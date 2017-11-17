Осколки "Русского мира"

Международное разведывательное сообщество InformNapalm, опубликовавшее в октябре 2016 года взломанную украинскими "хактивистами" электронную почту приемной Владислава Суркова, на этой неделе выложило в открытый доступ новый массив писем. На этот раз, как утверждают активисты, речь идет о сообщениях, находившихся в почтовом ящике помощника Суркова, 28-летнего Инала Ардзинбы, главного советника управделами президента по делам СНГ.

Ардзинбу, как и самого Суркова, не раз называли негласным куратором "украинского направления" в президентской администрации, и опубликованные письма еще раз подтверждают это: в них содержатся отчеты об акциях, проведенных пророссийскими активистами в Одессе, Харькове и других городах востока и юго-востока Украины, а также иные документы, которые показывают, как Кремль пытался "расшатать" ситуацию в нескольких украинских регионах. О том, что Ардзинба и Сурков "подозреваются в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины", глава СБУ Валентин Наливайченко говорил еще в мае 2015 года. Материалы об этом были переданы в прокуратуру Украины, Ардзинбе заочно предъявлены подозрения, сейчас он объявлен этой страной в международный розыск. 6 ноября 2015 года прокуратура Одесской области заочно начала расследование в отношении Инала Ардзинбы в связи с совершением тяжкого преступления – "попытки изменения государственной границы Украины".

Украинские СМИ несколько раз писали о встречах Ардзинбы с Геннадием Трухановым, мэром Одессы. Об этом говорил, например, бывший мэр города Эдуард Гурвиц, назвавший Ардзинбу "начальником Труханова". Последняя такая встреча, предположительно, состоялась в октябре 2016 года.

Почему почта из ящика viktor_vinogr@mail.ru, беглый анализ которой представлен ниже, принадлежит именно Ардзинбе? Об этом можно судить, в числе прочего, по материалам судебного процесса над главным редактором одесского пророссийского сайта "Инфоцентр" Артемом Бузилой, который был арестован и приговорен украинским судом к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в 2015 году по статье "Сепаратизм". Он был досрочно освобожден по "закону Савченко", согласно которому 1 день в СИЗО засчитывается за 2 дня в колонии. Сразу после освобождения Бузила уехал в Москву. В материалах дела именно адрес viktor_vinogr@mail.ru упоминается как принадлежащий Иналу Ардзинбе.

Тем не менее мы не можем утверждать со 100%-ной вероятностью, что доступ к ящику viktor_vinogr@mail.ru имел только заместитель Суркова – возможно, почта была зарегистрирована на кого-то из его помощников. Содержание писем позволяет говорить о том, что их адресат был ответственным за принятие решений о финансировании акций пророссийских активистов: как правило, к нему обращаются за последним словом или одобрением того или иного проекта.

Стоит также отметить, что ни в одном из писем нет обращения к адресату по имени.

Что касается подлинности выложенной переписки как таковой, то представитель "Украинского киберальянса" Шон Таунсенд так обосновал ее в комментарии для Радио Свобода:

"Украинский киберальянс не в первый раз публикует взломанную переписку руководства России и непризнанных республик. В поле нашего внимания попадала Русская Православная Церковь, включая Всеволода Чаплина, различные проекты, связанные с советниками президента РФ Глазьевым и Сурковым, депутатами государственной Думы, министерствами непризнанных республик, это огромный объём информации, который невозможно подделать физически. Только опубликованная переписка, а это малая часть наших архивов, занимает десятки, если уже не сотни гигабайт. По многим материалам проводились криминалистические экспертизы. Как эксперты проверяют подлинность электронных писем? Одним из способов является проверка электронной подписи DKIM. Почтовый сервис подобно нотариусу удостоверяет все поля электронного письма своей подписью. И дату, и отправителя с получателем, и текст письма. Стоит изменить хоть один знак, и подпись утратит силу. Стойкость подписи обеспечивается теми же методами, на которых основаны криптовалюты или ключи для доступа к банковским счетам. Если вы открыли письмо в текстовом редакторе и увидели поле DKIM-Signature, то вы можете проверить целостность письма онлайн самостоятельно".

