорел «русский мир», нужно временно примкнуть к победителям. Если есть угроза общественной репутации — нужно соорудить вокруг себя щит из участников АТО. Вообще, «щит» — это, похоже, ключевое слово, описывающее властные настроения в Херсоне. Фрейд бы оценил.

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