Кто писал помощнику Суркова

Больше всего писем Инал Ардзинба получал от 3–4 респондентов. В их числе – бывший депутат городской думы Одессы Игорь Димитриев; организатор пророссийских митингов в Одессе весной 2014 года Антон Давидченко; журналист Елена Глищинская, впоследствии ставшая частью сделки по освобождению из российской тюрьмы Геннадия Афанасьева и Владимира Солошенко (по одной из версий, Ардзинба лично курировал этот обмен); человек (или люди), имеющие доступ к электронной почте, указанной на официальном сайте генерального консульства посольства России в Одессе, – genconrfodessa@mail.ru; Алексей Валентинович Муратов, бывший депутат Думы города Курчатова в Курской области и член "Единой России". Фигура последнего особенно интересна: в 2012 году Муратов вышел из партии, сложил с себя депутатские полномочия и стал одним из активистов новой финансовой пирамиды основателя МММ Сергея Мавроди. Он сблизился с еще одним МММ-щиком, Денисом Пушилиным, который впоследствии стал видным общественно-политическим деятелем самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Муратов пытался участвовать в создании МММ в Индии, был арестован там по подозрению в мошенничестве, но официально обвинения ему предъявлены не были. 6 мая 2014 года Денис Пушилин назначил Алексея Муратова "официальным представителем ДНР в России". В период, охваченный взломанной перепиской, он выступал посредником между харьковскими пророссийскими активистами и Иналом Ардзинбой.

Когда были написаны выложенные письма

Первое из писем во взломанном почтовом ящике Инала Ардзинбы датировано 3 октября 2014 года. Последнее – 10 июня 2015-го.

Харьков

Значительная часть писем от Алексея Муратова посвящена акциям, планируемым пророссийскими организациями в Харькове – например, накануне досрочных выборов в Верховную Раду Украины, состоявшихся 26 октября 2014 года. Как и в "почте приемной Суркова", опубликованной год назад, речь идет в первую очередь о деньгах – активисты на местах присылают план мероприятий и просят выделить им для их проведения бюджет. Вот, например, фрагмент плана акций, присланный Муратовым Ардзинбе в октябре 2014 года. Часть из упомянутых акций состоялась, часть была запрещена украинскими властями – как, например, упомянутый в письме митинг против невыплаты зарплат сотрудникам завода "Турбоатом". В числе "привлекаемых" к акциям харьковских организаций в списке числятся "Женское движение Харькова", "Союз советских офицеров", "Русское вече" и другие, а в качестве одного из организаторов – Александр Петрунько, впоследствии перебравшийся в Россию и, в частности, обвиненный сторонниками Алексея Навального в нападении на политика в мае 2017 года. Общий бюджет пророссийских акций в Харькове за 1 месяц, октябрь 2014 года, если верить приложенной к письму смете, должен был составить 19 200 долларов США. Из них 5000 – в графе с таким названием: "Исполком/МВД (коррупция) оплата охраны митинга силами милиции".

В другом письме, присланном Ардзинбе в тот же день, есть еще одна смета, уже на сумму 5 миллионов 220 тысяч рублей – большую часть этих средств Муратов рассчитывал получить на "подпольную силовую работу", в том числе на "нейтрализацию актива правосеков" и "теракты на объектах информационных структур". Есть в письмах и заявки на проведение митингов в Днепропетровске, с жалобой, что пока в Москве согласованы из них "всего два".

В конце октября Муратов присылает Ардзинбе и расценки на эти "теракты" (например, DDoS-атаки) от некоего "товарища Виталия":

Муратов пытался организовать пророссийских активистов не только в Харькове, но и в других городах востока Украины. Вот что он пишет Ардзинбе 10 октября, вслед за письмами с резюме некоторых активистов (в том числе упомянутого выше Петрунько):

"В общем у нас есть готовые команды в Харькове, Днепр, Одесса, Херсон. Со всеми руководителями групп были встречи кураторов. По Харькову и Днепру уже месяц ждут от нас команды. По 2 мая ты в курсе. Херсон наш человек вторую неделю ждет команды на выезд" (здесь и далее орфография и пунктуация цитат из оригинальных сообщений сохранены. –​ Прим. РС).

А вот, собственно, и он, текст резюме Петрунько, ныне – одного из самых заметных участников радикального прокремлевского движения SERB. В нем он пишет (то ли на полном серьезе, но ли с ироничной отсылкой к принятой на форумах знакомств формулировке), что "находится в активном протесте":

Я, Петрунько Александр Викторович родился в 1970 году 23-04 в городе Аксай Ростовской обл В 1991г переехал в на Украину в Харьков где женился и Имею сына 23 года Предприниматель, но вынужден был свернуть свое дело. По профессии электрик и наладчик В 2010 году вступил в партию Сильная Украина (Тигибко) Нахожусь в активном протесте против Киевской Хунты с 22 февраля 2014. С 23.02.2014 г. Активный участник Акции ‘’Защитники Харькова’’. 1.04.2014г. Участник освобождения Харьковской Областной Государственной Администрации (ХОГА). Проведение митингов совместно с Сергеем Юдаевым, Егором Логвиновым и другими. Марши к Консульству РФ с вручением петиций 06.04.2014г. Участвовал в митинге, а позже в захвате ХОГА 14.04.2014г. Участвовал в Захвате Харьковского Горисполкома. Вёл переговоры с мэром Кересом. Со 2 мая и по нынешнее время провожу ежедневный митинг реквием Свеча Памяти в память о погибшим на Юго-Востоке 9.05.2014 г. Проводил митинг в честь Дня Победы над Фашистами. Организовал шествие со 100метровой георгиевской лентой. Проводим различные акции и флеш-мобы против Хунты. В Харькове отвечаю за Женское движение, ЗА акцию Поминальная Свеча, За силовой блок.

В марте 2015 года ситуацию в Харькове российские власти пытались "раскачать" уже с помощью более "мягких" методов, нежели штурм областной администрации – например, при посредничестве организации "Харьковское землячество "Харьковская Слобода" из соседней Белгородской области. В почтовом ящике Инала Ардзинбы довольно много писем, присланных с адреса председателя этой организации Петра Горбунова. Например, о планируемой акции протеста на крупнейшем харьковском рынке "Барабашово". Впрочем, найти в открытых источниках подтверждения того, что планируемая акция протеста состоялась, нам не удалось:

Как следует из другого письма Петра Горбунова, он пытался привлечь к акциям в Харькове даже сторонников Евромайдана:

"Стоили" эти акции сравнительно недорого – около 3000 долларов каждая:

Запорожье

4 ноября 2014 года Алексей Муратов переправляет в Москву письмо, которое он, в свою очередь, получил от Владимира Новикова – сепаратиста "ДНР", командира отряда специального назначения "Троя" с позывным "Алабай". Алабай-Новиков всего за 49 тысяч долларов обещает свергнуть украинскую власть в Запорожье и присылает для этого свой план, включающий в себя "активирование уже развернутой агентурной сети на территории Запорожской области", "осуществление комплекса общественно-социальных мероприятий, направленных на изменение общественного сознания общества и прорыв информационной блокады населения", а также абстрактные "силовые акции".

Одесса

Однако, как и следовало ожидать, больше всего писем в опубликованной переписке Инала Ардзинбы касаются ситуации в Одессе. Бывший депутат Городского совета Одессы Игорь Димитриев, покинувший город после событий 2 мая на Куликовом поле (он участвовал в столкновениях на стороне пророссийских активистов), присылает в администрацию президента России макет листовки и воззвания к новой пророссийской акции в этом приморском городе – "Дню памяти жертв нацистской оккупации". В интернете действительно есть видео с этого мероприятия, правда, участвовало в нем всего лишь несколько десятков человек.

Из переписки видно, что сами организаторы называют повод для акции "оберткой", а ее саму – "троянским конем", жалуясь на противостояние "конторы" (вероятно, под этим словом, как и в России, подразумевается главная спецслужба Украины, СБУ):

Димитриев и далее регулярно присылал в Москву фотоотчеты с акций и снятые во время них видео, а также тексты, которые публиковались в пабликах местных пророссийских групп в социальных сетях, например в группе "Форпост Одессы". Интересно, что формальные поводы для акций, например, годовщину оккупации Одессы румынскими войсками, он без обиняков называет не иначе как "легендой".

Содержание акций, которые предлагал организовать Игорь Димитриев, иногда поражает размахом фантазии:

15 ноября –​ “День Помощи больным синдромом Дауна”

Раздача желто-голубых лент с символикой Дауна. И якобы благотворительный соц.опрос в честь повышения грамотности о болезни Дауна. На камеру проводится опрос: “Знаете ли вы, что желто-голубая лента –​ это всемирный символ больных синдромом Дауна?” Люди отвечают, а им в итоге дарят ленточку с надписью “National Down Syndrome”. Все это снимается на камеру и в итоге с этого можно нарезать очень неплохой ролик со скрытым смыслом.

Или:

15-20 ноября –​ заклейка города листовками и плакатами по поводу грядущего закрытия Припортового завода и возможной техногенной катастрофы в Одессе. Нагнетание истерии по этому поводу. "Инструкции" по спасению при разливе аммиака. И фотографии последствий заражения аммиаком площадей. Использование людей в противогазах как визуальный образ грядущей Катастрофы. Возможно использование слогана "Страна Руина — порождает руины”" Напирать на мысль, что "закрытие НПЗ — это катастрофа целого города", "украина — страна банкрот, не в состоянии содержать сложные стратегические производства”"и т.п.

По итогам расклеек и агитации можно провести публичную акцию от имени озабоченных одесситов "экологов" которые придут в противогазах и белых халатах и будут критиковать недееспособное руководство страны за то что гробит градообразующее предпритие во имя распила его остатков олигархической бандой Коломойского.

Акция не связана напрямую с сепаратизмом. Но способна мобилизовать значительную часть неравнодушных одесситов и будет провдена в критичном для власти ключе".

Радио Свобода не удалось найти свидетельств того, что какая-либо из этих акций в итоге состоялась.

Было бы странно не найти в письмах из Одессы, адресованных Иналу Ардзинбе, упоминания событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. И они есть – например, список задержанных пророссийских активистов, арестованных после столкновений со сторонниками единой Украины, – с пометкой, в каком СИЗО находится тот или иной человек, где он был задержан и так далее. Напротив некоторых фамилий – пометки "освобожден по обмену", "остался в ДНР", "гражданин РФ".

2 ноября, в 6-месячную годовщину пожара в Доме профсоюзов, Димитриев предлагает провести акцию на Куликовом поле. Одна из его идей звучит так:

"Кроме того, на Доме профсоюзов все время пока будет идти акция можно лазерным проектором написать какуюто надпись или фото. Или например спроецировать языки пламени который будут накрывать весь фасад ДП. Это будет очень психоделично смотреться и в кадре и оссобенно живьем"

(Эта задумка, если верить видеозаписям с места акции, реализована все-таки не была)

Еще один часто встречающийся адресат в почтовом ящике – Антон Давидченко, глава движения "Молодежное единство", председатель одесской пророссийской молодежной организации "Колокол", организатор пророссийских митингов в Одессе весной 2014 года. В начале ноября он присылает Ардзинбе макеты плакатов с призывом к Владимиру Путину с просьбой "наказать убийц 2 мая в Одессе". 12 ноября неизвестные вывесили на одном из одесских мостов баннер с такой же картинкой, как в письме, и Давидченко отчитывается за проделанную акцию с помощью фотографий:

Следующим письмом он присылает заказчику ссылки на статьи об акции, опубликованные СМИ.

Подобных писем, доказывающих, что пророссийские акции в Одессе координировались из Москвы, во взломанном ящике много – так, 22 ноября Давидченко отправляет заказчику фотографии граффити с текстом "Украина умерла 2 мая", выполненных его активистами по всему центру города:

24 ноября Давидченко отправляет письмо, которое является еще одним подтверждением того, что взломанный украинскими "хактивистами" ящик принадлежит сотруднику администрации президента РФ. В нем он сообщает данные еще двух задержанных по делу 2 мая и просит:

Нужно письмо от администрации, о содействие фонду Колокол который помогает политическим заключенным и ополченцам Донбасса.

20 декабря Антон Давидченко присылает Ардзинбе фотографии машин из Одессы, на капоте которых баллончиками с краской грубо нарисованы флаги Украины. В салонах этих же автомобилей видна украинская символика. В заголовке письма написано: "вот такое делаем ...можно поставить на конвейер такие дела) И более красивее рисовать":

Рисовать "более красивее" активисты не научились, зато научились бить стекла и поджигать машины – в почте Ардзинбы есть письмо с отчетом об одной из таких акций:

Занимался Давидченко и еще одним проектом, направленным на "мягкую федерализацию Украины", – "Одесса за Порто-Франко" ("Порто-Франко" – разновидность специальной экономической зоны. – Прим. РС). Он периодически присылал Ардзинбе на утверждение логотипы этого движения, планы мероприятий и акций, списки спикеров. Впрочем, о том, что движение "Одесса за Порто-Франко" тесно связано с пророссийскими сепаратистами, украинские активисты писали и раньше – теперь очевидно, что этот проект целиком курировался из Кремля.

Главой движения сделали Алексея Цветкова, лидера организации "Европейская Одесса". За свою работу, как следует из присланных Ардзинбе смет, он получал 2500 долларов в месяц.

Помощнику Владислава Суркова присылали также кандидатуры зарубежных спикеров, которые должны были придать вес идее "Порто-Франко" – например, профессора Гарвардского университета Андреа Мариа Виллотти, который специализируется на вопросах специальных экономических зон. В феврале 2015 года Вилотти, как следует из публикаций в одесских СМИ, действительно участвовал в круглом столе "Рецепт экономического чуда в Одессе" (и да, логотипы на баннерах, которые можно увидеть на фото с этого круглого стола, тоже присылали Ардзинбе на утверждение).

Проект "Одесса за Порто-Франко" функционировал даже несмотря на то, что деньги его участникам выдавали не сразу и не в полном объеме. В некоторых письмах можно встретить такие формулировки: "Дали все 3000, чтобы больше не ныл".

В 2015 году, ближе к очередной годовщине событий 2 мая, представитель одесского "Антимайдана" начинает обсуждать с Иналом Ардзинбой различные акции к этой дате, приезд иностранных делегаций и другие организационные моменты. Но не только: в числе прочего активисты предлагают профинансировать проект "Православной молодежной организации" всего за 6–8 тысяч долларов:

К годовщине событий 2 мая в координации с Кремлем организовывались акции не только в Одессе, но и в Киеве:

Интересно письмо, которое Ардзинба получает от некоего Андрея Голда 4 мая 2015 года с адреса goldabxazia@mail.ru (Радио Свобода не удалось установить личность этого человека или того, кто скрывается за таким именем). В нем содержатся предложения по "дальнейшему плану действий", в которых упоминаются и возможные теракты. Помимо этого, автор письма неплохо знаком с российскими политтехнологиями – он предлагает создать для обеспечения безопасности исполнителей акций организацию-прокладку "между заказчиком и исполнителем", "похожую на "Фонд эффективной политики". Позже Ардзинба получает от Голда письма постоянно. Среди них – несколько текстов выступлений, написанных для Веры Шиховой, лидера "Народной Рады Бессарабии", и других активистов движения.

Как следует из опубликованных писем, в Кремле курировали организацию протестных акций не только в Одессе, но и в Киеве – например, "против роста тарифов ЖКХ и цен на продукты".

Ардзинба отвечал и за другие акции в украинской столице: например, за "Мирный марш "Банду геть!" 16 мая и пикеты у посольства США. Отчеты о них, как всегда вместе со ссылками на публикации СМИ и фотографиями, исправно приходили в его почтовый ящик.

Народная Рада Бессарабии

В июне 2016 года состоялся обмен находившихся в российских тюрьмах украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко на украинцев Елену (Алену) Глищинскую и Виталия Диденко. Последних в российских СМИ называли "журналистами", в Украине они были арестованы по обвинениям в сепаратизме за организацию "Народной Рады Бессарабии". Детали этого проекта обнаруживаются в почте Инала Ардзинбы – ему о них сообщала лично Глищинская, почтовый адрес которой содержал в себе ее девичью фамилию "Романова". На этот же адрес у Глищинской зарегистрирована страничка в социальной сети "Мой мир".

Впоследствии Глищинская поменяла в настройках своего почтового ящика фамилию, и письма, приходившие от нее в администрацию президента, уже были помечены ее настоящим именем и фамилией:

В письмах, которые Глищинская-Романова адресовала помощнику Владислава Суркова, содержалась, например, смета на освещение деятельности "Народной Рады Бессарабии" в одесских СМИ:

Помимо этого Глищинская присылала на утверждение в Кремль "базовые тезисы" организации. В последнем пункте без обиняков говорится о необходимости показать одесситам "какая здесь жопа" и "что все хотят куда-нибудь отделиться":

Интересен и список спикеров для нового проекта – как следует из очередного письма Глищинской Ардзинбе, некоторые из участников "Народной Рады Бессарабии" знали, что сотрудничают с Кремлем, а некоторых, вероятно, использовали "втемную":

В марте-апреле 2015 года украинские власти всерьез взялись за этот проект, арестовав несколько его участников. В почте Ардзинбы активно обсуждается финансовая и юридическая помощь задержанным, например, лидеру "Рады" Вере Шевченко. 29 апреля была арестована и Елена Глищинская.

Николаев

Еще один город, попавший в сферу интересов Кремля в рамках продвижения проектов по "мягкой федерализации Украины", – Николаев. Так, например, 7 июня 2015 года все тот же "Андрей Голд" присылает на утверждение Ардзинбе "Манифест" об учреждении "Народной Рады Николаева".

Плотницкому не дали

Нашлось во взломанной переписке место и самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" (по большей части "народные республики" курировал сам Владислав Сурков). Вот, например, текст письма, который передала в администрацию президента помощница члена Совета Федерации России Сергея Мамедова. В нем ответ на просьбу главы "ЛНР" Игоря Плотницкого предоставить "молодой республике" гуманитарную помощь сообщает, что это "не входит в полномочия органов государственной власти Российской Федерации":

Таймер

5 декабря Ардзинба получает от некоего "Ивана Иванова" смету на создание канала "Таймер" на базе существующего с 2008 года сайта с таким же названием. Такой канал (правда, не на ТВ, а в YouTube) действительно появился 1 июля 2013 года. В его описании говорится, что он "ориентирован в большей степени на тех, кто интересуется политической ситуацией в стране в общем и в Одессе в частности".

"Здесь можно найти последние решения горсовета, узнать подробности биографии того или иного депутата, прочитать статьи о политике. Впрочем, наш сайт города Одесса также предоставляет информацию и о культурных мероприятиях, например, о премьерных кинопоказах, новых театральных постановках и выставках", – говорится в его описании.

В реальности большинство видео на канале – об акциях пророссийских активистов и "насильственной украинизации Одесской области". Изредка их перемежают ролики о ЧП, например пожарах, и видео вроде "Пьяные АТОшники в парке Шевченко". На сегодняшний день у канала "Таймер" чуть более 3 тысяч подписчиков и почти миллион совокупных просмотров видео. Запуск канала, если верить смете, обошелся администрации президента РФ в сумму около 7 тысяч долларов. В дальнейшем "Таймер" регулярно фигурирует в отчетах об акциях, которые присылают Ардзинбе, в качестве "своей" площадки для размещения заказных материалов.

Апологеты Кремля

В почте Инала Ардзинбы часто встречаются письма от организации "Всеукраинский апологетический центр". В разделе "О нас" на сайте этой организации говорится, что она была создана в 2011 году "По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира", а ее цель – "защита, как церковных прихожан, так и просто православных по крещению от всевозможной лжи и заблуждений, опасной для души и жизни".

Однако в реальности большинство новостей на сайте посвящены критике Украинской православной церкви Киевского патриархата и защите интересов УПЦ МП. Что касается советника Владислава Суркова, то он получал от "апологетов" в основном аналитические записки о перспективах дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины или, например, образцы баннеров для встречи "Инициативной общественной рабочей группы по разработке изменений в законодательство о специальном статусе города Запорожье и Запорожской области с учетом экологической и социально-экономической ситуации". А через несколько дней после образцов баннеров – фотоотчет о проведенной встрече группы в гостинице "Интурист" и митинге, который в это же время состоялся у ее стен, – "Против блокады Донбасса". Новости об этих событиях с теми же фотографиями до сих можно без труда найти на запорожских информационных сайтах в интернете (да, письма с расценками на публикации "апологеты" также присылали Ардзинбе).

​Загадочная Луиза Мамедова

Одни из самых интересных писем в опубликованном массиве – от некоей "Луизы Мамедовой". Она присылает Иналу Ардзинбе ссылки на заказные статьи в СМИ, предлагает кандидатов для сотрудничества, а в январе снабжает его файлом "Одесса Наши.docx", в котором перечисляются личные данные бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Одессы и Одесской области. Но самый интересный документ, присланный ей в администрацию президента, называется "Сводный отчет по акциям за февраль 2015 г.". В нем перечисляются "информационные вбросы", рассказывается о спровоцированной драке между сторонниками "Автомайдана" и представителями азербайджанской диаспоры, о поджоге автобуса, выезжавшего из офиса "Правого сектора", – все это со ссылками, подтверждающими, что акция или вброс действительно состоялись:

Днем 22 февраля 2015 года Мамедова присылает Ардзинбе скриншоты статей, в которых рассказывается о взрыве в офисе "Правого сектора" в Одессе на улице Коблевская, произошедшего поздно вечером 21 февраля. За этим взрывом последует целая серия поджогов и других силовых акций против этой украинской организации, фотоотчеты о них будут регулярно появляться во взломанной переписке.

В 2016 году практически все проекты "мягкой федерализации", о которых идет речь в переписке Инала Ардзинбы, были свернуты – не без участия СБУ, в распоряжении которой рассмотренная выше переписка, возможно, оказалась еще раньше. Многие ее фигуранты из тех, что еще не покинули Украину в 2015–2016 годах, уже давно живут в Москве и других российских городах. В январе 2017 года газета "Ведомости" сообщила об отставке руководителя аппарата Владислава Суркова Александра Павлова, которая, по данным издания, была вызвана в числе прочего публикацией писем приемной Суркова украинскими хакерами. Ардзинба с тех пор, судя по упоминаниям его имени в СМИ и по его фейсбуку, отошел от "украинского направления" – он читает лекции в МГИМО, занимается "социальными и благотворительными проектами в Абхазии", участвовал в подготовке недавнего Фестиваля молодежи и студентов. На отправленные ему вопросы он не ответил.